Una nueva polémica en la prestación de la salud pública en Orán se desató el fin de semana último cuando se viralizó el video de un médico que mientras operaba denunciaba la mala calidad de alos insumos con los que debían atender a pacientes en situaciones de urgencia. Frente a este hecho, el secretario de Salud de la provincia, Adrián Rúa, indicó a Salta/12 que hoy estará en esa ciudad del norte salteño para iniciar sumarios administrativos. Añadió que el objetivo será escuchar a las partes respecto de las denuncias realizadas públicamente.

El viernes último por la noche el cirujano Marcelo Caro, del Hospital San Vicente de Paul, de Orán, se filmó mientras realizaba una intervención de urgencia por una peritonitis. “Estoy luchando hace más de dos horas y me acabo de pelear con el anestesiólogo porque el paciente no está relajado… el anestesiólogo me contesta que los relajantes que tienen son los únicos que da el Ministerio, o sea, medicamento de cuarta”, sostuvo el médico.

Con esto justificó la suspensión de cirugías programadas, manifestó que faltan los insumos. Al final agregó que para suturar usa un tipo de hilo que “en otro centro médico ya no existe”.

El sábado, tras la viralización del video, el gerente del Hospital, Iván Soria, contestó a través de otro video junto al jefe de quirófano del Hospital, Ramón Aybar. Tras ingresar a un depósito del Hospital en donde se observan diferentes productos, Soria indicó: "acá esta la muestra donde están todos los insumos para desmentir un video que se subió maliciosamente”.

Por su parte, Aybar manifestó en ese video que si bien el de Orán no es un centro médico de referencia equiparable a otros renombrados que existen en Capital Federal, “tiene 300 a 400 cirugías al mes”, y el material nunca falta.

Mientras, se supo que el paciente que había sido atendido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado últimos, finalmente falleció.

Cirugías sin programar

Los insumos “son los que se usan para cientos de cirugías en la provincia”, dijo Rúa al contestar sobre la denuncia del video. Afirmó que el de Caro es el primer cuestionamiento sobre la calidad de los insumos y ante los acontecimientos “mañana (por hoy) me estoy instalando en Orán para ver sobre este tema”.

Entre los puntos observados, dijo que cirugía general (que es el servicio al que pertenece Caro) fue junto a Ginecología, uno de los servicios que no programó cirugías el jueves y viernes pasado.

Añadió que en su momento habló con Caro y desde el Ministerio se accedió al pedido de abrir una residencia en el Hospital que ya cuenta con dos médicos en capacitación. “Seguramente estamos atrasados en algunos temas con la Salud Pública. Esperemos que este nuevo presidente acompañe al gobernador para dar una salud federal”, se esperanzó Rúa.

Respecto a la viralización del video, entendió que es algo que “hace mucho daño a la sociedad, porque en el interior hace que lleguen informaciones erróneas que luego se toman como ciertas. Esto genera que la gente desista de ir a los centros sanitarios por esa supuesta falta de medicamentos o insumos y cuando llegan, lo hacen en cuadros peores y con una situación crítica”.

Aumento indiscriminado

En diálogo con AM 840, el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, afirmó que hubo un incremento del 800 por ciento en el precio de los medicamentos.

Sobre este aspecto, Rúa afirmó que “se está generando un aumento indiscriminado” de los precios de remedios. E insistió sobre la nacesidad de que ante esta situación se pueda contar con un Estado “que genere una regulación porque para muchos pacientes la medicación es indispensable”.