El aguinaldo, como se conoce al Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral por el que los trabajadores en Argentina cobran un salario extra que se paga en dos partes. La primera se percibe en junio y la segunda en diciembre.

Cada “medio aguinaldo” corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el empleado, jubilado o pensionado dentro de cada uno de los semestres. Si alguien no trabajó en algún momento de los últimos seis meses, por ejemplo si la relación laboral comenzó hace menos tiempo, se cobra un proporcional.

El plazo máximo para que el empleador pague el segundo medio aguinaldo es el 18 de diciembre, que este año cae lunes. Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo prevé una prórroga de cuatro días hábiles, por lo que este año la fecha límite para depositar el SAC es el viernes 22 de ese mes.

4 claves para saber si corresponde cobrar aguinaldo

Para calcular el aguinaldo de diciembre, los empleados del sector público y privado deben considerar la mayor remuneración recibida en el segundo semestre del año (de julio a diciembre) por todo concepto. El cálculo debe incluir el sueldo básico, las horas extra y cualquier otro extra que se haya abonado --excepto los ítems especificados en el recibo de sueldo como no remunerativos--. En los casos en los que los trabajadores no hubiesen superado los seis meses de antigüedad, el SAC se calcula de acuerdo con los meses trabajados. Si el trabajador realiza una jornada inferior a la normal a lo largo del semestre por un acuerdo entre las partes, se debe computar nuevamente el mes con mayor remuneración sin considerar el tiempo de trabajo.

Qué pasa con el aguinaldo de quienes tienen licencia por maternidad

La asignación por maternidad, en tanto, se paga durante los 90 días de licencia y equivale al sueldo que percibe quien goza de la licencia. Ese monto no es abonado por el empleador, sino por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Al ser una prestación social no se puede embargar, no paga ningún impuesto y no se computa para el cálculo del aguinaldo o de cualquier tipo de indemnización.

Durante la licencia por embarazo se interrumpe la prestación de servicio por parte de la empleada y la remuneración pasa a ser otorgada por el Estado. Al no ser contemplado como servicio, no puede ser liquidado en el aguinaldo. De esta manera, el SAC se determina de forma proporcional al tiempo trabajado por la empleada.

¿Cómo se calcula el proporcional del aguinaldo?

Para calcular el SAC de los trabajadores con menos de seis meses de antigüedad se pueden usar cualquiera de estas dos fórmulas:

Dividir el mejor sueldo a la mitad, volver a dividir nuevamente ese monto por seis y multiplicar el resultado por los meses trabajados.

Multiplicar los meses trabajados por la mitad del mejor sueldo mensual y, a ese resultado, dividirlo por seis.

Debido a que el pago del medio aguinaldo es proporcional al tiempo que el empleado trabajó durante un semestre, los que no hubiesen trabajado el período completo tienen que sumar las horas extras o las comisiones al monto del salario del mes en el que fueron abonadas, a fin de calcular la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto.

