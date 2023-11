Un perro verde es algo que no se sabe si existe, algo raro, inexplicable. Así califican los Pels a su nuevo disco. Y, por eso, así lo nombraron. "Me gusta la idea de que un perro verde está cerca de lo que conocemos, no es algo completamente irreal. Esa cercanía con la utopía me llenó de magia y me hizo querer nombrar al disco de esa manera", dice Agustín Tingo Zucal, cantante y guitarrista de la banda.

Los Pels, que este sábado se presentarán junto a Gente Conversando y Rey Bichito en el ciclo del NO en el Centro Cultural Caras y Caretas, están por cumplir 20 años. Hay quien dice que una veintena no es nada, pero es un montón en la vida de una banda que, a pesar de los cambios de formación, se constituyó sobre la base de sólidas canciones, dispuestas en cuatro álbumes y un puñado de EPs y sencillos.

Aunque su génesis implica no definirlo, podría decirse que este disco es un resumen elegante de pop. Nueve canciones sobrevuelan durante media hora las influencias sesentosas, de la mano de Los Kinks liderando el sonido beat. En ese plan, las voces de Lola dan un volantazo suave a las canciones de Tingo.

"Es una foto de un momento muy significativo para nuestras vidas; tanto por la situación de la pandemia, como también por la ruptura de la formación clásica de la banda", cuenta Tingo. "Por la situación mundial, dos integrantes emigraron hacia otros países. Al romperse la banda, le pusimos pausa al proyecto del disco. Pero después nos rearmamos con mis hijos, reemplazando las figuritas que faltaban. Grabamos un EP y luego retomamos la producción del disco, ya sin nuestro amigo Mariano Di Césare, haciéndolo nosotros y con la ayuda de Javier Belziti. Así que, es eso: algo totalmente anacrónico, disruptivo en nuestras vidas. Y a su vez, una foto muy, muy fiel de un momento único."

En Destellos del futuro, el disco anterior, de 2018, los hijos eran nombrados como personas a quienes guiar y acompañar. En Un perro verde, los hijos tienen voz y música. "Podríamos pensar que ese camino de guía, de a poco, de manera natural, se va transformando; y el guía empieza a ser acompañado al mismo tiempo por sus guiados. O al revés: quienes eran guiados se convierten en guías. Se da de una manera natural hacer música juntos los tres. Lo hemos hecho siempre. Desde que yo tenía 20 años, cuando nació Joaquín, hasta hoy. Fui creciendo, ellos fueron creciendo, y es una vida acompañada. Y que ahora se convirtió en una etapa de compañía y de enriquecimiento mutuo", cuenta el cantante y guitarrista.

Bajo esta nueva constitución, Tingo empezó a componer imaginando un diálogo entre cantantes. La voz de Lola como voz exclusiva y la participación de Nacho en diferentes roles líricos, enriquecieron las canciones. "Ahora el grupo se siente más vocal y las canciones se han vuelto más dinámicas", celebra.



Los fans de los Pels, que los siguen desde que se hacían llamar Primero Están Los Segundos (las siglas de su nombre) estarán de parabienes ya que la banda está activa, fresca, y con un disco nuevo cuya redondez propone la escucha de principio a fin. Te vas, te vas, el primer tema, abre la puerta a canciones concretas, certeras, que harán un recorrido amable. Y el cierre con Los canteros es el final perfecto, como un uróboro. "Es una canción que ya tiene sus años en mi mente. Y decidimos ponerla al final. Nos parecía que al disco le venía bien un remanso, un valle, un lugar en donde terminar. Sentado arriba del pasto, mirando para arriba", dice Tingo.

¿Qué les gusta de Un perro verde?

Me parece que alcanzamos con este disco un nivel de estilo pop, quizás nuestro disco más pop, que me tiene contento. Creo que se lograron muchas capas distintas sonoras y lo siento muy hermanado a clásicos de la música popular, del rock obviamente, de todos los tiempos.





