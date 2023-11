Más de 400 mil empresas en el país produjeron en un año alrededor de 18 millones de toneladas de residuos, entre peligrosos, no peligrosos y patogénicos, y casi el 93% se descartó de forma incorrecta. Un informe elaborado por la UBA y la UNR, da cuenta de la problemática.

En el último año se estima que en Argentina se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos de los cuales únicamente se trató el 7,1%, unas 1.293.820 toneladas. La alarmante cifra surge de un informe elaborado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, con datos del sector que aportan CATRIES (Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales) y CAITPA (Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental).

El Observatorio genera informes bimestrales y anuales desde el año 2021 a pedido de las Cámaras que se proponen, de este modo, arrojar luz sobre la situación en nuestro país en materia de gestión de residuos y contaminación ambiental. Se estima que en Argentina existen alrededor de 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, mientras que solo unas 33.983 firmas, el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado para tal fin.

De los datos obtenidos se concluye que casi el 93% de los residuos industriales no recibe el tratamiento adecuado, trayendo aparejados problemas ambientales y en la salud de las personas por contaminación de agua, tierra y aire. Esta problemática tiende a agravarse en el último tiempo, según advierten en ambas Cámaras.

De acuerdo con el informe anterior (mayo 2021 - abril 2022), de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción.

“El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. Las consecuencias más directas son un aumento en los niveles de contaminación ambiental y efectos graves en la salud de las personas. Lo que genera entre otras cosas el calentamiento global que estamos viviendo", explicó la presidenta de CATRIES, Claudia Kalinec.

Por su parte, Gustavo Solari, presidente de CAITPA, aseguró: “Es fundamental para nosotros sensibilizar acerca de lo relevante que es poder manejar de forma adecuada los residuos peligrosos en Argentina. Están clasificados de esa manera por una razón, y el impacto que generan es innegable. Las estadísticas son preocupantes y urge iniciar un cambio en la situación actual”.

Ser parte de la solución

El objetivo de las encuestas mensuales a las empresas asociadas a las cámaras para elaborar estos documentos, en el marco de un convenio con la UBA y la UNR, son el puntapié inicial para visibilizar la problemática ya que no hay casi datos oficiales del sector a nivel nacional.

Kalinec sostiene que "hace tiempo que el número de residuos que se tratan quedó estancado y no supera el 10%". A la hora de reflexionar en torno a esta situación, la ausencia de control y sanción por parte del Estado y de políticas que promuevan la protección ambiental son dos factores clave.

"El Estado, a través de sus distintos organismos y áreas, es el encargado de renovar los permisos de todas las industrias, no solo las de nuestro rubro y son quienes deberían controlar el cumplimento de la normativa", señaló.

Por lo pronto, se está intentando avanzar con un proyecto para actualizar el valor de las multas, una iniciativa que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y necesita ser tratada por la de Senadores antes de fin de año para que la iniciativa no pierda estado parlamentario. Se trata de la Ley 24.051 de residuos peligrosos que tiene más de 30 años desde su sanción y cuyos montos quedaron totalmente desactualizados, con un tope que hoy no pasa los $500.000, valor que no cumple el rol de desalentar la mala disposición de los residuos para las industrias, ya que no es significativo en la facturación de una pyme o gran empresa.