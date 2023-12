A Sara, Luisa y Gabriel

Recientemente me habían dado el alta y para escabullirme de la obsesiva atención que me brindaba mi familia decidí subir al primer colectivo que me llevase lejos de mi ciudad. No me importaba hacia donde, solo quería gozar de lo inesperado y reencontrarme con la convicción de saber quién soy luego del largo período de amnesia que me tuvo confinado. Por de pronto ahora sabía que era un jubilado y que había ejercido la docencia y que la había ejercido con júbilo durante más de la mitad de mi vida. Lo que no lograba saber, mejor dicho recordar, qué era lo que me había conducido a un estado tal que me redujo a un total deterioro. Quizá el temor a recobrar ese saber hizo que sigilosamente me fugase de mi casa y me diese a la diseminación y la errancia sin un destino prefijado; ni siquiera me había provisto de una maleta con los elementos propicios para un viaje, sólo unos libros que me permitían distraerme de la verdad lacerante del tiempo y el dinero suficiente de mi jubilación, que había acumulado durante los meses de internación. Esa palabra, internación, fue como una sobre determinación que me dispusiera elegir cualquier rumbo que me llevara al interior, a lo que llamamos interior sin que dejara de preguntarme al interior de qué… Después de todo, me dije, interior evoca una representación intensa, mucho más intensa que lo que llamamos centro, máxime cuando ese centro comanda y hasta define los rumbos que ha de tomar nuestro país. Aunque yo siempre he preferido los bordes y jamás el centro caminé en zigzag hasta la estación.

El ulular de una sirena, que siempre me recuerda la época de plomo, me sobresaltó al punto de que me acerqué a un ventanilla cualquiera y saqué un pasaje de un colectivo que en unos minutos partía hacia distintos pueblos de la llanura. El empleado me preguntó ¿Hacia dónde? ¿Cuál es la última parada pregunté? Mar del Plata dijo. A Mar del Plata entonces; quince minutos o media hora después estaba sentado en el colectivo y como estaba seguro de que no podría dormir extraje uno de los dos libros que confrontaba: El quijote de Avellaneda que muchos llamaban absurdamente, el quijote falso. Por un momento, sentí la acechanza de la locura que me rondaba y tuve que hacer un esfuerzo para no levantarme y salir huyendo, aunque me dije: hacía dónde… hacia qué lugar… si yo sentía no tener lugar en el mundo.

El asiento del colectivo fue a partir de ese momento un lugar no lugar, tal vez incluso un lugar adecuado para mí que siempre me había sentido menos que nadie y más ahora que una profunda herida irreparable en mi costado me reprochaba persistir. Por un momento sentí que se me abría el pecho y la única manera de contrarrestar esa herida era perderme en la lectura. Si un loco había podido contrarrestar la locura del mundo, tal vez yo... no digo suturar la herida, pero sí convivir con esa fuerza inexorable del tiempo que confronta todas las verdades. Pura potencia de lo falso a la que somos propensos a sumergirnos, como si ignoráramos que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Recordé la súplica inútil de uno de los tantos caballeros de triste figura: Haz que pase de mí este cáliz, tan luego yo que estoy convencido que nada de mí sobrevivirá a lo que lo que hay.

No sé si fue el movimiento del colectivo en marcha, la vorágine de las calles de mi ciudad que parecían evanescente ante el movimiento lo cierto es que ya no tenía escape y mi única posibilidad era retomar la lectura que es lo que me permite vivir, lo que me permite enfrentar la esencia del tiempo como puro pasaje que pone en cuestión el concepto de verdad. Extraje de mi mochila, como si fuera al azar, uno de los dos libros, que viajaban conmigo. El Quijote de Avellaneda, el otro era el de Cervantes, que me parecía adecuado ya que siempre tuve el sentimiento de que tenía una deuda con él, pensar y repensar lo que en su texto nos parece obvio. Por de pronto, esa argucia de no mostrar jamás a Dulcinea, me insinuaba cuanto insinuaba Cervantes saber acerca del amor cortés, de intuirlo o pensarlo como un rodeo para evitar una imposibilidad y al mismo tiempo situarlo en un lugar, mejor dicho, una idea de lo inalcanzable, lo que favorece el impulso de un deseo. Inevitablemente los rodeos implican la soledad esencial que tratamos de ocultar. Inevitablemente pensé en el capítulo donde el cura y el barbero homologan la inquisición y el barbero juzga La Galatea de Cervantes como deficiente, sentí que ese proceder implicaba la creencia o la necesidad de que la ficción produzca lo real o suplante lo que deseamos obtener de ella. El drama es que no podía ignorar que sólo era un mito y no en vano recordé que Platón solía introducir el mito como una organización significante para resolver un argumento, articulado para sostener las paradojas de ciertas relaciones lógicas, pero que no son apropiadas para los hechos de existencia.

El trayecto desde Rosario a Mar del Plata no es largo según se conciben los viajes en Argentina. Unos 700 kilómetros que duran unas once horas, pero la entrada en cada pueblo o cada ciudad son un cambio de escenario que durante el viaje se puede rememorar una vida, mientras vemos desfilar los colores del día en la progresiva llanura. Lejanas cumbres de sierras oscurecidas por la gravedad crepuscular nostálgica y solitaria, misteriosa y lúgubre como un oráculo que vaticina un final que se aproxima. Yo pensé que anhelaba el mar, pero el colectivo al adentrarse en una ciudad, pasó por una esculturas de chatarras que representaban a los personajes de mis libros, Don Quijote y Sancho. Sorprendido, como si lo meramente casual fuera un presagio, pregunté: ¿qué lugar es este?, una mujer que descendía, me respondió: Azul. El azul es mi color preferido y sin pensarlo dos veces, como si la mano del destino me guiara descendí en la modesta estación.

El frescor intenso de la noche que avanzaba sobresaltó en mi rostro, la mujer al advertirlo me dijo: a la noche siempre refresca, sería conveniente que se abrigue. ¿Hacia dónde se dirige?, preguntó. Le dije, que seguí un impulso al ver las esculturas que coincidían con los personajes de mi lectura. Que en realidad mi destino era Mar del Plata pero que no resistí la tentación de ver las esculturas.

Eran aproximadamente las tres de la madrugada y un hombre y una mujer la estaban esperando. Muy amablemente se ofrecieron llevarme hasta un hotel cercano y en el trayecto, me comentó que la ciudad guardaba la mayor variedad de ediciones de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Alguna vez fui profesor de letras, agregué, ahora simplemente un jubilado. Qué casualidad expresó con una sonrisa, yo he escrito algo sobre mi ciudad, Mi nombre es Stella Maris y se halla usted en una ciudad Cervantina. Tierra de Quijotes agregó simpáticamente, la otra que se llamaba Sara. Gabriel, el que manejaba dijo, mañana podríamos llevarlo a la casa Ronco. Si lo complace agregó Sara. Sin saber a qué se referían acepté.

La realidad no evita las imágenes alucinatorias, en ese momento me desperté o creí despertarme. ¿Dónde estamos? Pregunté en voz alta. Una mujer que descendía me respondió: Azul. El azul es mi color preferido y sin pensarlo dos veces, como si la mano del destino me guiara descendí en la modesta estación.