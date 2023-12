Cines

AS BESTAS

Con Marina Foïs y Denis Ménochet. Dir: Rodrigo Sorogoyen. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana y sáb 9, a las 18 hs. Dom 3 y vie 8, a las 22.30 hs.

CUANDO ACECHA LA MALDAD

Con Ezequiel Rodríguez y Demián Salomón. Dir: Demián Rugna. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.00* hs. (*Cancelada mañana y dom 3)

Hoyts: Cas: 15.45, 18.10, 20.40, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Cas: 15.05, 17.25, 19.45, 22.10 hs.

DIGIMON ADVENTURE 02 THE BEGINNING

Animé. Dir: Tomohisa Taguchi. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.00, 19.00, 21.00* hs. Sub: 21.00** hs. (*Cancelada hoy y mar 5) (**Solo hoy y mar 5)

Hoyts: Cas: 16.00 hs. Sub: 20.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15, 16.20 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.00, 18.00 hs. Sub: 20.00 hs.

ELENA SABE

Con Mercedes Morán y Erica Rivas. Dir: Anahí Berneri.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

FIVE NIGHTS AT FREDDY'S

Con Josh Hutcherson, Mary Stuart Masterson. Dir: Emma Tammi. SAM 13.

Cinépolis: Cas: 14.15, 16.45, 19.20 hs.

Hoyts: Cas: 15.20, 17.50, 20.20, 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 12.15*, 14.45, 17.10, 19.40, 22.25 hs. (*Solo sáb y dom)

HOJAS DE OTOÑO

Con Alma Pöysti y Jussi Vatanen. Dir: Aki Kaurismäki. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 16.00, 17.50, 19.50 hs.

Showcase: Cas: 12.00*, 14.00, 21.45 hs. (*Solo sáb y dom)

INVISIBLES

Documental. Dir: Ana Paula Rosillo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Mañana y sáb 9, a las 20.30 hs. Vie 15, a las 18 hs.

JUEGA O MUERE

Con Asa Butterfield y Natalia Dyer. Dir: Eren Celeboglu y Ari Costa. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 16.10, 18.10, 20.10, 22.15* hs. Sub: 22.15** hs. (*Cancelada hoy y mar 5) (**Solo hoy y mar 5)

Hoyts: Cas: 14.00*, 1800, 22.10 hs. (*Solo mañana)

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 17.50, 20.05 hs. Sub: 22.05 hs.

LA BRUJA DE HITLER

Con Lucía Knecht y Victoria Lombardero. Dir: Ernesto Ardito y Virna Molina. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana y dom 10, a las 22.30 hs. Dom 3, a las 20.30 hs. Jue 7, a las 18 hs.

LOS ASESINOS DE LA LUNA

Drama. Con Leonardo Di Caprio y Lily Gladstone. Dir: Martin Scorsese. SAM 16.

Showcase: Sub: 21.55* hs. (*Cancelada mañana)

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: BALADA DE PÁJAROS CANTORES Y SERPIENTES

Con Tom Blyth y Rachel Zegler. Dir: Francis Lawrence. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 19.00 hs. 2D Cas: 15.00, 18.30, 21.45, 22.20* hs. Sub: 22.20** hs. (*Cancelada hoy y mar 5) (**Solo hoy y mar 5)

Hoyts: DBOX Cas: 15.15, 18.40, 22.00 hs. Cas: 15.15, 18.40, 22.00, 22.40 hs.

Showcase: 12.20*, 15.40, 19.00, 22.15 hs. Sub: 12.35*, 15.55, 18.45, 19.15, 22.00, 22.30 hs. (*Solo sáb y dom)

NAPOLEÓN

Con Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby. Dir: Ridley Scott. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.30, 17.00, 18.40, 20.10 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 22.15 hs. 2D Cas: 19.20, 22.40 hs. 2D Sub: 15.30, 18.45, 22.00 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 15.00, 18.20, 21.40 hs. Cas: 15.00, 16.10, 18.20, 19.20, 21.40, 22.30, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.20, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.50, 18.20, 21.00 hs. Sub: 12.10*, 14.10, 15.30, 16.00, 17.30, 19.05, 19.20, 21.35, 22.20, 22.35 hs. (*Solo sáb y dom)

NCT NATION: TO THE WORLD IN CINEMAS

Música. ATP.

Hoyts: Sub: Mié 6, a las 20 hs. Dom 10, a las 20 hs.

Showcase: Sub: Mié 6, a las 19.30 hs.

NEFARIOUS

Con Sean Patrick Flanery y Jordan Belfi. Dir: Cary Solomon y Chuck Konzelman. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: Hoy y mar 5, a las 20.30 hs. Mañana y dom 3, a las 20.20 hs. Lun 4, a las 18.10 hs.

Hoyts: Cas: 21.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 12.10*, 14.30, 16.50 hs. Sub: 22.30 hs. (*Solo sáb y dom)

OLDBOY

Con Choi Min-sik y Yoo Ji-tae. Dir: Park Chan-wook. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: Dom 3, a las 22.30 hs. Sub: Mañana, a las 22.30 hs. Lun 4, a las 20.20 hs.

Hoyts: Sub: Hoy, mañana y lun 4, a las 19.50 hs.

Showcase: Sub: Lun 4, mar 5 y mié 6, a las 19.55 hs. Mañana, a las 22.40 hs.

PAW PATROL: LA SUPER PELÍCULA

Animación. Dir: Callan Brunker. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10 hs.

Showcase: Cas: 15.50 hs.

PUAN

Con Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia. Dir: María Alché y Benjamín Naishtat. ATP.

Cines del Centro: Cas: 17.20, 20.00 hs.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

Música. ATP.

Hoyts: Sub: Hoy, mañana y dom 3, a las 19 hs.

Showcase: Sub: Hoy, mañana y dom 3, a las 19.10 hs.

SIMON

Con Christian McGaffney. Dir: Diego Vicentini. SAM 16 años.

Hoyts: Cas: 20.10 hs.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

Concierto. Dir: Sam Wrench. ATP.

Hoyts: Sub: Hoy, mañana y dom 3, a las 16.20 hs. Mañana y dom 3, a las 13 hs.

THE MARVELS

Con Brie Larson y Teyonah Parris. Dir: Nia DaCosta. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.15, 16.45 hs.

Hoyts: Cas: 15.00, 17.10, 19.30 hs.

Showcase: Cas: 12.10*, 14.40, 17.00, 19.25**, 21.50 hs. (*Solo sáb y dom) (**Cancelada mié 6)

TROLLS 3. SE ARMÓ LA BANDA

Animación. Dir: Tim Heitz, Walt Dohrn. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.00*, 16.00, 16.10*, 18.15** hs. (*Solo mañana y dom 3) (**Cancelada lun 4)

Hoyts: Cas: 15.40, 17.40, 20.05 hs.

Showcase: Cas: 12.45*, 15.00, 17.15, 19.35 hs. (*Solo sáb y dom)

UNA CIGÜEÑA EN APUROS: LA JOYA PERDIDA

Animación. Dir: Benjamin Quabeck y Mette Tange. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.00 hs.

Hoyts: Cas: 15.30, 17.40 hs.

Showcase: Cas: 12.30*, 14.35, 16.40 hs. (*Solo sáb y dom)

¡UN PLACER, CAMARADAS!

Con José Avelino y João Miller Guerra. Dir: José Filipe Acosta. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 3/12, a las 18 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 201 bis.

Dios Salve a la Reina. Mañana a las 21.30 hs.

Ciro y Los Persas. Vie 8, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Banda en fuga. Dom 3, a las 21 hs.

Tiago & Los Pájaros + Beatles a la carta. Mar 5, a las 21 hs.

Quarrymen. Mié 6, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Chaqueño Palavecino. Hoy, a las 21 hs.

Paz Martínez. Mañana, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Charly Samamé y Rubén “Chivo” González Jazz Sexteto. Mañana, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Urbanse. Hoy, a las 20 hs.

Los Stones. Mañana, a las 20 hs.

Rosario Smowing. Jue 7, a las 22 hs.

C. C. LA CASA DEL TANGO

Av. Arturo Illia 1750.

Cimientos Africanos del Tango. Dom 3, a las 18 hs.

C. C. PARQUE ALEM

Nansen 100.

40 años democráticos. Un recorrido por nuestra historia a través de la danza y el teatro. Mañana, a las 19.30 y 21.30 hs.

COMPLEJO FOREST

Brown 3198.

Bulldog + Jauría. Hoy, a las 22 hs.

EL CIRCULO

Laprida y Mendoza.

Kevin Johansen + Liniers +The Nada. Mañana, a las 21 hs.

La Trova Rosarina junto a Lito Vitale. Mié 13, a las 21 y 23.15 hs.

FULANO

Juan José Paso y Avenida Alberdi.

Virtuales. Sáb 11, a las 22 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Damos la Nota. Dom 26, a las 20 hs.

Todo aparenta normal. Junto a Labemol y Escaleras. Sáb 9, a las 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

La H No Murió. Un show especial con las mejores canciones de Hermética en el marco de los 35 años de la banda. Sáb 9, a las 20 hs.

MUSEO CASTAGNINO

Av. Pellegrini 2202.

Germán Roffler. Junto a Rocío Giménez López y Fermín Suárez. Mañana, a las 19 hs.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2361.

Música por la democracia. Jue 7, a las 19 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Ernesto Jodos. Mañana: 1° set: 21hs. 2° set: 22.30 hs. Reservas al 3416 35-8720.

Silvina Gandini. Vie 8, a las 21 y 23 hs.

SALA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Anam Keltoi. Mañana, a las 21 hs.

Raúl Barboza. Vie 15, a las 21 hs.

Teatro

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Errante, el musical. La obra es una síntesis de episodios que podrían haber vivido, personas en situación de calle, que llegaron a esa opción no por penurias económicas sino por sufrimiento existencial. Dir: Héctor Ansaldi. Hoy, a las 22 hs.

Maldita Perla. Espectáculo unipersonal de teatro cabaret, que combina humor, crítica social, parodia, música y canciones. Dir: Edit Rubió y Carlos Chiappero. Vie 8, a las 21.30 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Extraño tu perfume. Espectáculo unipersonal inspirado en textos no dramáticos de la literatura queer - trans contemporánea y en la biografía del actor Sebastián Boscarol. Dir: Valeria Folini. Jue 7, a las 21 hs.

CITY CENTER ROSARIO

Bv. Oroño y Av. Circunvalación.

Inigualables. Un show con un fuerte sabor a revista, que revela un notable perfeccionamiento en cuanto a la diversidad de cuadros. Con Carmen Barbieri, Nito Artaza y Miguel Angel Cherutti. Vie 8, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Buenos Días Señorita Lelia. ¿Cómo podemos evitar que un niño se convierta en un monstruo? Ensayo teatral y poético escrito y dirigido por Aldo El-Jatib. Vie de ago, a las 21 hs.

EL CIRCULO

Laprida y Mendoza.

Cascanueces. Ballet en dos actos con música de Peter I. Tchaikovsky y con los primeros bailarines del Teatro Colón, Gabriela Alberti y Edgardo Trabalón. Lun 4, a las 20 hs.

SALA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Sole Macchi. La humorista vuelve a los escenarios con su nuevo unipersonal: ¡Mentime que me gusta! Vie 8, a las 21 hs.-