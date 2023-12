Las canciones de Germán Roffler transitan afecto y sensibilidad. Si la posibilidad de escucharlo es en formato acústico, con las participaciones destacables de Rocío Giménez López en piano y Fermín Suarez en contrabajo, más la presencia invitada de la cantante Mercedes Borrell, todo es aún mejor. Por si fuera poco, la presentación, mañana a las 19, es en el Museo Castagnino (Pellegrini 2202) y con entrada libre y gratuita.

Con dos discos editados -Soles Azules a Secas (2017) y Túneles (2021)-, partícipe en la apertura de conciertos de Baglietto&Vitale, Caetano Veloso, Marisa Monte, giras nacionales e internacionales, Roffler prepara novedades y capitaliza el impacto de Túneles, trabajo por el que fue nominado a los premios Rosario Edita. “Aquellas canciones fueron hechas durante la pandemia, por eso el título del disco y la introspección de las letras. Cuando se hace un disco, es un cliché decir que uno nunca sabe cuándo grabar las canciones, si después de ensayarlas o antes. Pero en ese caso, todo estuvo muy condicionado por el momento. Cuando empezamos a grabar cayó la pandemia, y durante ese proceso nos fuimos juntando cuando podíamos, hacíamos algunas grabaciones y editando. Ahora, cuando el disco ya tiene un tiempo, es muy lindo ver cómo las canciones se fueron nutriendo de lo que aportaron los músicos y las músicas”, comenta Germán Roffler a Rosario/12.

-En tu música hay una conversación afectuosa, como lo significa la canción “Destino de estrellas”, con Juan Barreto.

-Lo que pasa en esa canción no puedo decir que haya sido buscado, porque uno nunca sabe cómo va a terminar una canción antes de escribirla. Con Juan tenemos una amistad muy linda, estábamos de vacaciones, pero cada uno en un lugar distinto. Así que cada uno escribió su parte, pero a partir de una idea particular: escribir a nuestros hijos. Tienen más o menos la misma edad, 9 años, y comparten bastantes cosas juntos cuando tocamos: la previa, el post, las reuniones familiares y musicales. Esa canción en particular me gusta mucho cantarla, siento que me da otra cosa cada vez que la escucho.

-Se me ocurre pensar esta relación con otros músicos con tus aperturas de shows de artistas como Caetano o Baglietto, allí hay afinidades compartidas.

-Siento que en mi música y en mis gustos están Brasil y sobre todos músicos como Chico Buarque, Caetano, João Gilberto, Marisa Monte, Elis Regina; además, fueron claves, porque me mostraron formas de tocar la guitarra. Con Caetano me resultó siempre interesante la postura moderna y tradicional que tiene, y eso es algo que tengo pegado a la música de acá, que es un poco la folklórica y el tango. Todo eso, a la vez, aparece sintetizado en Fander, en Fito, en la canción super rica que tiene Rosario. Me es familiar en mi mundo musical tener unidos el folklore, el rock, la canción y Brasil, junto a cosas del jazz.

-¿Tenés nuevas canciones, estás componiendo?

-Fui acumulando música nueva, tengo un grupo de canciones seleccionadas, que espero poder sentarme a desarrollar un poco más y ver para dónde se pueden plasmar estas ideas. Lo haré luego de estos conciertos de diciembre. Estoy entusiasmado con estas canciones, y tengo algunas para grabar junto con Mercedes, invitada del sábado.

-Me das pie para el show, ¿cómo surge el formato acústico?

-Cuando presentamos el disco, en abril del año pasado en Plataforma Lavardén, lo hicimos como quinteto, con invitadas e invitados. Pero a medida que fueron surgiendo los conciertos, la formación fue variando, toqué con banda completa, a dúo, trío, también solo. Y encontramos que en el trío de piano, contrabajo y guitarra, funcionábamos muy bien, aparecían cosas nuevas en la relación entre lo rítmico y lo melódico. El formato quizás no es tan habitual y demoramos un par de conciertos en encontrarle la vuelta, pero nos resultó interesante y divertido; con Rocío que es tremenda música y compositora, y Fermín que toca desde tango a canciones y mucho jazz. Compartimos gustos y afinidades, pero además formas de abordar la música, que es lo más interesante.

El trío, explica Roffler, tiene una raíz precisa: “Con Rocío nos conocimos estudiando con Carlitos Casazza, a quien quiero y respeto muchísimo. Carlos entiende muy bien la composición, qué requiere una canción y qué una música de jazz, y la info y las ideas que me ha compartido me permitieron ensamblar cosas que yo tenía dispersas. Fue él quien logró que nos conociéramos con Fermín y Rocío, e hiciéramos este grupo”.

En cuanto al show del sábado, el músico comenta que “habrá algunas cosas nuevas, vamos a estrenar una canción con Mercedes, que hicimos juntos, y también seleccionamos cositas del cancionero popular, como algunas canciones de Buarque y de Fito, también para darnos el gusto de tocarlas en ese espacio, que es hermoso”.