La prestigiosa revista francesa de cine Cahiers du cinema (Cuadernos de cine) eligió a la película independiente “Trenque Lauquen”, dirigida por la realizadora argentina Laura Citarella, para encabezar su lista de las diez mejores películas del año. Es la primera vez en 69 años que una película de América Latina ubica el primer puesto del listado.

Filmada en la localidad de Trenque Lauquen, la película es la historia de Laura (Laura Paredes) y su viaje por la geografía de la ciudad que la cobija y la une a la virtuosa circularidad de su laguna, la envuelve con sus historias y su mitología, desplegando en esa odisea todos los trucos y pases de magia, todos los recorridos posibles y jamás imaginados. En cuyo recorrido se combinan sucesivas voces como piezas de un rompecabezas que aloja en su centro el camino de una mujer, el destino de otras, la travesía por la geografía bonaerense como el resultado de ese singular encuentro.



Producido por El Pampero Cine, el cuarto filme de la directora platense se divide en dos partes de dos horas cada una, con un intervalo en el medio, y combina géneros que van desde la comedia romántica hasta lo fantástico y lo detectivesco. Trenque Lauquen alcanza este reconocimiento tras un largo viaje por festivales como Venecia, San Sebastián, Nueva York y Rotterdam, entre otros.

“La idea original fue continuar con la saga que arranca en Ostende. Un personaje, en alguna localidad bonaerense, observando y transformando todo lo que la rodea, sumergida en un enorme despliegue de ficción”, declaró Citarella a este diario en enero de este año, con motivo del estreno de la película en salas de cine independientes de la ciudad de Buenos Aires.



“Esta vez en Trenque Lauquen, que dicho sea de paso es la ciudad de donde viene mi familia, donde he pasado los veranos de mi infancia y donde me gusta estar. Por eso supongo que surge la idea de filmar una película ahí, donde no se narra nada que tenga que ver con lo autóctono, pero sí participa la geografía del lugar, muchos de sus habitantes y también muchas de sus costumbres”, concluyó la recientemente condecorada directora.



La película se mostró en su ciudad natal en varias oportunidades este año. Quizás este homenaje merezca alguna función más.