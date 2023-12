Mariano Werner (Ford) consiguió una histórica consagración en el Turismo Carretera, al obtener su tercer campeonato en cuatro años, que lo afirma como el destacado del último lustro dentro de la máxima divisional del deporte motor argentino. A días de haber celebrado el título de TC PickUp en La Plata, llegó al circuito San Juan Villicum con la mirada puesta en la Copa de Oro RUS de TC, con rivales que estuvieron a la altura de pelear por la victoria. Si bien a Werner le alcanzaron –de sobra– los puntos del cuarto lugar, la carrera fue ganada por Germán Todino (Dodge), seguido del subcampeón Julián Santero (Ford) y el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet).

Revalidar el estatus de favorito se volvió costumbre para el entrerriano que sufrió internamente en lo que, desde afuera, lució como la definición más tranquila de las que enfrentó en las últimas temporadas. "Me encomendé a todos, a la Virgen y hasta a la Difunta Correa en San Juan", reconoció el monarca, aún conmocionado entre fuegos de artificio, bombos y banderas. Escudado por su pareja Micaela y los hijos, Salvador y Rafael, además de todo el Fadel Memo Corse Racing, asumió Werner como nuevo tricampeón de TC, igualando la línea de Roberto Mouras y Oscar Castellano.

Elevando el índice y mirando a lo alto para señalar al recordado hermano mayor, Gabriel Werner, malogrado en un triste accidente durante un ensayo con autos de carrera, remarcó su legado: "Gracias a mi hermano, que ayudó desde lo alto, porque él me enseñó que siempre había que trabajar duro". Con la emoción por los aires, entre el carnavalesco cotillón, Werner no olvidó la tarea de su grupo íntimo ni el apoyo de los fanáticos: "Gracias a todo el equipo y a la hinchada de Ford, porque esto es de ustedes, de los que me alentaron y apoyaron. No me sale una palabra, solo agradecimientos a esta categoría que me dio todo y con la que he tocado el cielo".

"He tocado el cielo, me podría despedir hoy con lo difícil que es ganar tres títulos en el TC"

Tras ser campeón en TC PickUp 2023, esta celebración es la 7ma de Werner a nivel nacional contando el doble título, en su pubertad, con la Fórmula Renault (2006, 2007), el de Turismo Nacional Clase 3 (2017), los anteriores del TC (2020, 2021) y la flamante consagración este fin de semana. Y aunque, exaltado, lanzó un comentario con alusión a un posible retiro, aclaró que la hinchada puede confiar en la continuidad de Mariano Werner con un Ford Mustang de la nueva generación del TC en 2024.



Todos jugaron fuerte

Consciente de su ventaja en puntos, Werner se liberó de la fricción que propuso Todino para ir por la victoria que al comienzo de la carrera estaba en manos de Santero. El chico de Rivera alcanzó rápidamente al mendocino y lanzó el intenso ataque durante gran parte de la competencia, sabien que ambos necesitaban vencer para acceder al título y, aún así, esperar un retraso importante del Zorro de Paraná.

A cinco vueltas del cierre de la temporada, Germán desactivó la defensa del Ford y encaminó el cuarto triunfo del año de la mano del Maquin Parts Racing. "Paramos justo en la que no teníamos que parar, en la primera carrera del play off, pero fuimos los más ganadores del año y eso quiere decir que hicimos las cosas bien", dijo El Gaucho bonaerense, reitrando que los puntos perdidos en el abandono (por fallo en la caja de cambios) en San Luis fueron determinantes. En tanto que, el segundo puesto de Santero lo dejó como el piloto con mayor cantidad de ascensos en el año (6) al podio de TC y un merecido subcampeonato. Avanzando sobre el mismísimo Werner, acompañó en el estrado Canapino para sellar su segundo resultado entre los tres mejores habiendo corrido, apenas, las últimas seis fechas del año.

El arrecifeño seguirá en 2024 su campaña norteamericana en IndyCar, por lo que será una ausencia dentro el Turismo Carretera. En los últimos giros cayó del quintento de avanzada José Manuel Urcera, el campeón saliente, que junto a otros usuarios de Torino marcaron una estadística negativa: por primera vez en la historia la marca campeona no obtuvo victorias al año siguiente.

En la tierra del Sol, Todino logró su 6° triunfo en 47 carreras de TC

El paréntesis no será largo, con 84 días hasta la carrera apertura del certamen 2024, que en su pretemporada tendrá el desarrollo de los nuevos autos que renovarán el parque automotor. La posibilidad de que Werner luzca el N°1 en un Ford Mustang en lugar del Falcon es un atractivo hacia el fin de semana del 24 y 25 de febrero, en el autódromo de El Calafate, Santa Cruz.

Tobías Martínez consagrado en TC Pista

Fue un anticipado en todo sentido, sellando su ingreso al play off de la categoría telonera una carrera antes de concluir la Etapa Regular del año. También se aseguró el ascenso al TC una fecha antes y arribó a su tierra sanjuanina con una distancia tan grande que para ser Campeón de TC Pista se delantó Tobías Martínez (Chevrolet), celebrando el sábado tras la clasificación. Para más, la fiesta completa llegó con el 7° triunfo del año, en la carrera dominical, por encima de Juan Scoltore (Chevrolet) y Lucas Valle (Dodge). El segundo ascenso garantizado es de Agustín Martínez (Ford), el entrerriano hijo del doble monarca de TC, Omar Martínez, al ser subcampeón.

Los nuevos autos del TC 2024

La última cita del año propició el adelanto de lo que viene en el Turismo Carretera, con la presentación en sociedad de la nueva generación de autos. Estuvo el Dodge Challenger del equipo Di Meglio Motorsport, que manejará Juan Martin Trucco; el Chevrolet Camaro del equipo Pradecon Racing, que estará a cargo de Christian Ledesma; el nuevo Toyota Camry del TGR hecho para Andrés Jakos y el Ford Mustang (aún sin dueño) que armó el DTA Racing. Faltó el reestilizado Torino TC 2024, en proceso de armado, que cierra la lista de cinco coches que marcan la nueva etapa en 86 años de historia del TC, conviviendo con los autos de la actualidad.