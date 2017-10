Con calidad gallega

En el marco de Buenos Aires celebra Galicia, la Xunta de Galicia organizó un showcooking a cargo del cocinero Kike Barreiro, del restaurante A Horta do Obradoiro en Santiago de Compostela, para dar a conocer lo mejor de los productos de la mesa gallega. La iniciativa Obradoiro do Sabores fue presentada también a hoteleros y comercializadores, con la participación del vicepresidente de la Xunta de Galicia Alfonso Rueda Valenzuela, con el fin de contribuir a la llegada de estos productos a los consumidores argentinos. El menú incluyó así un tataki de solomillo con espuma de queso San Simón Da Costa y crujiente de grelos de Galicia, influsionado con vino Ribeiro; mejillones de Galicia “tigres” con ñoquis; pulpo “casi feira” con cachelos; merluza con fabas de Lourenzá y wakame; filloa con crema de queimada, mirabeles y marrón glacé. Todo fue acompañado con vinos con denominación de origen, tintos y blancos. Kike Piñeiro forma parte de la nueva generación de chefs que se distinguen por su creatividad, innovación y el rescate de productos tradicionales en un territorio como el gallego que, si bien pequeño, se distingue por su variedad de microclimas y por lo tanto por un amplio abanico de “microproducciones”. Muchos de ellos corrían el riesgo de desaparecer por la globalización, pero las denominaciones de origen permiten fijar la población al territorio y asegurar la continuidad de producciones pequeñas pero únicas.

Reapertura en St. Maarten

El aeropuerto internacional Princess Juliana (SXM) de la isla caribeña, muy dañado tras el paso de los huracanes Irma y María, reabrió para todos los vuelos comerciales a partir del 10 de octubre de 2017. La fecha elegida posee un fuerte simbolismo para los habitantes, ya que marca siete años desde que St. Maarten obtuvo su nuevo estatus constitucional. Con la reapertura habrá algunos cambios en el movimiento de pasajeros y en las medidas de seguridad dentro del predio de la terminal, de manera que las obras de reconstrucción puedan continuar.

Turismocity en Cybermonday

Turismocity, el sitio que permite encontrar el mejor precio para organizar un viaje al comparar la tarifa de más de 100 agencias y aerolíneas en una sola búsqueda, será el principal recopilador de ofertas de turismo durante el CyberMonday 2017, el megaevento de descuentos impulsado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Del 30 de octubre al 1° de noviembre, Turismocity permitirá conocer las mejores promociones del CyberMonday, ya que su sistema recopila búsquedas de empresas líderes en el rubro como Despegar, Booking, Almundo y Avantrip, entre otras, identificando los precios más económicos al momento de planificar vacaciones o viajar por negocios. Una vez detectadas las ofertas, los usuarios pueden contactarse directamente con la agencia, aerolínea u hotel que ofrece la tarifa más baja, ahorrando tiempo y dinero a la hora de decidir dónde y cómo viajar. www.turismocity.com

Favoritos para el verano

Con un incremento hasta el momento del 35 por ciento en las ventas en relación al verano anterior y un crecimiento anual del 116 por ciento, Atrápalo.com.ar analiza el comportamiento de los usuarios a modo de anticipo de lo que serán las próximas vacaciones de verano 2018. El 85 por ciento de los usuarios de Atrápalo elige destinos internacionales, frente al 15 por ciento que prefiere vacacionar en el país. Los lugares de playa y relax lideraron el ranking; destinos como Florianópolis, Río de Janeiro, Miami, Cancún, Salvador, Punta Cana y Orlando son los más buscados; ciudades como Barcelona y Bangkok también han crecido en ventas en relación a años anteriores. A nivel nacional, los preferidos son Iguazú, Bariloche, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Salta. “Podemos afirmar que por el incremento en ventas, la demanda para la temporada es elevada, posicionándose un 35 por ciento por encima de la temporada 2016. A su vez hemos notado un crecimiento de las ventas en los meses previos y posteriores a la temporada alta de verano. Cada vez más usuarios prefieren vacacionar en fechas no convencionales como noviembre-diciembre o bien en marzo-bril; obteniendo así ventajas competitivas en relación al período clásico de enero y febrero”, explicaron fuentes de Atrápalo.com.ar.

Nuevo vuelo a Recife

Gol Líneas Aéreas solicitó la inclusión del tercer vuelo directo entre Buenos Aires y Recife, que comenzará a operar a partir del 28 de febrero de 2018. La compañía es la aerolínea con el mayor número de vuelos directos entre la capital porteña y el nordeste brasileño, con frecuencias a otras seis ciudades del nordeste (Fortaleza, Natal, Salvador, Porto Seguro, João Pessoa y Maceió). “Durante temporada alta de verano, nuestros clientes ya tendrán disponible el tercer vuelo entre Buenos Aires y Recife. Después de ese período, el vuelo formará parte de nuestra red regular”, dijeron fuentes de Gol.

El mejor en Río

Oro, el restaurante en Río de Janeiro liderado y creado por el chef Felipe Bronze, fue reconocido por el premio One To Watch 2017. El reconocimiento será presentado como parte de la quinta edición anual de los Latin America’s 50 Best Restaurants, patrocinados por San Pellegrino y Acqua Panna, que se llevarán a cabo el 24 de octubre en Bogotá. Con una cocina basada en la cocina sobre fuego y las adaptaciones de platos clásicos de Río, Oro tiene dos menús. El primero, llamado Creatividad, ofrece platos preparados con ingredientes de temporada. El segundo, Afectividad, es más corto y consiste en snacks seguidos por especialidades de la casa. Casi todos los platillos de Oro se comen con las manos, a excepción de las costillas de buey cocido de 48 horas con farofa de plátano (harina de yuca brasileña). El área de bebidas está dirigida por la esposa de Bronze, la galardonada sommelier, Cecilia Aldaz.

Feria Rumiar

Del viernes 27 al domingo 29 de octubre se realiza la segunda edición de Rumiar, la Feria Internacional Productiva, Gastronómica y Tecnológica de Ovinos, Caprinos, Camélidos Sudamericanos y Perros Pastores. Por segundo año consecutivo es en Cañuelas, en un gran predio de 40.000 metros cuadrados. Con 5000 visitantes en la primera edición, Rumiar es el lugar de encuentro directo entre los diferentes sectores productivos y el público general, que en la feria se acerca y tiene acceso al consumo de productos y subproductos de ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos. El objetivo es promover las cadenas de valor, reafirmar la producción, intercambiar experiencias e incentivar el consumo de carnes y lácteos de ovinos y caprinos. Uno de sus espacios más convocantes es el Paseo de los Sabores, un patio gastronómico de dos mil metros cuadrados especializado en carnes y derivados lácteos ovinos y caprinos, donde se podrán probar empanadas y hamburguesas de cordero, helados de leche de oveja, provoletas de cabra, corderos y chivitos a la estaca, quesos y chacinados caseros de todo el país. www.feriarumiar.com.ar