Anoche lavaba los platos y rompí uno. Si me viera mi abuela…

Desarmar la casa después de su muerte fue un agobio que duró dos años. No diré que tenía el “mal de Diógenes” pero sí que manifestaba una compulsión por poseer y guardar: no prestar, no regalar, no evitar el malhumor cuando alguien “tocaba sin permiso”. De mucho de lo encontrado desconocíamos la existencia, y de todo lo que había para repartir pude quedarme con poco (la pequeñez de mi casa así lo demanda). Más allá de alguna chuchería inesperada, creo que siempre supe lo que querría atesorar cuando mis abuelos ya no estuvieran: el respaldar de una cama de dos plazas, una mamuska y unos platos con dibujos azules.

De los platos pude conservar dos, los que resistieron al paso del tiempo. Desconozco si alguna vez hubo más vajilla de ese juego: tazas, fuentes, compoteras. Eran tan mi abuela esos platos… la mesa era una fiesta de color gracias a ellos. Un marco estrecho y blanco da paso a uno un poco más ancho que completa el borde del plato o bandera (nombre técnico de tal parte de la pieza), una suerte de guarda circular compuesta por flores desiguales alternadas en tamaños, luces y sombras. Luego, hacia el centro, la hundidura nuevamente en blanco. La figura central muestra un paisaje: árboles pomposos dispuestos a lo largo de un río o un arroyo, dos construcciones tipo “cottage”, distanciadas una de otra; un puentecito sobre el agua y, en una barranca sobre la derecha de la imagen, dos personas pescando. Podrían ser padre e hijo, el más pequeño se encuentra sentado y sostiene la caña. Más allá, siempre sobre la derecha de la imagen, otras dos personas observan la escena detrás de una cerca despareja.

No fue sino hasta hace muy poco que supe la historia que había detrás. La vajilla azul, ícono gastronómico de una época, había sido producida por una empresa llamada Lozadur. Era una fábrica ceramista de la provincia de Buenos Aires donde trabajaban mil doscientas personas, de las cuales el sesenta por ciento eran mujeres. En noviembre de 1977, desafiando la dictadura militar, los trabajadores pararon para reclamar por aumento de salario. y condiciones de igualdad frente a las altas temperaturas de los hornos, las afecciones respiratorias por falta de extractores para absorber polvillo y la explotación física por el acarreo de materiales. A partir de ahí la fábrica fue intervenida por el gobierno militar por pedido de sus dueños. Todo terminó con la desaparición de cuatro obreras y tres obreros (los números varían de acuerdo a la fuente). En 2012 la justicia investigó a los responsables militares, pero nunca a los civiles.

Sergio Schilmann era mi tío. Estudiaba Ciencias Económicas en su juventud y militaba del Partido Comunista en la facultad. A mediados del 79 había venido a Rosario el Circo de Moscú y la familia se dispuso a asistir al espectáculo: mi mamá embarazada de mí, mi papá, mi abuela, mi abuelo y mi tío Sergio. Al regresar, se encontraron en la vereda con un auto verde, atravesado. Los hombres que estaban adentro bajaron e interceptaron a mi familia. Lo buscaban al tío. Pidieron documentos -mi viejo no los tenía y casi lo llevan también a él-. Subieron al tío al auto verde y se fueron. Mi abuela entró a la casa sin emitir sonido y mi papá se desmayó. Mi mamá tuvo contracciones.

Mi tío estuvo secuestrado algunas semanas. Gracias al tesón de mi abuelo y del Partido fue liberado unas horas antes de que tuviera un paro renal. Afortunadamente ya se encontraba internado. “No llores papá” le decía a mi abuelo en la vereda de Jefatura, “estos hijos de puta no merecen nuestro dolor”.

En 2019 lo acompañamos en los Juicios de la Verdad, en la querella de la causa “Feced III”. Cuatro jornadas intensas, dieciocho testigos. Ninguno de sus padres llegó a verlo en el estrado, sostenido por el coraje de siempre, con pasmosa lucidez y sin derramar una lágrima. Yo sabía “capítulos” sueltos de su secuestro, nunca había escuchado el relato completo. Tampoco algunos detalles.

Después de que se lo llevaran en el Falcon, mi abuelo se subió a su auto y los siguió. Eso le permitió conocer el paradero de su hijo desde el principio; el tiempo ganado operó a favor de las múltiples y persistentes estrategias del entorno para su liberación. El tío cuenta durante el juicio que, mientras tanto, permanecía tabicado y atado sobre una litera en alguna celda improvisada dentro del edificio de calle Santa Fe. Cuenta que a veces tenía mal puesta la venda y por abajo veía: así supo que ahí donde lo tenían había un armario y un perchero, y que pasaban a cambiarse algunos militares de bajo rango. Nada sabía del afuera, y tampoco especulaba. Cuenta que la única vez que lloró durante el secuestro fue una tarde que le sacaron la venda y le acercaron un plato copioso de comida. El pionono de jamón y queso y la ensalada rusa estaban sobre un círculo de loza con dibujos azules, un Lozadur. Entonces supo que lo habíamos encontrado (yo ya había nacido), que mi abuela le había cocinado y que habían permitido que el paquete le llegara, lo que era buena señal. Así, renovó su intención de resistencia hasta su liberación, unos días más tarde.

Anoche rompí uno de los dos platos que me hacen acordar a mi abuela, a mi niñez, a mi tío. Él se murió el año pasado, después de meses de terrible agonía producto de una enfermedad que se llevó lo que no había podido llevarse la tortura. Raro es el día que no me acuerde de él, hay amores que son más allá de la muerte. No me perdono haber roto el plato, creo que me asusta pensar que se me va un poco de él entre los pedazos que barrí y guardé en una caja.

Busco por internet “plato con dibujos azules” para reponer el ausente. Cotiza como antigüedad y, en definitiva, nunca podrá reemplazar al roto: no esconderá entre sus grietas y sus cachaduras, el recuerdo de lo que ya no está.