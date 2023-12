La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), Teresa García, expresó su desacuerdo con la idea de "salir a la calle" para mostrar la desaprobación a las futuras medidas del gobierno que encabezará Javier Milei a partir del 10 de diciembre. La ex ministra de Gobierno llamó a defender la institucionalidad en el Congreso y señaló que "la gente además de pasar miseria no puede ligar palos".

"Las medidas que se tomen que afecten a los sectores más necesitados y a los trabajadores tienen que ser defendidas en el ámbito del Congreso de la Nación, en la institucionalidad", aseguró García y agregó que las manifestaciones no son prudentes porque "ya sabemos cómo termina eso". En alusión al futuro nombramiento de Patricia Bullrich agregó que la prudencia debe ser mayor considerando "en manos de quién está el Ministerio de Seguridad. Así que espero que se resuelva en la discusión plena y de cara a la sociedad".

Respecto de las medidas que pueda implementar el presidente electo, señaló que "su discurso era contra la casta política y eso involucraba a todos los partidos políticos. Hoy tiene muchos futuros funcionarios en su futuro gobierno que responden a una fuerza política" y consideró que en Juntos por el Cambio, "por lo menos un gran sector debe estar de acuerdo porque por eso participa por este de este gobierno".

Sin embargo, lejos de asimilar al fundador del PRO como un jugador más, destacó que "indiscutiblemente, tiene preeminencia lo que ocurre a nivel nacional en la relación interna de juntos por el cambio. Es más que evidente la postura de Mauricio Macri respecto a las personas que han ingresado al gobierno de Milei y hemos tenido la ratificación de Luis Petri como ministro de Defensa, con lo cual creo que este no es un cogobierno de Macri con Milei: es el gobierno de Milei al cual Macri le ha aportado algunos funcionarios".



Por último, García se refirió a la fallida sesión del pasado jueves en la que la oposición definió no dar quórum para la sesión que pretendía aprobar un endeudamiento para cubrir el pago de aguinaldo en algunos municipios: "Si ellos mismos dicen que sus intendentes necesitan ayuda para terminar el año después no se comprende como deciden no bajar a sesionar, si yo fuera intendente de esa fuerza estaría un poco enojada en el día de hoy. Pero ha sido una decisión de la oposición que también ha rechazado sentarse a sesionar para el aprobar pliego cuando declaman permanentemente que la justicia no está ocupando vacantes, nos han negado sentarse a discutir pliegos para ocupar los cargos vacantes".