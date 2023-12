Andrés Roberto Yllana fue designado este martes como nuevo director técnico de Aldosivi de Mar del Plata, e iniciará su segundo ciclo al frente del equipo que disputa la Primera Nacional, en el que hizo su debut como entrenador en 2011.



Según informó oficialmente el club marplatense en un comunicado, Yllana pondrá en marcha su trabajo junto al plantel profesional este miércoles en el predio deportivo de la institución, ubicado junto al puerto local.



El ex jugador de Gimnasia La Plata se hará cargo del equipo, que desde la renuncia de Gastón Coyette el pasado 2 de septiembre era conducido interinamente por Mariano Charlier.



Yllana viene de ser entrenador del Club Social y Atlético Guillermo Brown de Puerto Madryn, que también participa en la Primera Nacional.



Entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 dirigió a Unión San Felipe, en la Primera B del fútbol chileno.



Su primera experiencia como técnico fue justamente en Aldosivi, donde trabajó desde junio hasta octubre de 2011, mientras el equipo portuario competía en el Nacional B.



En su regreso al club marplatense, el nuevo entrenador encontrará un equipo en plena transición, tras una campaña deslucida en la segunda categoría del fútbol argentino luego de haber descendido desde la Primera División en 2022.



El club había contratado para el inicio del torneo a Fernando Quiroz, quien no logró los objetivos en su tercer paso por la institución, y fue reemplazado en julio por Coyette.



El ex jugador de Lanús y campeón mundial Sub-20 en Qatar 1995 tampoco logró encauzar al equipo en la Zona B de la Primera Nacional, y dejó el cargo en septiembre.



Charlier fue el encargado de completar con un interinato la temporada, en la que Aldosivi logró mantener la categoría en la última fecha.