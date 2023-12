"Lo quiero ver oficializado porque no quiero que me pase lo que le pasó a Carolina Píparo en la ANSES." Precavido, el contador Marcos Sequeira evitó confirmar su rol al frente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la presidencia de Javier Milei. Su nombre surgió con fuerza en las últimas horas, Milei no habría logrado convencer Kuban Lisa, socio del estudio Brouchou-Funes de Rioja, y quedó descartado el nombre de Ramiro Marra, el primero que había sonado. El cordobés, voluntarioso, se adelantó y publicó en sus redes sociales nueve ejes centrales para su gestión en el organismo fiscal.

Cuando su nombre comenzó a sonar, las radios cordobesas comenzaron a llamarlo para confirmar su lugar en el Gabinete de la ultraderecha. El tributarista, una recurrida fuente de los medios mediterráneos, evitó confirmar su lugar, pero sí adelantó algunas ideas afines a la motosierra. Habló de asumir con el permiso de "cortar varias cabezas" y argumentó que era necesario cortar "la cadena de corrupción" y marcó que no solo eliminará impuestos sino que propondrá "reesctructurar" el sistema fiscal porque "está todo mal hecho".

Sequeira no viene de la gestión pública. Su carrera fue en el sector privado y académico, otra similitud con el perfil del círculo cercano al futuro presidente. Además, conoce a la futura canciller Diana Mondino, ya que trabajó en el Banco Roela, fundado por Víctor Mondino, padre de Diana. El cordobés también podría encontrar en las filas del futuro Gabinete a otros coterráneos, entre ellos, a Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Córdoba en el gobierno de Juan Schiaretti, y futuro titular de la ANSES; el mismo que hizo caer a Píparo.

Giordiano -con un acuerdo cada vez más claro con el peronismos cordobés- no sería el único cordobés en el futuro gobierno, también llegará al gobierno libertario Franco Mogetta, viajará desde la cartera de Transporte de Córdoba a la de Nación. Además, un ex funcionario del peronismo cordobés como Hugo Testa ya trabaja con Guillermo Ferraro, quien encabezará el Ministerio de Infraestructura; mientras que suena el arribo para esa cartera del titular de la Empresa Provincia de Energía de Córdoba (EPEC), Luis Giovine. El voto cordobés fue clave para poner a Milei en la Casa Rosada y el anarcocapitalista les está respondiendo con acuerdos políticos.

Anticipándose a su posible nombramiento, Sequeira dejó su carta de presentación en sus redes sociales. Ayer hizo un posteo que no dejaba mucho lugar a dudas: "Propuestas de Gestión para la Administración Federal de Ingresos Públicos". Entre las diez propuestas aparecían palabras del mundo gerencial: "fortalecimiento", "transparencia", "modernización", "digitalización"; también ideas centrales de gestión pública como mejorar el acceso a las aplicaciones, la atención a los usuario y la formación de personal.

En cuanto a las políticas centrales del organismo, Sequeira menciona algunas que podrían ser disruptivas con el pensamiento filosófico de Milei, que considera un "robo" los impuestos. El tributista habló de optimizar la recaudación, reforzar la lucha contra el fraude y la evasión, establecer mecanismos internacionales de intercambio de información e incluso apunta contra una de las políticas estrellas de los nuevos aliados macristas: "Revisión de Políticas sobre Blanqueos y Moratorias".





"Hay que intensificar las acciones de control y fiscalización, empleando tecnologías avanzadas y técnicas de análisis de datos para detectar y prevenir irregularidades", sostiene Sequeira en sus plan de gestión. Sin embargo, como reveló este diario, Sequeira ha participado de mecanismos complejos evasión.

Cuando, en 2008, el gobierno de Cristina Kirchner intentó subir las retenciones a los granos, abrió una disputa con el agronegocio, que unió a pooles de siembra y productores pequeños, y significa, hasta estos días, gran parte del rechazo al "kirchnerismo" en Córdoba. Entonces, Sequeira participa de mecanismos que integraba junto a jueces y oficinas de la AFIP para favorecer a empresas del agro en la evasión de la facturación de granos.

"Si se abordan con decisión y transparencia los desafíos actuales, podemos pensar en un futuro próspero para el país", promete el cordobés.