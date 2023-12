Transportistas de Personas con Discapacidad (PcD) llevarán adelante un paro de actividades y se movilizarán hacia Plaza de Mayo mañana para exigir el cumplimiento de acuerdos de mejoras salariales y condiciones laborales, por el momento no cumplidas por el Gobierno Nacional.



"Al día de la fecha el valor percibido (por persona transportada) es de $ 204,85 correspondiente al mes de septiembre según Resolución 05/2023", señaló la comisión organizadora y enfatizó que "en reiteradas reuniones con el Gobierno se reclamó el aumento del valor nomenclador del 100% y un análisis de costos que siente las bases del valor del kilómetro".



A su vez, en los encuentros con la gestión saliente a cargo del Sector de Discapacidad se exigió el pago de un tercer bono: "Si bien sabemos no es una solución definitiva, nos sirve para paliar la actual situación económica crítica. Además de su rápida publicación y ejecución en marcha de los dos ya otorgados".



Otros de los reclamos son el establecimiento de una cláusula gatillo --que se active frente a variaciones del precio del combustible--, la reducción de tributos fiscales sobre la actividad, la solicitud de una representación real del Transporte de PcD en el Directorio y la creación de una mesa de trabajo interinstitucional "dinámica, de consenso y resolutiva".



Los transportistas exigieron, además, la apertura de un "ente que fiscalice y articule entre la SSS (Superintendencia de Servicios de Salud) y los prestadores de PcD y desburocratizar los mecanismos para una ágil implementación de las resoluciones y el trabajo conjunto entre Estado y prestadores de PcD".



En esta línea, los responsables del área -Julio Vitobello, Julián Massolo y Juan Pablo Perazzo- "reconocieron un atraso en el sector" respecto al valor nomenclador, pero advirtieron que "no están dadas las condiciones para dar un aumento mayor, al menos en esta partida presupuestaria 2023".



"Con respecto a tercer bono, se comprometieron a dar una respuesta al día 10 noviembre pasado; se puso en agenda el tratamiento del estudio de costo, cláusula gatillo y la reducción de los tributos fiscales y se comprometieron en acelerar los procesos para la liquidación del primer bono, que fue demorado por temas netamente administrativos y la publicación del segundo bono", detallaron.



Ante esta situación los trabajadores informaron que "peligra el transporte de personas con discapacidad, en caso de ausencia de definiciones claras y favorables".



"Sin un aumento que se refleje de manera retroactiva y en porcentual a lo antes mencionado, no se garantiza la prestación del servicio", concluyó el comunicado de los transportistas.