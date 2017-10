Los candidatos del Frente Progresista, Luis Contigiani y Pablo Javkin, mantuvieron un encuentro con referentes de la cultura rosarina en el sprint final de la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo domingo. Acompañados por el gobernador Miguel Lifschitz, los candidatos plantearon propuestas y pidieron apoyo para continuar con las políticas culturales implementadas desde hace varios años por el socialismo y sus aliados. "Me siento parte y orgulloso de un gobierno que invierte en las personas, lo mejor que podemos hacer para tratar de tener un concepto cultural y de la felicidad que nadie nos puede robar", dijo Contigiani. "Cuando uno mira la política cultural de la Ciudad de Buenos Aires vemos que tiene espacios muy lindos pero claramente elitizados, ahí creo que nosotros tenemos que poder defender, no solamente por lo que hicimos si no por todo lo que tenemos por ganar para adelante", consideró Javkin.

El salón del primer piso del Club Español fue el escenario elegido el pasado jueves por Contigiani y Javkin, quienes encabezan las listas de diputados nacionales y concejales del Frente Progresista para hablarles a los referentes de la cultura local. Además del gobernador Lifschitz, acompañaron a los candidatos la ministra de Innovación y Cultura, Chiqui González y el secretario de Cultura municipal, Guillermo Ríos.

Mientras aguardaban el comienzo del acto, directores, escritores, músicos, editores, productores y periodistas rosarinos aprovecharon para intercambiar opiniones con los diferentes funcionarios del área que organizaron el encuentro con los candidatos.

"Buenos Aires tiene espacios muy lindos pero claramente elitizados. Esa es la diferencia que debemos defender". Javkin.

"Creo en una democracia que esté fundada en un espacio público que no se puede delegar ni negociar, en donde nos podamos reconocer apostando a la diversidad. Sabemos cómo nos fue cuando desde la política regalamos el espacio público a determinados intereses. Sé que cada uno de ustedes como nosotros venimos de una tradición donde el compromiso, lo que nos une, es la defensa de ese ámbito público", apuntó Contigiani.

"Ustedes nos enseñan que la cultura es la finalidad más sublime de la condición humana, el sentido, la justificación. Saben que hace 30 años en Rosario, y en la provincia de Santa Fe los últimos 10, existe un gran compromiso para garantizar ese espacio público, para que no se privatice, que no se mercantilice, no se delegue. Y a partir de ahí nacieron proyectos fundamentales, protagonizados por todos ustedes, esta es nuestra visión", agregó Contigiani.

Por su parte, Javkin consideró que la primer lucha que este tiempo le marca a la política es la de "defender lo nuestro, en el sentido más profundo. Hay como una suerte de tutela porteña, absolutamente estructurada en una gran mentira, que usa la unificación de los medios de comunicación, el monopolio del discurso, donde pareciera que en la Argentina sólo florece un lugar, y el lugar del interior son esas fiestas populares que cada tanto televisa el canal público, casi como un acontecimiento turístico, como una variedad pintoresca".

Según el primer candidato a concejal del Frente Progresista, "es un momento de un vaciamiento sofisticado del debate político y público, los mensajes son muy efectivos en términos de imágenes, muy simpáticos en la repetición pero absolutamente vacíos. Creo que tenemos que mirar el futuro de la ciudad asumiendo los problemas nuevos, no ser conservadores y quedarnos en lo hecho, no repetir solamente lo que pudimos conquistar, sí dejar en claro que no queremos traer acá los problemas que no tuvimos, ratificando el camino de búsqueda, de pluralidad, inquietud, innovación y de apertura que esta ciudad tiene en cada uno de los que crean y los que buscan desafiar los caminos preconcebidos".

"A pesar de venir de lugares distintos hoy formamos un equipo que se siente identificado, más que con un proyecto político, con una mirada, una idea, un compromiso por una sociedad que compartimos con la mayoría de ustedes", destacó Lifschitz al cerrar el acto. "Se han hecho cosas extraordinarias en esta ciudad, que luego hemos podido contagiar y trasladar a otros lugares de la provincia", concluyó el gobernador.