La cantante estadounidense Taylor Swift fue elegida "Persona del Año" por la revista Time, superando a otros candidatos, como el presidente chino Xi Jinping, la muñeca Barbie, o el gurú de la Inteligencia Artificial, Sam Altman. En la entrevista con la revista, la estrella pop habló de su trayectoria y adelantó que el lanzamiento de su álbum Reputation (Taylor's Version) traerá sorpresas para los fanáticos.

"Revista Time: Nos gustaría nombrarte Persona del Año / Yo: ¿Puedo traer a mi gato?", escribió la artista de 33 años, que en noviembre visitó por primera vez la Argentina en el marco de "The Eras Tour", para celebrar la noticia, ya que en una de las imágenes que se difundieron se la ve junto a su gato, Benjamin Button, acostado alrededor de su nuca y apoyado sobre sus hombros.

Taylor Swift celebró haber sido elegida por Time como la "Persona del Año". (Imagen: X/@taylorswift)

Sam Jacobs, editor en jefe de Time, sostuvo que "Taylor Swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz (...) Swift es una rara persona que es a la vez escritora y heroína de su propia historia".



Y que "gran parte de lo que Swift logró en 2023 es inconmensurable. Trazó su viaje y compartió los resultados con el mundo: se comprometió a validar los sueños, sentimientos y experiencias de las personas, especialmente de las mujeres, que se sentían ignoradas y regularmente subestimadas".

La portada de Time de "Persona del Año". (Imagen: X/@time)

Swift tiene una carrera de casi dos décadas. Además de haber convertido a su gira actual en un hito, la película documental sobre la misma llevó a miles de espectadores a las salas de cine.



"Los logros de Swift como artista, tanto culturalmente y comercialmente como en la crítica son tan abundantes que contarlos es casi tarea inútil", agrega la revista Time, que la comparó con Elvis Presley, Madonna y Michael Jackson en el escenario, mientras que como compositora la equipara a gigantes como Bob Dylan, Paul McCartney o Joni Mitchell.

La revista ponderó también el costado empresarial de la autora de hits como "Look What You Made Me Do" y "Cruel Summer", ya que su fortuna está estimada sobre los mil millones de dólares.

Taylor Swift anunció que las canciones inéditas de "Reputation TV" serán "Fuego". (Imagen: X/@time)

Para Time, Swift genera debates y análisis con cada paso que da, cada ropa que se pone y cada palabra que pronuncia, y declara que "sabe cómo usar" esa capacidad. Y resaltó gestos, como cuando repartió 55 millones de dólares para todos los trabajadores de The Eras Tour, incluyendo bonos de 100.000 dólares para los camioneros que trasladan todo su equipo, según publicaron entonces medios especializados.

Asimismo, valoró la tenacidad de la artista sobre sus convicciones políticas, sociales y culturales, como su determinación en cuestiones como los derechos de las mujeres y el colectivo LGBT, o la obligatoriedad de vacunarse durante la pandemia. En 2020, subrayaron, dio el paso más significativo al apoyar públicamente la candidatura de Joe Biden frente a Donald Trump.

En su paso por Argentina, Taylor Swift llenó tres River. (Imagen: Taylor Swift)

Reputation (Taylor's Version): el sorpresivo adelanto de Swift

Durante la entrevista con el periodista Sam Lansky, Swift confirmó la regrabación de Reputation, álbum de 2017, cuando sentía que su imagen había sido manchada y su carrera estaba destinada a terminar por el daño de terceros. "Es un momento gótico-punk de ira femenina por ser atacada por toda una estructura social", contó la artista.

Y dio detalles como que "las próximas canciones 'de la bóveda' (así denomina la cantante a los temas que compuso originalmente para sus discos y que nunca publicó) de Reputation TV serán fuego".

Taylor Swift agradeció la entrevista a Times. (Imagen: captura de pantalla Instagram/@taylorswift)

Hasta la fecha, Taylor Swift regrabó cuatro de sus álbumes: Red, Fearless, Speak Now y 1989. Faltan dos discos por ser regrabados: Reputation y su álbum debut, Taylor Swift. Sus últimos álbumes, Midnights, Evermore, Folklore y Lover, fueron publicados bajo su nuevo sello discográfico, que le permite tener derecho sobre su música, por lo que no serán regrabados.



A través de sus redes, la compositora realizó una campaña para que sus fanáticos consumieran sus regrabaciones, ya que consideraba que era su derecho ser retribuída por la música que verdaderamente le pertenecía.