La enciclopedia web gratuita Wikipedia recibió más de 84.000 millones de consultas en 2023, informó la ONG Wikimedia Foundation, que a su vez compartió el ranking de los 25 artículos con mayor cantidad de visitas en la versión en inglés del sitio. Al tope de la lista está Chat GPT, el chatbot de inteligencia artificial de OpenAI, propiedad de Elon Musk; pero también aparecen Lionel Messi, la cantante Taylor Swift y las películas Barbie y Oppenheimer.

Chat GPT se lanzó el 30 de noviembre de 2022, pero tuvo un boom en la primera mitad de este año, cuando la aplicación comenzó a volverse más masiva entre el público. En todo 2023, su artículo en Wikipedia tuvo 49.490.406 consultas por parte de los usuarios, por lo que fue lo más buscado en el sitio hasta el pasado 28 de noviembre (la lista de todo el año se actualizará el 3 de enero de 2024).

Durante la primera mitad del año, sus visitas oscilaron entre 100.000 y 400.000 casi todos los días. De hecho, en todos los idiomas que admite Wikipedia, se registraron más de 79 millones de páginas vistas de artículos de Chat GPT.

Imagen:NA

En segundo lugar, se ubicó “Muertes en 2023”, un artículo siempre popular en la enciclopedia web, con 38.171.653 solo este año. El podio de los tres primeros lo completa algo que podría llegar a ser una sorpresa para los argentinos, la Copa Mundial de Criquet 2023, un masivo deporte que se practica principalmente en Gran Bretaña, India y otros países asiáticos, y que tuvo 38.171.653 consultas este año en Wikipedia.

Taylor Swift en Argentina (Foto:Télam).

Dentro de los 25 artículos compartidos por la ONG aparecen otros como las películas Oppenheimer y Barbie, que salieron la misma semana a mediados de junio y colmaron las salas de cine de todo el mundo. En materia audiovisual, también aparece la serie de TV The Last Of Us, inspirada en el videojuego homónimo, que se lanzó en enero.



A su vez, figuran grandes personalidades internacionales, como el ídolo argentino y campeón del mundo Lionel Messi, que después de ganar el Mundial Qatar 2022 desembarcó en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos; la cantante norteamericana Taylor Swift, que protagonizó su gira “The Eras Tour” este año y causó furor en su paso por Argentina; y el magnate fundador de SpaceX y director de Tesla, Elon Musk.

“Los artículos de Wikipedia más vistos en 2023 cuentan su historia y la de la sociedad en general buscando conocimiento sobre nuestro mundo en constante cambio en la enciclopedia más grande del mundo”, afirma Wikimedia Foundation.

La lista completa de los 25 artículos más consultados de Wikipedia en 2023

Chat-GPT: 49.490.406 consultas Muertes en 2023: 42.666.860 consultas Copa Mundial de Críquet 2023: 38.171.653 consultas Liga Premier de la India (de críquet): 32.012.810 consultas Oppenheimer (película): 28.348.248 consultas Copa Mundial de Críquet: 25.961.417 consultas J. Robert Oppenheimer: 25.672.469 consultas Jawan (película india): 21.791.26 consultas Liga Premier de la India 2023: 20.694.974 consultas Pathaan (película india): 19.932.509 consultas The Last of Us (serie de TV): 19.791.789 consultas Taylor Swift: 19.418.385: consultas Barbie (película): 18.051.077 consultas Cristiano Ronaldo: 17.492.537 consultas Lionel Messi: 16.623.630 consultas Liga Premier (Inglaterra): 16.604.669 consultas Matthew Perry: 16.454.666 consultas Estados Unidos: 16.240.461 consultas Elon Musk: 14.370.395 consultas Avatar: The Way of Water (película): 14.303.116 consultas India: 13.850.178 consultas Lisa Marie Presley: 13.764.007 consultas Guardians of the Galaxy Vol. 3 (película): 13.392.917 consultas Invasión rusa a Ucrania: 12.798.866 consultas Andrew Tate: 12.728.616 consultas

Seguí leyendo: