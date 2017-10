A una semana de las elecciones Rosario/12 tuvo acceso a una de las pocas encuestas realizadas después de las PASO en la ciudad de Rosario. Si bien el sondeo ratifica las tendencias expresadas en las primarias, permite observar algunos cambios de conductas, estimar la fidelidad del voto para este turno, reorientar los votos nulos ‑en una proporción inusual por la boleta única‑ y proyectar los votos de las fuerzas que no alcanzaron el piso electoral en agosto. Pasado a numeros y tomando los porcentajes históricos de participación, son unos 150 mil los sufragios que habrá que incorporar al reparto entre las fuerzas que competirán en el caso del Concejo Municipal por 13 bancas. En cuanto a la elección de diputados nacionales, el pasaje de 47 boletas a sólo 10 es en sí mismo un cambio de escenario, y aquí crece la probabilidad de una modificación de los resultados de mayor relevancia que la elección de los ediles. El trabajo del Grupo GIO que conduce el Licenciado en estadística Roberto Calderoni fue elaborado entre el 3 y el 7 de octubre sobre 1450 casos (ver ficha técnica). Del análisis de los datos que se publican, se puede adelantar que la cifra clave para le elección de concejales es apenas superior al 5% y del 8% en el caso de los diputados para aspirar a una banca. Si así se diera, y proyectando las cifras que se consignan más adelante, y atento a la dispersión del voto los impugnados y blancos; puede darse el caso de que una lista que supere apenas el 30% de los votos se alce prácticamente con la mitad de las bancas para el Concejo rosarino.

Roy López Molina de Cambiemos, Roberto Sukerman del Peronismo, y Pablo Javkin del Frente Progresista, encabezan ‑en ese orden‑ la intención de voto de los rosarinos. Según la encuesta, sólo Javkin tiene un crecimiento significativo en relación a las PASO. Desde ya que el bajo punto de partida del candidato del oficialismo ofrece más perspectivas de desarrollo que sus adversarios. En este caso, prácticamente estaría duplicando su cosecha, que aun así no alcanzaría ni la mitad de los votos de sus adversarios, tanto López Molina como Sukerman.

En el caso de la lista de Cambiemos, los números que se presentan son inferiores a los obtenidos por separado por López Molina y por Ana Martínez. La potente interna del PRO se vió reflejada en una cosecha en la primaria que de repetirse la semana que viene le permitiría alzarse con la mitad de las bancas en juego. Este no es un detalle menor, con un tercio de los votos adjudicarse la mitad de las bancas. Sería así, si al despejar los votos nulos, blancos e impugnados, la "cifra repartidora" para el sistema D'Hont fuera apenas superior al 5%. Los candidatos que no pasen ese porcentaje o los "restos" de aquellos que no redondeen el 11% (para colocar dos) 17% (que obtendría 3) o 22% (para 4 bancas) facilitaría las cosas a la primer minoría, que este sondeo atribuye a Cambiemos.

La fidelidad del voto tras las primarias no es el punto más fuerte de Cambiemos, al menos no en la categoría concejales. Sí en cambio para la boleta de diputados.

Algo parecido sucede en el PJ, donde la composición del voto peronista en la primaria le dio a la suma de Agustín Rossi y Alejandra Rodenas la primera ubicación en los comicios del invierno, con un aporte importante de la lista que encabezaba la jueza fuera de Rosario, que es el lugar donde Rossi sigue firme, y que es objeto de esta encuesta.

Luis Contigiani, candidato del Frente Progresista, mejora sus números y recupera terreno en Rosario, uno de los lugares de menor rendimiento en las PASO.

Si se confirmaran las tendencias de esta encuesta, despejados los indecisos y filtrados los votos inválidos, no parece sencillo que haya algún representante de las otras 7 listas que aspiran a una banca en el Congreso. Cabe destacar que el análisis es relativo ya que aun siendo Rosario el distrito de mayor peso electoral, no es una referencia definitiva, y se consignan los datos al sólo efecto de comparar el comportamiento electoral en relación a las primarias.

Quedan cinco días de campaña ‑hoy es el debate televisivo de candidatos a diputados‑ y según los expertos aun hay un porcentaje de indecisos, que no torcerá las firmes tendencias ya expresadas, pero que dado el fino margen que establecen las elecciones para cargos parlamentarios pueden resultar determinante, y así como en la elección de diputados un par de puntos pueden no ser relevantes, para el caso del Concejo se transforman en decisivos. Es así como por un par de puntos que obtengan o le falten a alguna lista, los rosarinos tendrán 4, 5 y tal vez hasta 6 sectores diferentes que coloquen representantes en el Concejo Municipal. En ese sentido es una elección abierta, por lo demás, se trata de un comicio de mitad de mandato que sirve para posicionarse de cara al 2019 pero que en modo alguno lo define.