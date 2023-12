En la última semana de la gestión de Gabriel Katopodis al frente del Ministerio de Obras Públicas, un mapa construido especialmente y de acceso público muestra que se terminaron 7.267 obras y hay 615 proyectos más en ejecución a nivel nacional. Sobre este universo, 3.244 obras y 178 proyectos corresponden a la provincia de Buenos Aires, con un monto promedio de 540 millones de pesos y una duración inferior a un año.

De las obras bonaerenses hechas con fondos nacionales, el 54 por ciento corresponde a agua y saneamiento, que incluye tendido de agua y cloacal, entubamiento de arroyos, plantas depuradoras y readecuación de cauces. En segundo lugar, hay 17 por ciento de obras viales, que incuyen nuevas rutas, pavimentación, repavimentación, ensanche, iluminación; 10 por ciento de obras de arquitectura, relacionadas con la construcción, la remodelación y el mantenimiento; y el 8 por ciento restante de equipamiento urbano.

En estos años, se realizaron en toda la provincia gran cantidad de obras en instituciones educativas, como el aulario "Remedios del Valle" en la Universidad Nacional de Lanús, las nuevas bibliotecas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y la Universidad Nacional de Tres Febrero, la remodelación del Centro de Formación Laboral de Vicente López y el nuevo sistema de refrigeración de la escuela Paula Albarracín del mismo distrito, la nueva escuela técnica de San Miguel, el edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en Florencio Varela, la torre de laboratorios e investigación de la Universidad Nacional de San Martín.

En materia de equipamiento urbano, se instalaron luminarias led en distritos del conurbano como Quilmes, Morón y Tigre, y del interior como Coronel Dorrego y Azul, se construyeron bicisendas y corredores aeróbicos y recreativos, como el Parque Soñado de los Niños, en Tandil, así como intervenciones y mejoras en el espacio público de los barrios e instalación y reparación de refugios en las paradas de colectivo de numerosa localidades, como Zárate y Campana, y más de 20 playones deportivos en localidades como Carmen de Patagones, General Pueyrredón, Exaltación de la Cruz, General Rodríguez, Almirante Brown y Florencio Varela.

Las obras de recursos hídricos son las que tienen la función de evitar, prevenir o mitigar inundaciones. Fueron concluidas, en estos años, 76 en toda la provincia. Algunas de ellas fueron la ampliación de la capacidad del río Salado en distintos tramos que pasan por Chivilcoy, Roque Pérez, San Miguel del Monte, la construcción de desagües y alcantarillas en localidades como Berisso, San Isidro y Esteban Echeverría y la operación y mantenimiento de los radares meteorológicos, que permiten anticipar estos eventos.

Ubicación y avance

El gobierno saliente deja una herramienta de control ciudadano que reduce sensiblemente la opacidad a la hora de decidir inversiones y obras públicas. La web Mapainversiones permite controlar la ubicación y avance de las obras. Aplicando una serie de filtros, se puede ver y analizar provincia por provincia.



“Durante el macrismo, la obra pública dependía de Interior. ¿Casualidad? No. Era la herramienta para seducir o castigar a los gobernadores. Más discrecional no se consigue”, afirma uno de los funcionarios de de Vialidad Nacional, que acompañó a Gabriel Katopodis durante toda la gestión en el Ministerio de Obras Públicas, que se inició con la llegada del Frente de Todos al Gobierno, en 2019.

En su relato, agrega: “Estuvimos meses para reconstruir el listado de obras: no había una base de datos, no había nada. Un área no sabía lo que hacía la otra. La información de las obras estaba en los discos rígidos de las computadoras de los funcionarios, ni siquiera en la nube. Cualquier pyme tenía más tecnología y mejor acceso a la información que el ministerio”.

Ante ese panorama, mientras se construían contrarreloj hospitales modulares de emergencia, para hacer frente a la pandemia de coronavirus en todo el país, por el deterioro que había dejado María Eugenia Vidal, la gestión Katopodis decidió implementar algunas políticas de transparencia. Su argumento era que debían subir la vara respecto de la discrecionalidad que habían encontrado al ingresar.

Una de ellas, justamente, fue el mapa de inversiones. Esa herramienta de transparencia fue tomando forma mientras se levantaban hospitales en las localidades de Almirante Brown, Florencio Varela, Gral. Rodríguez, Hurlingham, Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, Tres de Febrero y Mar del Plata.

Mapa de inversiones

El mapa es un desarrollo digital que se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presente además en países de la región como Paraguay, Perú, Costa Rica y Colombia, con el objetivo de fortalecer la participación y el control ciudadano. Mapainversiones permite seguir en tiempo real la ubicación de las obras, su grado de avance físico y financiero, además de comparar cuántas hay y de qué tipo en cada provincia o municipio. Es un ejemplo por la positiva de datos abiertos y, a la vez, una memoria de gestión, pero viva.

La idea de Katopodis era no solo no cometer delitos sino que fuera imposible inventar una causa por instrumentos mediáticos y judiciales como la fabricación de los cuadernos de Centeno.

El Bajo

Para el equipo del ex intendente de San Martín, el contramodelo era la construcción del Paseo del Bajo porteño. Una obra de 650 millones de dólares, de los cuales 400 fueron aportados por la Corporación Andina de Fomento (CAF), que fue utilizado como caballito de batalla por Mauricio Macri en la campaña por su reelección, finalmente fallida, en 2019.

“Todos los argentinos le financiamos una obra al distrito más rico del país y hasta nos endeudamos para hacerla", asegura el docente e investigador Carlos Fidel. Y se pregunta: "¿Quién tomó la decisión? ¿Con qué criterio? ¿Dónde está el plan estratégico o plan maestro? ¿Qué otros destinos podría haber tenido ese dinero? ¿Qué impacto hubiera tenido, si se destinaba a urbanización de asentamientos y barrios precarios dentro de la misma ciudad, asumiendo que cuando se diversifican las tareas, el impacto económico aumenta? Y, aún más dramático, ¿cómo hubieran atravesado la pandemia de Covid-19 los habitantes de esos barrios, si hubieran sido beneficiarios de semejante inversión pública?”

Fidel integra el Observatorio de la Obra Pública (OOP), una especie de consejo académico que reúne a representantes de distintos ámbitos profesionales, empresarios, sindicales y universitarios, creado en 2020. Además de reunirse “para la foto”, el OOP sostuvo estos cuatro años distintas mesas temáticas, que desarrollaron y propusieron políticas públicas. Entre ellas, la resolución que establece un piso de inversión de 8,5 puntos del presupuesto anual para infraestructura del cuidado. De allí surgen, por ejemplo, los Centros de Desarrollo Infantil, de los que Buenos Aires/12 dio cuenta en notas anteriores.

Ambas decisiones, el Observatorio de la Obra Pública y el Mapa de Inversiones, constituyen controles, ex ante y ex post, para una de las áreas más sensibles y sospechadas de todos los gobiernos. Sin embargo, la herramienta más innovadora es la que permite observar las brechas de inversión en infraestructura que existen en el país.

Este último desarrollo permite seguir la evolución de las brechas de infraestructura. Esto es, cuánto debería invertir el estado nacional en agua y saneamiento, cuánto en obras viales, infraestrucutra del cuidado y riesgo hídrico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS 2030) y resolver la desigualdad en esta materia. Hoy son unos 16 mil millones de pesos. Si se invierte, se reduce, pero de lo contrario, crece, tanto por la evolución demográfica como por los daños que ocasiona la falta de mantenimiento.

El perfil

Katopodis tuvo un rol destacado durante la última campaña electoral del peronismo, recorriendo toda la provincia y "peleando voto a voto" por las calles, las fábricas, las obras, los trenes y los colectivos.

Su primer paso por la política fue vía Frepaso. A los 30 años, ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de la mano de Alberto Briozzo, fue secretario parlamentario de ese bloque durante toda la segunda gobernación de Eduardo Duhalde. Como muchos que pasaron por ese espacio, tuvo una nueva oportunidad con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia.

Tras un período como funcionario en Desarrollo Social de la Nación, pasó a desempeñarse en el mismo ministerio en la Provincia.

En 2011, con apoyo de Sergio Massa, compitió en las PASO por la intendencia de San Martín y venció al candidato de Daniel Scioli, Daniel Ivoskus, hijo del entonces intendente en funciones, Ricardo Ivoskus. Dos meses más tarde se impuso en las generales, 38 a 32. Fue reelecto en 2015 con el 40 por ciento y en 2019 con el 55.

El Presidente Alberto Fernández lo convocó para asumir el Ministerio de Obras Públicas y el municipio quedó en cabeza de Fernando Moreira. “Kato”, como lo conocen sus amigos y como también lo llaman entre la militancia, articuló obras y políticas con todos los gobernadores e intendentes. Fue reconocido por la vicepresidente Cristina Fernández como un “funcionario que funciona”, lo que le valió el distanciamiento del albertismo.

Una anécdota lo define. Tras dos años de gestionar en pandemia, al fin pudo reunir de manera presencial a todo el ministerio en diciembre de 2021, para despedir el año, en Tecnópolis. Fue el primero en llegar, se plantó en la puerta y recibió a cada empleado con un beso.

Moreira ganó las últimas elecciones y tendrá su primer período como intendente electo. Katopodis no integró ninguna lista. Su futuro es aún una incógnita.