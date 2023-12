El caricaturista Tute repasó su carrera, contó detalles acerca de su trabajo y se emocionó al recordar cómo alcanzó el estilo que desde hace años lo caracteríza y que le valió decenas de reconocimietnos, el último de ellos el Homenaje de caricatura La Catrina en Guadalajara, México.



"En un momento me di cuenta que me gustaba más lo que quedaba en el tablero que lo que mandaba al diario. Un día me animé y escaneé el boceto como si fuera un original y me acuerdo que me quedé al lado del teléfono esperando a que me llamara el jefe de redacción y me dijera 'pibe te equivocaste, mandame el original'. Y ese llamado nunca llegó, así que se terminó convirtiendo en un cambio de estilo e, incluso, un alejamiento del estilo de mi viejo, encontré mi propio estilo", relató en una entrevista con el programa La casa invita, de AM750.



"Me amigué con el error, con la idea de que algo es aparentemente errático puede ser más asertivo que originales más prolijos, pero más acartonados y menos espontáneos", agregó al respecto.

"En el humor gráfico hay mucho del inconsciente"

El hijo del recordado Caloi sostuvo que en el trabajo del artista juega mucho las ideas que subyacen en la mente, en una búsqueda del humor.

"En el laburo que hacemos los artistas en general, y los humoristas gráficos en particular, hay mucho del inconsciente incluso en la búsqueda de la idea humorística", afirmó.

Asimismo, sus personajes más actuales, Mabel y Rubén, "van cambiando" día a día, lo que hace que el artista mantenga esa frescura y no se "canse" de ellos, como ha pasado con otros que ha creado.

"A mí me gustan mucho Mabel y Rubén que son los personajes de estos últimos años, que son estos personajes que van cambiando todos los días. Y eso me gusta, que todos los días hay una Mabel y un Rubén que cambian y eso me da mucho aire y la tranquilidad de no aburrirme de los personajes", dijo.

No obstante, Tute no es solo un caricaturista, también compone música. En este sentido, para él, su "inquietud de pibe" es lo que lo mantiene en constante actividad creativa y lo lleva a transitar otros caminos del arte.

"Hay algo de la inquietud de pibe que me sigue acompañando y que te deja siempre a puertas distintas. A mí me gustaría en algún momento hacer una película", adelantó. "Escribí un guion durante la pandemia, pero todavía no estoy 100% convencido de llevarlo a cabo. Pero en algún momento de mi vida me gustaría hacer una peli", cerró.