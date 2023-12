TEATRO

Potencia Gutiérrez

Dirigida por Maruja Bustamante, se trata de una obra sobre la fuerza de dos hermanas distintas, pero atravesadas por la misma coyuntura. Con una madre impune y sometida buscan salidas en el arte y el ascenso social dentro de una Corrientes en estado de ferviente carnaval. Potencia Gutiérrez cuenta un trozo de la vida de una bastonera campeona con deseos de tener su propia escuela de baile y su hermana rapera que sueña con cambiar el mundo. Una idiosincrasia demodé donde el paternalismo y la intolerancia reina, intentará entorpecer sus objetivos. Quizás lo logren una vez más o tal vez quede la semilla de la rebeldía, intacta. Con Miranda de la Serna, Viviana Saccone, Maite Rodríguez Chietino, Emiliano Figueredo, Alfredo Staffolani, Bel Gatti, Agustín Rittano. Hasta el domingo 17.

De jueves a domingo, a las 21, en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

V.H.S

Última función de este unipersonal grotesco que invita a los espectadores a empatizar con las torpes penurias de los acontecimientos que recuerda el protagonista. En su departamento heredado y atravesado por el mundo de las películas, Sergio desplegará un sin fin de lugares y épocas de su vida, abordando temas impactantes como el bullying y los traumas. El vestuario es de Milagros Gallo, la escenografía de Lina Boselli y la iluminación y asesoría en manipulación de objetos de Mariano Basile. La composición e interpretación musical es de Malena Caporaletti, mientras que la dirección y colaboración en dramaturgia es de Tomás Soko. Idea, dramaturgia e interpretación a cargo de Nicolás Capristo.

Jueves 14 de diciembre a las 21, en Beckett, Guardia Vieja 3556. Entrada: $5000.

MÚSICA

El malentendido

Nicolás Pauls acaba de publicar en las redes este EP con encantadoras versiones de temas de The Cure que grabó para la banda de sonido de la puesta de Mariano Stolkiner sobre la obra de Albert Camus. “Durante mi adolescencia escuché mucho a The Cure”, cuenta Nicolás. “Mi primer grupo de música se llamó El Extranjero por ‘Killing an Arab’, canción que está basada en el libro de Camus. Solíamos tocar junto a Miel Salvaje, otro grupo de amigos que notoriamente también estaban influenciados por The Cure. Stolkiner era una de mis amistades mas cercanas en esa étapa de mi vida. Por años no nos vimos y ahora nos reencontramos y lo celebro. Para su nueva obra me pidió versionar canciones de The Cure y entonces llamé a Martín Canziani y a Juan Diego Montecof, que tocaban en Miel Salvaje. Mezcló las canciones el gran Victor Silione”. Son cinco los temas incluidos en el EP, entre ellos “A Forest”, “Killing an Arab” o “Boys Don’t Cry”.

América

El grupo uruguayo Hablan Por La Espalda acaba de publicar un nuevo simple con dos versiones, una con su ritmo reggae original y otra con una remezcla dub. “Haciendo honor a la conexión histórica entre el punk y la música de Jamaica, la que viene de cuando el DJ Don Letts introdujo el dub en las fiestas en el Roxy de Londres en los 70, y se formalizó en los discos de The Clash, decidimos hacer esta versión”, cuentan desde el grupo. “Fue producida-dubeada-remezclada por nuestro amigo, el dubmaster Ivan Lee, ex Nairobi. Es un tema basado en el desagrado que nos provoca el exceso de la fuerza, ese morbo por reprimir, su afición por la brutalidad, el abuso de poder y la perpetuación de este tipo de comportamientos y despliegues a lo largo y ancho de todo nuestro continente”.

ONLINE

Compañeros de viaje

En 2007, el novelista Thomas Mallon publicó Fellow Travellers, una “descripción de las reivindicaciones enfrentadas de la fe, el amor y la política durante la era de McCarthy”, según afirma la contratapa. En el fondo, se trata de un relato de personas empujadas a mantener en secreto su homosexualidad en una época signada por la persecución social, no sólo de los comunistas sino también de los “desviados sexuales”. La miniserie basada en el texto de Mallon y disponible en Paramount+ utiliza los mecanismos del melodrama para narrar la historia de amor y deseo entre Hawk (Matt Bomer), un prominente operador político de Washington, y Tim (Jonathan Bailey), un muchacho católico que se transforma en su apadrinado y también su amante. Con un presente en los 80, en pleno ascenso de los casos de sida, que atraviesa todos los capítulos, la saga creada por Ron Nyswaner (el guionista de la recordada Filadelfia) es un sentido retrato de una década marcada por los closets, los secretos y las traiciones.

Familia de diván

Pareja inoxidable en la vida real, Boy Olmi y Carola Reyna interpretan a un matrimonio que además trabaja codo a codo como una dupla de coterapeutas. Un buen día, como quien no quiere la cosa, deciden separarse sentimentalmente, aunque no como profesionales del psicoanálisis. El inevitable resultado en esta comedia costumbrista con trazos dramáticos, que puede verse exclusivamente en la plataforma Flow, incluye conflictos intra y extra familiares con suegros, hijos y pacientes. El reparto de actores secundarios incluye nombres como los de Inés Efrón, Nora Cárpena, Eleonora Wexler, Martín Slipak y Cecilia Dopazo, rostros recurrentes a lo largo de los ocho episodios de media hora de duración.

CINE

El villano

El de Luis Ziembrowski, usualmente asociado a personajes de “duro” o directamente villanos, es un rostro inconfundible para todo aquel espectador que sigue de cerca el cine argentino de las últimas décadas. Codirigido por el propio actor y Gabriel Reches, este documental en primera persona sigue los pasos de Ziembrowski en el intento por reconciliarse con la figura de su padre, Santiago, un inmigrante polaco que participó de varias actividades delictivas y generó un terremoto en la familia del protagonista. “Como actor fui llamado muchas veces para encarnar villanos”, escribe el codirector. “La conexión de la vida y la ficción me despertó íntimamente un posible relato: encontrar una versión del día en que Santiago desapareció del mundo familiar y unificar los relatos de cada uno de los miembros de la familia sobre ese momento en el que se nos produjo la hecatombe. Imaginé que podría ser reparador para todos. ¿Pero sería eso posible?”. La película puede verse en el Gaumont y en Malba Cine.

Wonka

A Willy Wonka, el inmortal personaje creado por Roald Dahl, le llegó el momento de protagonizar una precuela. Dirigida por Paul King, esta producción semi musical encuentra al joven fabricante de chocolates intentando cumplir su sueño: abrir una chocolatería que fascine a los clientes y honrar así la promesa alguna vez hecha a su madre. Desde luego, nada será sencillo, en particular cuando Wonka descubra que en la gran ciudad existe un cartel de chocolateros dispuestos a todo con tal de eliminar a la competencia. Timothée Chalamet encarna al inopinado héroe, Olivia Colman a la malvada dueña de un hotel-cárcel y Hugh Grant se achica varios centímetros para llevar a la pantalla a un Oompa-Loompa.

TV

Ben Hecht en Filmoteca

Cerca del final de la temporada 2023, el programa más cinéfilo de la televisión argentina presenta un fin de semana dedicado a Ben Hecht, el prolífico guionista, productor y realizador cuya firma aparece en casi un centenar de títulos producidos en Hollywood. Ganador del primer Oscar al Mejor Argumento en 1927, sus creaciones como guionista incluyen títulos insoslayables como Scarface, La diligencia, Una eva y dos adanes, Ayuno de amor y Cuéntame tu vida. La emisión conducida por Fernando Martín Peña y Roger Koza presentará hoy, después de las doce de la noche, Actores y pecadores, un largometraje poco visto codirigido por Hecht y Lee Garmes. Se trata de un díptico de historias: en la primera, Edward G. Robinson interpreta a un actor de teatro en las malas, cuya hija aparece muerta; en la segunda, Eddie Albert es Orlando Higgens, un agente literario embarcado en la promoción de un libro escandaloso escrito por una nena de nueve años.

Hoy después de la medianoche, por la Televisión Pública.

Vincenzo Malinconico, abogado fallido

Una de las especialidades de la señal Europa Europa es el universo de los policiales de origen italiano. A la extensa lista de títulos ya emitidos se suma ahora esta historia sobre un abogado de apellido peculiar y poco éxito. Sus clientes son escasos y en general los casos se relaciones con litigios menores, pero su fuerte radica en otro lado: la filosofía, la barata y la trascendente. Basada en las novelas de Diego De Silva dedicadas a Malinconico, la serie, que ofrece tonalidades de comedia asordinada y fue un éxito en su país, concentra su atención en la relación que se establece entre el protagonista y Alessandra, la abogada más deseada en los tribunales.

Jueves a las 22, por Europa Europa.