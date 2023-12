En la previa del sorteo de la Copa América, la Asociación del Fútbol Argentino vivió una jornada especial con la inauguración de las oficinas de la entidad en el municipio de Wynwood. El presidente Claudio Tapia ofició de anfitrión en un evento del que formaron parte otros destacados directivos del mundo del deporte, como Gianni Infantino, titular de la FIFA, y Alejandro Domínguez, líder de la Conmebol. También disfrutaron del acto ex estrellas de la Selección de la talla de Maxi Rodríguez, Ezequiel Lavezzi y Oscar Ustari.



“Quiero agradecer a los alcaldes y a todos los miembros que componen el Comité Ejecutivo de la AFA, que también se animaron a creer en grande y que soñaron que el fútbol argentino tenga una representatividad acá en Florida y por sobre todo en el mundo”, subrayó Chiqui en su emotivo discurso en el corte de cinta. “Quiero felicitar a quienes nos enseñaron, particularmente al presidente Domínguez, a soñar en grande. Felicitarlo porque hoy es el inicio del sueño de 16 Federaciones por obtener la Copa América que se va a realizar en este país el año próximo”, siguió.



Las oficinas tienen unos 1.500 metros cuadrados generales distribuidos en una planta, en un piso 8, y están decoradas con los hitos de la selección argentina. Hay guiños a los campeones del mundo y a Lionel Messi en cada rincón, como en la sala de reuniones, que cuenta con una gigantografía de la consagración en Qatar indicando el Norte de quienes la visiten.



“Vamos a replicar todo lo hecho en nuestro país para que nuestras selecciones y el fútbol argentino sigan creciendo y sigan siendo lo que son hoy: la cuna de uno de los últimos campeones del mundo; logros que no solo se logran los títulos deportivamente sino también trabajando, y esa es la parte que nos toca a nosotros”, apuntó Tapia, quien en agosto ya había presentado el ambicioso proyecto de la AFA en Estados Unidos, que incluye el campo de deportes en Hialeah.



Allí, consiguió la concesión de un terreno por 30 años aprobado por la ciudad de North Bay Village. La idea principal es construir dos canchas profesionales, seis de Fútbol 5, gimnasios y espacios de trabajo para la academia.

“Estoy muy feliz de que hoy estemos cristalizando uno de los sueños más grandes que iniciamos hace más de tres años”, resaltó en su discurso de este jueves. Alejandro Domínguez también tomó la palabra y destacó la gestión de Tapia y el hito en Estados Unidos. “En la medida que el arquitecto exponía sobre el edificio y hablaba de la estrategia y de los detalles pensados en exigencias municipales y personales, al entrar acá uno respira fútbol. Ojalá dé buenos frutos”, deseó.

“Me tocó arrancar de presidente en la Copa Centenario y lo conocí a Tapia. Argentina venía de finales en 2014 y 2015 y caminaba a la final de 2016. Y una de las selecciones que llegó a la final se quedó sin dirigentes, cuando generalmente pasa al revés. Acá con la final los dirigentes abandonaron el barco y es una de las cosas que contaré con más detalle. Quedó una sola persona, el Chiqui”, continuó.



“Él se quedó al lado del equipo, tuvo el coraje de recibir la medalla de subcampeón. Después salió electo presidente de AFA. No me sorprende esta oficina porque cree en grande, había mostrado valentía y miró el futuro. Tuvo la visión del técnico y no hay barco sin capitán. El mérito es de los jugadores, de Scaloni, el mejor técnico del mundo, y el capitán del barco es Tapia. Lo hacemos en nombre de todos sus colegas, dentro del cuerpo de Conmebol ya cambió la mentalidad. Hay que mantener lo conseguido, todos quieren ser campeones ahora de la Copa América y a vos te toca defender el título”, se explayó, hablándole a Chiqui, a quien además le entregó un obsequio como testimonio de un día único para el fútbol argentino.