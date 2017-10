No hay diferencias entre los consultores respecto de los pronósticos en la Ciudad de Buenos Aires. La ventaja de Vamos Juntos (VJ) es holgada y también el segundo puesto muy consolidado de Unidad Porteña (UP), la lista encabezada por Daniel Filmus. El pronóstico es malo para Evolución, de Martín Lousteau, que no sólo se ubicará en un lejano tercer puesto, sino que parece con poco futuro. Todo indica que 1País y la izquierda harán buenas elecciones.

“En CABA las cosas están claras –afirma Ricardo Rouvier–. La diferencia entre VJ, oficialista, y el resto es muy amplia. Según nuestra última medición, logrará una proporción muy alta de votantes que alcanzaría al 50 por ciento. UP se ubica segunda con el 20 por ciento. Lousteau volverá a tener una pálida performance, apoyado en un radicalismo porteño debilitado, ya que los votos del viejo partido se van con el oficialismo, y la competencia progresista con la lista encabezada por Filmus no le ha dado resultado. Las idas y vueltas del ex Ministro de Economía de CFK y ex Embajador de Macri, lo han desperfilado. Los electores no saben si el candidato está cerca o lejos del gobierno macrista”. Artemio López diagnostica que habrá “un triunfo amplio de VJ, el oficialismo porteño, y nítida recuperación por parte de UP de la segunda minoría, relegando a Evolución a un tercer puesto incómodo, probablemente impulsando a ese espacio a disolverse al interior del oficialismo. Las opciones menores tendrán un techo del cinco por ciento y probablemente Un País ocupe el cuarto lugar en esta elección”.

Para Zuleta, “nada parece amenazar la victoria de VJ. El factor principal es sin duda el clima de progreso y eficiencia de la gestión de la ciudad. La candidatura de Elisa Carrió aporta también lo suyo. Por el lado de la oposición, Filmus vuelve a hacerse cargo de la pesada carga del peronismo porteño. Como en otras elecciones, a pesar de esa responsabilidad, Filmus apunta a un resultado más que decoroso. El radicalismo, a su vez, sufrirá los costos de la aun inexplicable opción Lousteau, desaprovechando la oportunidad histórica que le brinda su decisiva presencia nacional en Cambiemos”.

Para Raúl Timerman “la ciudad de Buenos Aires es el gran bastión de Cambiemos. En estos meses, Lilita aumentó en casi seis puntos su intención de voto a costa de Lousteau quien perdió aproximadamente la misma cantidad. Sin embargo, el temor que generó la figura de Lousteau produjo una cesión exagerada de poder a Lilita Carrió en la confección de las listas”.

“En CABA las cosas están mucho más claras –diagnostica Eduardo Fidanza–: ganará Carrió probablemente con un caudal mayor que en las PASO. Filmus parece tener asegurado el segundo lugar, fidelizando a los votantes históricos del PJ de Capital. Lousteau, en cambio, saldría tercero, lejos del objetivo que se trazó cuando decidió cambiar Washington por Buenos Aires”.

Para Facundo Nejamkis, “la polarización en CABA no tiene lugar, en tanto la distancia entre Carrio y su inmediato seguidor sería de aproximadamente 30 puntos. UP parece consolidarse como segunda fuerza. Evolución de Martin Lousteau podría mantener las guarismos obtenidos en las PASO o decrecer levemente”.