Llegó a la plataforma "No me rompan", una película argentina con Carla Peterson y Julieta Díaz, que ganó audiencia en Netflix de Argentina desde su estreno. Una divertida comedia que aborda el "conflicto del paso del tiempo" y un cirujano plástico inescrupuloso, y la participación de Fito Páez.

"Leo", la historia del lagarto anciano que vivió toda su vida en cautiverio y decide vivir en libertad, también sigue entre las más buscadas por los usuarios de la plataforma. Un film de dibujos animados para toda la familia. Al igual que "Sonic 2. La película".

"Elena sabe", basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, sigue firme entre las más vistas de Netflix en Argentina.

Las mejores propuestas para ver en Netflix

No me rompan. Drigida por Azul Lombardía ("La Vida según Roxi", "Dóberman") sigue la historia de dos mujeres "en conflicto con el paso del tiempo", a las que las une el deseo de revelarse frente a los mismos mandatos, presiones y responsabilidades. Por un lado, Angela (Carla Peterson), una actriz famosa en crisis con su trabajo y su ex pareja, por otro, Vera (Julieta Díaz) una madre de familia que reparte el tiempo entre la venta de sus cremas artesanales y las tareas domésticas. Sus vidas se cruzan en un grupo de mujeres donde comenzarán a elaborar un plan para desenmascarar a un cirujano plástico de dudosa reputación.

Leo. Narra la peculiar historia de un lagarto de 74 años que vivió encerrado durante toda su existencia. Al descubrir que le queda un año de vida, planea escapar para experimentar la vida exterior, enfrentándose a diversos obstáculos en el camino. Esta película animada, escrita y protagonizada por Adam Sandler (No fuiste invitada a mi bat mitzvá), se estrenó el 17 de noviembre, y sorprendió a la audiencia de la plataforma, posicionándose como lo más visto. Con un impresionante total de 34.6 millones de visitas, "Leo" se convirtió en el título más destacado de la semana para Netflix.

Elena sabe. Una película de Anahí Berneri (Un año sin amor y Por tu culpa) basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro. Elena (Mercedes Morán) padece un Parkinson incurable, busca la verdad acerca del responsable de la muerte de su hija Rita (Érica Rivas) y lo hace embarcándose en este oscuro relato, silencios familiares que toda familia guarda. La novela tiene una fusión de thriller y drama familiar, fue publicada en 2007. La pregunta principal de la trama expande un misterioso tono de incógnitas: ¿cuál fue la causa de la muerte de Rita? Protagonistas: Mercedes Morán, Érica Rivas, Miranda de la Serna.

Sonic 2. La película. Ansioso por ser un héroe, Sonic hace equipo con su nuevo amigo Tails para impedir que el Dr. Robotnik y el equidna Knuckles se apoderen de una esmeralda muy poderosa. Protagonistas: James Marsden, Ben Schwartz, Jim Carrey.



Netflix: cómo se mide el Top Ten

Cada martes, Netflix publica cuatro listas globales con el Top 10 de contenido de TV y películas: Películas (de habla inglesa), TV (de habla inglesa), Películas (de habla no inglesa) y TV (de habla no inglesa).

En estas listas, se ordenan los títulos según la cantidad de horas vistas por semana. Esto es, la cantidad total de horas que los suscriptores en todo el mundo vieron cada título —original o bajo licencia— de lunes a domingo de la semana anterior.



Además, comparte las listas del Top 10 de más de 90 países (los mismos que muestran los 10 más populares en Netflix), que también se ordenan según las horas vistas, pero en las cuales no se detallan la cantidad exacta por cada territorio.

Seguí leyendo: