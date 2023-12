Sobre el final de su discurso de asunción, que pronunció en las escalinatas del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei hizo referencia a una frase que se le escuchó mucho en campaña: "Las fuerzas del Cielo", y mencionó la cita bíblica de Macabeos en la que tiene origen.

Se trata de 1 Macabeos 3:19, una cita del libro de los Macabeos que refiere a la revuelta de un movimiento judío de liberación contra el ejército de invasores griegos en el año 166 a.C.

Allí dice: "Judas respondió:—Es fácil que una gran multitud caiga en poder de unos pocos, pues para Dios lo mismo es dar la victoria con muchos que con pocos. En una batalla, la victoria no depende del número de los soldados, sino de la fuerza que Dios da".

Este domingo, sobre el final del discurso, Milei volvió a referenciar a la Biblia: "No es casualidad que esta inauguración presidencial ocurra durante la fiesta de Jánuca, la fiesta de la luz, ya que la misma celebra la verdadera esencia de la libertad".

"La guerra de los macabeos es el símbolo del triunfo de los débiles por sobre los poderosos, de los pocos por sobre los muchos, de la luz por sobre la oscuridad y sobre todas las cosas, de la verdad por sobre la mentira, porque ustedes saben que prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Estoy convencido de que vamos a salir adelante".

"Recuerdo cuando, hace dos años, junto a la doctora Villarruel, hoy vicepresidente de la Nación, ingresamos a esta casa como diputados. Recuerdo cuando en una entrevista me habían dicho pero si ustedes son dos en 257, no van a poder hacer nada. Y también recuerdo que ese día la respuesta fue una cita del libro de Macabeos 3:19 que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", dijo.