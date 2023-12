"Voy a dialogar con cada uno de los gremios, voy recorrer las escuelas, voy a dialogar con los docentes, quiero empoderar a los directivos, quiero supervisores en terreno controlando, mirando y acompañando", detalló su futura tarea en la gestión, la flamante ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, María Cristina Fiore.

En su primer contacto con la prensa después de asumir ayer dijo que no interpreta la política educativa "como alguien que está de un lado y los otros en la vereda de enfrente". Aseguró que durante su gestión "creará una mesa de diálogo" donde participarán todos los gremios y espacios de autoconvocados. De las cuatro áreas que comprende el Ministerio a cargo ahora de Fiore, la específica de Educación es la más conflictiva. "Todos los que quieran hablar lo podrán hacer. Iré escuchando". "Va a ser una gestión de puertas abiertas", insistió la nueva ministra.

La representación gremial de la docencia de Salta se encuentra dividida en la actualidad en siete gremios: ADP (Asociación Docente Provincial), AMET (Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica), ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), UDA (Unión de Docentes Argentinos) y SITEPSa (Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta). A ellos se suman los tres espacios autoconvocados: Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados, Autoconvocados de la Plaza y el sector que negoció demandas salariales en una mesa que encabezó el vicegobernador reelecto Antonio Marocco.

Las asambleas docentes de Capital y Tartagal iniciaron en junio 2023 una demanda judicial porque desconocen la legitimidad del espacio que negoció con legisladores encabezados por el vicegobernador. Educadoras y educadores de la capital salteña llevan casi 200 días sosteniendo un acampe en la plaza 9 de Julio. Este diario le consultó a la nueva ministra si se acercará a dialogar con este grupo. "He pasado varias veces por ahí", respondió. Desde el acampe, docentes consultadas por Salta/12 se mostraron cautelosas. "Esperemos que sus palabras no queden en un discurso vacío", desearon. Sobre la mención de la funcionaria acerca de su acercamiento al acampe antes de ser nombrada ministra aseguraron: "se habrá acercado pero no dialogó con nadie. Aquí estamos las 24 horas y con las puertas abiertas a todos".



Educación religiosa

En declaraciones a los medios acreditados en la Legislatura provincial, Fiore adelantó cómo manejará la educación confesional en las escuelas públicas. Aseguró que "aplicará el fallo de la Corte Suprema de Justicia (de la Nación)". "Soy una defensora de la educación pública", se presentó luego, un argumento que enmarcó en el recorrido histórico nacional: "gracias a la educación estatal Argentina fue alguna vez un granero del mundo".

En 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Estado salteño no podía continuar con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas en horario de clase y como parte de la currícula en una asignatura denominada “educación religiosa”. Sin embargo, ese fallo dejó abierta una puerta: alumnos y alumnas pueden recibir educación religiosa en las escuelas siempre que sea fuera del horario de clase y sin asistencia obligatoria. Fiore no brindó mayores precisiones al respecto.

Tampoco detalló si planea realizar cambios en los contenidos sobre derechos humanos, presentes en la currícula y el calendario escolar salteño. Simplemente, ante las consultas de este medio, respondió que "aplicará lo fijado en la ley". Según el texto actualizado hasta 2015 de la Ley de Educación de la Provincia (7546), en su Título 2 y artículo 3, la normativa asegura que el Estado salteño se compromete a "brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, mediante el ejercicio de valores esenciales, como (...) el respeto a los derechos humanos".

En otro tramo de sus declaraciones en la ronda con medios, la nueva ministra se refirió a la gestión del funcionario saliente en esa área, Matías Cánepa. La valoró primero en relación a los avances que muestran los últimos resultados de las pruebas Aprender. "Después de la pandemia, las cifras de 2022 comenzaron a dar indicadores positivos", declaró, como un ejemplo de los logros de la gestión saliente. Luego deslizó una crítica puntual: "Una falla ha sido la cuestión de la comunicación, por eso vamos a apostar por el diálogo directo", aseveró.



De cara al futuro, anticipó que promoverá en las escuelas públicas más horas destinadas a la enseñanza de idiomas, particularmente inglés. También adecuará la currícula para que se dicten contenidos relacionados con el manejo de emociones. "Nos encontramos en una sociedad conflictiva", un fenómeno que aclaró, ocurre "aquí como en muchos otros lugares del mundo. Saber manejar las emociones es muy importante", valoró.

Reunión por las técnicas

Desde el gremio de AMET, Claudio Jaime, contó a Salta/12 que antes de asumir, la nueva ministra se reunió con ese sector de la docencia de escuelas técnicas. En los encuentros "se planteoó como primer paso las titularizaciones de los CFP y CCL" dijoa refiriéndose a la docencia que trabaja en lo Centros de Formación Profesional y Centros de Capacitación Laboral. Jaime recordó que se trata de un reclamo "que lleva varios meses". Se mostró esperanzado en encontrar soluciones a esa demanda puntual, porque Fiore se comprometió a tramitar su pedido. Adelantó además que en la semana que se inicia ya tienen una reunión pautada con ella para dialogar "sobre la situación de infraestructura de las escuelas" técnicas.

Acerca de las negociaciones paritarias que restan definir y corresponden todavía a 2023 (actualización salarial de diciembre y base de cálculo para 2024), Jaime se refugió en las declaraciones del gobernador reelecto, Gustavo Sáenz. "Es un compromiso no quedar por debajo de la inflación. Seguramente nos convocarán esta semana o la próxima, cuando tengamos el índice inflacionario del mes de noviembre".

Mabel Álvarez, secretaria general de ATE seccional Salta, celebró la apertura al diálogo que anunció Cristina Fiore. “Me parece primordial avanzar con un ministerio que dé respuestas a temas primordiales, como los infraestructura escolar, la capacitación de los directivos, el ejercicio de un liderazgo responsable”, mencionó.

Otro de los temas que consideró prioritario fue la búsqueda de soluciones duraderas a lo que denominó “la gran cantidad de denuncias por violencia laboral en las instituciones educativas”. Álvarez coincidió con la nueva ministra en la presencia de los supervisores en terreno y se manifestó expectante sobre una próxima convocatoria del área “para exponer todas las cuestiones que tanto inquietan a nuestros afiliados”.