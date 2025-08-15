"Necesito estudiar bien el expediente", es la frase mágica que se repite en el Consejo de la Magistratura cada vez que alguno de sus integrantes quiere postergar el tratamiento de alguna denuncia contra un juez o jueza. Con esa muletilla, el camarista de Casación y consejero Diego Barroetaveña intentó que se volviera a postergar la votación de pruebas en un investigación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la falta de resguardo de una prueba clave en la causa del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner: el celular del principaunque la votación fue reñida, se impuso una mayoría en la Comisión de Disciplina, que resolvió la citación de cinco testigos para poder avanzar