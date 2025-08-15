"Necesito estudiar bien el expediente", es la frase mágica que se repite en el Consejo de la Magistratura cada vez que alguno de sus integrantes quiere postergar el tratamiento de alguna denuncia contra un juez o jueza. Con esa muletilla, el camarista de Casación y consejero Diego Barroetaveña intentó que se volviera a postergar la votación de pruebas en un investigación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti por la falta de resguardo de una prueba clave en la causa del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner: el celular del principaunque la votación fue reñida, se impuso una mayoría en la Comisión de Disciplina, que resolvió la citación de cinco testigos para poder avanzar
Está en la mira por la falta de resguardo de una prueba clave en el ataque contra CFK
Pese a los intentos por protegerla, avanza la investigación contra Capuchetti
Tras una votación en el Consejo de la Magistratura, se avanzará en definir la responsabilidad de la jueza federal en la falta de preservación del celular de Sabag Montiel.
Este artículo fue publicado originalmente el día 14 de agosto de 2025