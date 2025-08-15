Javier Milei desembarcó en la ciudad de La Plata y le dio inicio formal a la campaña en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre. Su discurso, como ya es costumbre, estuvo cargado de violencia y descalificaciones para sus adversarios políticos, buscó nacionalizar la discusión provincial e insistió en la polarización con el Kirchnerismo. Por más de dos horas, él y sus ca
El Presidente presentó a los candidatos bonaerenses de LLA
Banalizar el Nunca Mas, la única propuesta de campaña de Javier Milei
Con otro discuros plagado de insultos, el mandatario cerró un deslucido acto de campaña en La Plata. Con tono provocador, polarizó con Kicillof y arengó a los cabeza de lista libertarios en las ocho secciones bonaerses. También metió en el caso del fentalino contaminado, lo que le valió una respuesta del juez Ernesto Kreplak, que lo mandó a leer la Constitución.
