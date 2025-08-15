Manuel Adorni ensayó una justificación del falso video sobre Axel Kicillof que difundió el sábado en las redes sociales, pero lo único que hizo fue exponer su carencia de argumentos entre balbuceos. A través del programa de streaming “Fake, 7, 8”, el vocero presidencial atacó al gobernador de la provincia de Buenos Aires y buscó explicar la publicación del corte audiovisual manipulado con inteligencia artificial, que fue retuiteado por el presidente Javier Milei y diversos referentes del oficialismo. “Jamás se aseguró que fuera cierto”, admitió el portavoz.

En la emisión titulada “No se pudió” --en alusión a un furcio de Kicillof de años atrás--, el vocero eligió el stream con el que emula al programa televisivo 6,7,8 para referirse al video falso que difundió contra el Gobernador, y que le valió una lluvia de críticas. “Voy a desmentir una fake que no es del Gobierno nacional, sino que es sobre el propio gobernador Kicillof”, comenzó el funcionario de La Libertad Avanza y emitió el fragmento “sin ningún tipo de edición” de la entrevista, tras lo cual resaltó que el mandatario provincial no ofreció propuestas al ser consultado por la oferta programática del peronismo para las próximas elecciones de septiembre en la Provincia. “Está claro que no dice nada, no nos ha iluminado en lo más mínimo”, dijo Adorni y añadió: “Ahora vamos con la supuesta fake, que es una parte editada de este video, a ver si coincide con que no dice nada o es diferente”, dijo lejos de hacerse cargo de la mentira que montó su espacio. Sin embargo, el vocero no reprodujo el recorte falsificado por supuestos “problemas técnicos” que impidieron su emisión y responsabilizó a la producción del programa. “No se pudió mostrar”, dijo luego del fallido, en su habitual tono provocativo.

“Al margen de que jamás se aseguró que fuera cierto, simplemente el tuit decía ‘Fin’, porque es la representación de un personaje de ultra izquierda que gobierna la Provincia”, admitió Adorni. Si bien sostuvo que “no hubo ninguna fake”, acto seguido el vocero agregó: “Nadie dijo que era verdad, era simplemente lo que representa el gobernador, que es la no idea, el no decir nada”.

A su vez, el funcionario libertario criticó a Kicillof luego de que el Gobernador afirmara que la gestión de La Libertad Avanza planea cerrar el Programa de Atención Médica Integral (PAMI). “Sumado al archivo de estupideces que dice, primero en el PAMI no se hizo ningún cambio que empeore o que tienda a hacer desaparecer el PAMI. No es una decisión del Gobierno”, aseveró y sostuvo que “estábamos gobernados por gente, de mínima, negligente”. “Por lo tanto, Gobernador, no es el tiempo de tener miedo. Miedo había que tener antes con respecto a lo que pasaba en el PAMI”, expresó Adorni y le sugirió al mandatario provincial que resuelva la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social bonaerense. "No parecen estar muy interesados en solucionar los problemas de la salud de la gente. Ya que no están interesados, por lo menos no digan cualquier pavada, que nos va a hacer muy bien a todos", concluyó. Nada dijo de la desidia que su gobierno tiene con el Garrahan y el resto del sistema de salud público.

Días atrás, el Gobernador acusó a La Libertad Avanza por hacer campaña “roñosa”. "Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing", escribió Kicillof en redes sociales, en alusión a la fotografía de Milei en la localidad bonaerense de Villa Celina junto a los 8 candidatos libertarios para los comicios legislativos provinciales del próximo 7 de septiembre. "Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad. Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial’ no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", completó el mandatario provincial.

No es la primera vez que Adorni instala fake news. En julio del año pasado, durante una de sus conferencias de prensa matutinas, el vocero mostró una radiografía de un perro y sostuvo falsamente que, en base a la radiografía, el Estado había otorgado una pensión por discapacidad. "Un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro", dijo Adorni en aquella oportunidad. Más acá en el tiempo, en mayo pasado, en las vísperas de la elección legislativa de la ciudad de Buenos Aires, varios tuiteros de "Las Fuerzas del Cielo" difundieron un video realizado con inteligencia artificial en el que se veía a Mauricio Macri supuestamente anunciando que la candidata del PRO Silvia Lospennato se bajaba repentinamente de la contienda electoral para beneficiar la candidatura de Adorni. En esa ocasión, el vocero se limitó a minimizar el hecho. "Está lleno de videos con pavadas en IA", justificó.