Te subís al metro, te sentás en Barceloneta y elegís un asiento de cuatro sin ocupantes, mirando la ventanilla. Atrás tuyo se suben cinco nenas de entre diez y trece años junto a una mujer joven que las cuida o que las está acompañando en el viaje. No es la madre de ninguna, puede ser su profesora o una vecina. Se acomodan así: dos enfrente, una a tu lado y hay otra que después de dudar un poco, ya cuando el metro vuelve a arrancar, se sienta apurada entre medio de las dos que se ubicaron delante. Entonces ves que una queda de pie y le decís: "Ven" para que se siente entre vos y la nena que se sentó a tu lado. La mujer que va acompañándolas le avisa: "Ey, Joana, no, cuidado, no tienes sitio". Pero le pedís: "No, no, déjala, le dije yo", "ah, bueno, muchas gracias".

Te disponés a mirar por la ventanilla, con el bolso acomodado sobre las rodillas, y empezás a sentirles el murmullo. La conversación es abierta, tranquila, libre, y te da curiosidad por la costumbre de ser una chusma indomable, pero más que nada por sentir la alegría de oír a un grupo de pre adolescentes hablar con esa confianza. Te llenás de esperanza y por un momento se te cruza el recuerdo de vos con esa esa edad, conviviendo con un deseo angustiante de ser independiente para no tener que obedecer a la organización jerárquica de adultos caprichosos, descuidados, egoístas y lentos atados a una vida de prioridades totalmente ajenas a las tuyas. Te vuelven las imágenes de lo que fue crecer en esos días grises, como una planta sin luz, soportando la perspectiva de un aburrimiento de años hasta poder salir definitivamente de la casa familiar y hacer las cosas a tu manera. Aquella sensación perpetua de vivir ansiando con toda el alma escapar de la cárcel de la minoría de edad, con un hambre de libertad que te exaltaba cada célula de tu cuerpo en explosivo cambio. Te ilusionás como una cursi, pensando que las nuevas generaciones viven sin la represión y el ninguneo que conocieron la tuya y las anteriores.

Entonces una de las nenas, la que tiene la cabeza llena de trenzas finitas, dice: "No, yo con el dentista no tengo ningún problema, estoy acostumbrada, estuve cinco años yendo una vez al mes. No le tengo ningún miedo". Y la que está sentada en el medio replica: "Odio ir al dentista, no me gusta para nada. Una vez me dijo que tenía diez caries y yo sabía que no era cierto, y es una cosa que me molestó mucho". "¿Quién te dijo eso?", pregunta la que está a mi lado, tocándome suavemente el hombro sin querer, al hacerse pantalla con la palma de la mano en la oreja. "El dentista", contesta la otra muy seria, alzando un tono su voz un poco ronca. Es la más bajita y delgada de las cinco, las paletas nuevas todavía le quedan grandes para el tamaño de mandíbula estrecha y mentón puntiagudo que tiene. Girás la mirada y ves que la chica de coleta baja y raya al medio, que está justo enfrente tuyo, con unos anteojos de pasta cuadrados, mucho más callada y tímida que las otras, le susurra algo a la que está hablando de lo mal que le cae dentista. Ahora te mira fijo, hace una pausa y baja los ojos brevemente. Desviás la atención hacia la ventanilla para que no se sientan cohibidas, pero más que nada para poder seguir escuchando la continuación de la charla, aunque con más discreción.

Ves pasar las paredes cableadas del túnel que corre del otro lado del vidrio, con sus inexplicables grafitis intermitentes y la oscuridad al desnudo por bombillas doradas. Nuevamente te preguntás por los cuerpos que dibujaron esos grafitis que no alcanzan a leerse desde ningún vagón, ¿qué riesgos corrieron en nombre del arte y la transgresión? ¿Cómo y por dónde entraron a las cuevas? ¿En qué consistía el juego? ¿Tenían la ropa adecuada? ¿Quiénes eran los artistas de las cavernas? En el reflejo percibís la alarma que se dibuja en las miradas de las nenas. Unos espléndidos ojos agrandados ya están al tanto de que estás vigilanteándolas, y detectás en el aletear nervioso de pestañas tiernamente curvadas y en la repentina rigidez de percha de sus hombros pequeños que acabás de ser depositada en el bando intruso de los adultos. Se te unen en silencio a la contemplación del paisaje en negro que marcha eléctrico y violento por el costado. Una gota de transpiración sofocada se desliza desde el origen de tu cuello recorriendo los suaves meandros de tu columna, para atravesar la explanada de tu espalda hasta el nacimiento de la raya del culo. Tu ropa interior se empapa sin placer. Un miedo ratonil te enrojece los ojos en el vidrio de la ventanilla junto a las cinco cabezas de humanas curiosas que te rodean con serenidad.

Después de cuatro paradas llega el momento de bajar en Passeig de Gracia. Casualmente descienden juntas del vagón, en total orden y sin contratiempos aparentes. Las ves marchando delante, ocupando gran parte del andén con pasos amplios y voces cristalinas, flotando alegres como copas brindando en el aire, emancipadas de tu mirada. Pero, justo cuando estás por separarte de ellas para ir hacia la salida contraria, la mujer joven te llama diciendo: "Vamos, Natalia, no te quedes parada atrás, siempre vas tan despistada. Apúrate, te están esperando afuera." Y ya no te habla más como a la otra adulta que las está mirando, ahora estás a su cargo, viajando con ellas hacia sabés dónde. Te mirás las manos, y desde tu caja infantil, flexible y enérgica, escuchás el rechinar de tu cerebro encerrado, una topografía irreproducible atravesada por lagunas y relámpagos menopáusicos donde resuena el verso de E. E. Cummings: "Nadie. Ni siquiera la lluvia tiene las manos tan pequeñas".

