Trece historias de nietes apropiados durante la última dictadura y que pudieron recuperar sus identidades integran el flamante libro Los nietos te cuentan cómo fue (Marea Editorial). Las protagonistas de dos de ellas, Mariana Zaffaroni Islas y Sabrina Gullino Valenzuela Negro, son junto a la periodista y escritora Analía Argento, las autoras de esta publicación destinada especialmente a jóvenes lectores con el objetivo de sembrar preguntas en elles, interpelarles e invitarles a sumarse a la búsqueda de les nietes que faltan: “¿Te imaginás descubriendo que tu mamá y tu papá no son quienes pensás? ¿Que hay una familia que te busca? ¿Que tenés otro nombre y hasta tu fecha de cumpleaños es distinta? Conocer a los nietos que aparecieron es el primer paso para encontrar a los que faltan. ¿Nos ayudás?”, plantea la contratapa del libro que presentarán junto a Estela de Carlotto este martes 12, a las 18, en el auditorio de la UMET (Sarmiento 2037, CABA).

Hay dos elementos del contexto que atraviesan el surgimiento de este libro, que es también un documento histórico: los 40 años de democracia y el desembarco de Javier Milei y Victoria Villarruel, negacionistas y reinvindicacionistas de la última dictadura y su horror, en el gobierno nacional. “Las historias de los nietos recuperados forman parte de la historia de nuestra democracia, son una pieza fundamental para comprender su importancia”, subraya Mariana Zaffaroni Islas en diálogo con Página/12, antes de la presentación. El viernes pasado, las coautoras y otres nietes restituides le llevaron un ejemplar a Cristina Fernández de Kirchner.



“Narrar estas historias es un acto estético y político necesario para fortalecer la democracia y aportar a la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que faltan”, suma Sabrina Gullino Valenzuela Negro, pero también para evitar que las ideas negacionistas proliferen entre las nuevas generaciones. “El testimonio tiene un poder transformador que otras herramientas de la pedagogía de la memoria no tienen: es memoria viva”, señala la Melli, como la conocen a Sabrina en el universo de las Abuelas de Plaza de Mayo y les nietes. Continúa: “Si en el pasado, las Abuelas, las Madres, los sobrevivientes del genocidio dieron la disputa por la memoria a través del testimonio, no sería incorrecto pensar que esa batalla la tenemos que dar la tercera generación, los nietxs”.

Los nietos te cuentan cómo fue surge de “una idea muy peregrina”, cuenta Zaffaroni Islas, apropiada tras el secuestro de sus padres María Emilia Islas Gatti y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla en septiembre de 1976, encontrada en 1983 y restituida diez años después. En marzo de 2023 terminó de leer por segunda vez De vuelta a casa, el libro de Argento que difundió en 2006, historias sobre nietes apropiados durante la dictadura y sus restituciones. La de Zaffaroni Islas es una de las tantas que lo integran, y se preguntó por qué nadie estaba continuando ese trabajo. “Cada una de las historias de los nietos y nietas recuperados son distintas, son únicas, diferentes y merecen ser contadas todas. ¿Cómo es que nadie lo está haciendo?, le pregunté a Analía. ‘Hagámoslo nosotras’, me respondió”, recuerda el diálogo la nieta.

“Coincidimos en que es un momento del país muy importante. Es probable que muchos jóvenes no conozcan realmente la historia, no sepan lo que fueron las maternidades clandestinas. Y quizás escuchan discursos negacionistas y creen que es verdad que hay inventos y no que hubo causas como la del plan sistemático de robo de bebés que fue una causa que llevó diez años de investigación, un juicio emblemático, y que cada uno de los nietos es la prueba viviente del robo de una persona”, aporta Argento.

Juntas le acercaron la propuesta a Marea, la misma editorial que publicó aquel libro de la periodista. Desde allí, devolvieron una contrapropuesta: compendiar algunas de las 133 historias de restituciones que hasta el momento alcanzaron las Abuelas y las múltiples herramientas que lograron construir a lo largo de sus cuatro décadas de trabajo, y convertirlas en el primer libro de la colección “¿Cómo fue?” que estaban craneando desde la editorial en el marco del cuadragésimo aniversario de la democracia. Una colección dirigida a adolescentes y jóvenes, trabajada desde el formato de novela gráfica, con un lenguaje accesible a ese público, que lo interpelara directamente. Periodista y nieta aceptaron el desafío.

El paso siguiente fue definir un criterio de selección de las historias: “Yo, que soy nieta recuperada, siempre me pareció que no es lo mismo recuperar la identidad cuando sos un niño, que hacerlo cuando sos un joven o cuando tenés la vida hecha, como está sucediendo con los nietos que son encontrados en estos años”, explica Zaffaroni Islas la variable que sirvió para determinar cuáles de las 133 historias integrarían la publicación. Decidieron dividir los 40 años de democracia en cuatro décadas y seleccionar tres restituciones por cada una.

La historia número 13 se añadió cuando Gullino Valenzuela Negro, ilustradora y comunicadora, integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo y de su equipo de difusión, se sumó al proyecto. “Un proyecto de semejante envergadura lo asumí con mucho deseo y compromiso, pero también debo decir que no fue fácil. No sólo por ser una nieta y estar buscando a mi hermano mellizo, sino porque leer cada una de las historias para imaginarme las escenas, fue como revivir mi propia historia. La restitución de nuestras identidades no son procesos fáciles, todo lo contrario”, rescata. Tanto la de ella como la de Mariana, que fue Daniela mientras vivió en el marco de su apropiación, integran el libro.

Sabrina sumó sus ilustraciones: "Cuando me convocaron para hacer las ilustraciones y Constanza, la editora, me explicó en qué formato estaban pensando el libro, me sumé sin dudarlo. Yo vengo del palo de la historieta documental (integro el colectivo editorial Aguará) y me parece más que pertinente estar a la altura de los tiempos complejos que corren y construir proyectos creativos e innovadores como el de Los nietos te cuentan cómo fue".

El resultado fue un producto de formato múltiple. Todos los capítulos tienen una portada con el número de restitución, una reseña sobre los padres biológicos, los secuestros, los datos de nacimiento y la fecha en la que cada niete recuperó su identidad, que antecede a las historias propiamente dichas, acompañadas por los recursos gráficos: portada, novela gráfica y viñetas son cápsulas de sentido que conviven con el texto.