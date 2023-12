Los estudiantes secundarios de Santa Fe vuelven a enfrentarse a la posibilidad de repetir de año tras el decreto firmado este lunes por el gobernador Maximiliano Pullaro. De esta manera, el mandatario derogó el programa "escuelas secundarias de avance continuo", que pretendía disminuir la interrupción de las trayectorias educativas.

“Vamos a priorizar los aprendizajes; entendemos que para que eso suceda hay que poder evaluar a los chicos y que no sea todo lo mismo”, afirmó el mandatario santafesino ante la Asamblea Legislativa. Ponerle fin a este plan fue una de las primeras medidas del flamante Gobernador.



Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity.

En la misma línea, enfatizó que la cultura del esfuerzo "vuelve a ser prioridad" en el gobierno provincial. "La no repitencia era un atajo para mostrar que los chicos terminaban la escuela, cuando en realidad terminaban sin saber", dijo Pullaro.

"Significa que el chico que no aprenda, que no tenga los contenidos básicos, no pasará de año. Esto muestra el modelo que vamos a construir en educación y en toda la agenda de gobierno de nuestra provincia", auguró.

La disposición, ahora derogada, se aplicó un puñado de escuelas secundarias de la provincia durante el 2023, aunque en realidad era parte de una política definida a nivel nacional.



¿Qué es la no repitencia?

La "escuela secundaria de avance continuo" era un proyecto del el Ministerio de Educación de Santa Fe que tenía como objetivo que los estudiantes avancen en sus estudios secundarios y solo recursen los espacios curriculares no aprobados.

En ese marco, las autoridades habían creado la figura de los docentes "acompañantes de trayectorias", quienes eran los responsables de acompañar ese proceso. Del proyecto participaron 145 escuelas, orientadas y técnicas, de gestión oficial y de gestión privada.

Uno de los aspectos más importantes de la iniciativa era que el hecho de adeudar materias no implicaba la interrupción de las trayectorias educativas. Además, las escuelas de avance continuo sumaron durante el último año una articulación "con el mundo del trabajo" y los estudios superiores.



