La 81º edición de los premios Globo de Oro, que se realizará el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, será la primera de varias ceremonias en las que distintas asociaciones entregarán sus reconocimientos a lo mejor del año audiovisual que se fue. El plato fuerte llegará, como siempre, con los Premios Oscar, cuya 94º entrega está pautada para el 10 de marzo. Con las ternas para los Globos ya sobre la mesa, es momento de repasar cuáles son los títulos que se perfilan para disputar la estatuilla más preciada del mundo del espectáculo, así como también cuándo se estrenan en la Argentina o en qué plataforma pueden verse.

Barbie: La aproximación de Greta Gerwig a la muñeca más famosa del mundo estuvo a la altura del mito, al punto de convertirse en un evento que trascendió ampliamente los límites de la sala oscura. Fenómeno de taquilla aquí y en todos lados, fuente inagotable de memes y stickers de WhatsApp, esta película -que entiende lo contemporáneo como algo que va mucho más allá que rebozar la trama con temas de la agenda, tal como se escribió al momento de su estreno- comenzó con el pie derecho la temporada de alfombras rojas al encabezar, con nueve, la lista de títulos con más nominaciones para los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película – Comedia, Dirección, Guion, Actor de Reparto para Ryan Gosling y Actriz principal para Margot Robbie. Barbie llegará a la plataforma HBO Max el 15 de diciembre.

Oppenheimer: Barbie no tiene enemigos, pero encontró una némesis perfecta para potenciar su rendimiento en taquilla. El rendimiento propio y el de Oppenheimer, la otra cabeza de esa criatura comercialmente arrolladora que fue Barbieheimer. A la purpurina pop y metadiscursividad de la película de la muñeca, la biopic sobre el creador de la bomba atómica le antepone gravedad, pompa y la grandilocuencia audiovisual propia de un director con ínfulas por momentos descontroladamente barrocas como Christopher Nolan, según la mirada de Juan Pablo Cinelli. Ocho nominaciones para los Globos de Oro –Mejor Película en Drama, Dirección, Guion, Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y Protagónico para Cillian Murphy son las principales– muestran que, a priori, la apuesta dio resultados. Oppenheimer todavía no está disponible en streaming, aunque sí puede alquilarse en Apple TV y Google Películas.

Los asesinos de la Luna: Martin Scorsese comandó los destinos de este western basado en la obra de no ficción del periodista David Grann y ambientado en la Oklahoma de la década de 1920, cuando el descubrimiento de petróleo en tierras de la nación indígena Osage despertó el insaciable apetito del hombre blanco. ¿Qué hacer con los Osage? Lo mismo que con buena parte de las comunidades originarias de todo el mundo asentadas sobre enormes riquezas: matarlos. Uno de los films más abiertamente políticos de la carrera de Scorsese, como señaló Luciano Monteagudo en estas páginas, Los asesinos de la Luna acumuló siete nominaciones a los Globos de Oro –Mejor Película de Drama, Dirección, Guion y tres interpretativas para Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Gladstone, las más relevantes–, puntapié para un invierno norteamericano que la tendrá como gran protagonista. Sin fecha confirmada para su lanzamiento en Apple TV+, plataforma que aportó el grueso de los 200 millones de presupuesto, por ahora está disponible para alquiler en Apple TV y Google Películas.

Pobres criaturas: “Esta es la historia de una mujer que busca tener el control sobre su vida mientras la sociedad quiere controlar su cuerpo y todo lo demás”, dijo el guionista Tony McNamara a la hora definir de qué trata su nueva colaboración con el director griego Yargos Lanthimos, la misma que comenzó su recorrido por salas llevándose el León de Oro en el Festival de Venecia. El último largometraje del director de La favorita presenta una historia centrada en Bella, una joven que fue creada por un científico, contra quien termina rebelándose. Esa chica está interpretada por Emma Stone, cuyo trabajo le dio a Pobres criaturas una de siete nominaciones a los Globos de Oro. Aspirante también a las estatuillas de Mejor Película de Comedia, Dirección, Guion y Actor de reparto, donde cuenta con doble chance con Willem Dafoe y Mark Ruffalo, llegará a los cines argentinos el 25 de enero.

Past Lives: Con el furor por el Barbiehaimer pasando de los cines a las alfombras rojas, hay olor a que la temporada de premios 2024 tendrá como protagonistas principales a estas grandes producciones con amplio reconocimiento entre el público, con Los asesinos de la Luna corriéndolas unos pasos atrás. La excepción es esta pequeña producción que pasó por los Festivales de Sundance y Berlín y propone un drama romántico sobre dos amigos de la infancia que se separan cuando la familia de ella emigra a Estados Unidos desde Corea del Sur y se reencuentran en Nueva York dos décadas después. La ópera prima de Celine Song cosechó cinco nominaciones tanto en los Independent Spirit Awards como en los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película en Drama, Dirección, Guion y Película en habla no inglesa. No pasará por salas y tampoco tiene fecha ni plataforma confirmadas para su lanzamiento en la región, pero está disponible en sitios de streaming piratas.

Maestro: Cinco años después de Nace una estrella, Bradley Cooper da su segundo paso en el camino recorrido por otros tantos actores que gustan de sentarse esporádicamente en la silla del director. No parece sentirse incómodo en ese rol. Todo lo contrario, según cuenta Luciano Monteaguado en la crítica de esta película que se sumerge en el melodrama para abordar la relación de toda una vida entre el famoso compositor y director de orquesta Leonard Bernstein (el propio Cooper) y su esposa Felicia (Carey Mulligan). Con cuatro nominaciones para los Globos de Oro (Mejor Película, Mejor Actor y Dirección para Cooper y Mejor Actriz para Mulligan), el caballito de batalla de Netflix en la carrera por el Oscar está en un puñadito de salas desde la semana pasada, y el 20 de diciembre llegará a la plataforma de la N roja.

Anatomía de una caída: Que el título no engañe. En la ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes no hay médicos ni cirugías, sino un chico de once años que debe presenciar el juicio a su madre por el supuesto crimen de su marido Samuel, a quien encontraron muerto al pie de la casa que los tres compartían en los Alpes franceses. Moviéndose entre el policial, el drama familiar y el thriller judicial, la película de la francesa Justine Triet –que viene de llevarse cuatro estatuillas en los European Film Awards otorgados el fin de semana– sorprendió a más de uno al conseguir cuatro nominaciones en los Globos: Película en Drama y en Habla no inglesa, Guion y Actriz protagónica para Sandra Hüller. Su estreno en cines argentinos está pautado para el 29 de febrero.

Secretos de un escándalo: Otra película con paso por Competencia Oficial del Festival de Cannes, aunque sin suerte con los premios, fue el nuevo trabajo de Todd Haynes, director de Lejos del cielo (2002), I'm Not There (2007) y Carol (2015), que narra lo que ocurre veinte años después del inicio de una relación –que continúa hasta el presente– entre una maestra de 36 y un alumno de 13, cuando una actriz quiere pasar un tiempo con ellos para preparar el papel de la versión cinematográfica de esos hechos y despierte los fantasmas del pasado. Al igual que Anatomía…, también consiguió cuatro nominaciones para los Globos (Mejor Película en la subcategoría Comedia y tres interpretativas para Natalie Portman, Julianne Moore y Charles Melton) y tendrá estreno comercial en la Argentina. La fecha elegida es el 25 de enero.

Zona de interés: La Segunda Guerra Mundial continúa encendiendo debates. Así ocurrió en los países europeos donde ya se estrenó esta película del inglés Jonathan Glazer y basada muy libremente en la novela homónima de Martin Amis, que vuelve a indagar en el concepto de banalidad del mal recreando la historia del jerarca nazi Rudolf Höss, quien no solo diseñó y condujo el campo de concentración de Auschwitz, sino que no tuvo mejor idea que construirse una mansión para vivir con su familia a unos metros de los alambres de púa que encerraban a millones de personas con destino de exterminio. ¿Es justa o no la polémica alrededor de esta triple nominada a los Globos, incluyendo Mejor Película y Película en habla no inglesa? La respuesta, en salas a partir de 1º de febrero.

Los que se quedan: Una fábula navideña, un relato de iniciación, una comedia que pendula entre la emotividad y la negrura para abordar la soledad. Todo eso, y bastante más, es la nueva película de Alexander Payne, director de Las confesiones del Sr. Schmidt, Entre copas y Pequeña gran vida, cuya trama sigue al profesor de un reputado colegio secundario (el extraordinario Paul Giamatti) que debe quedarse en la institución durante el receso escolar de las Fiestas junto a un alumno y la cocinera. Difícilmente pueda hacerle fuerza a Barbie a lo largo de la temporada de premios, pero sus tres nominaciones a los Globos de Oro (Mejor Película - Comedia, Actor protagónico para Giamatti y Actriz de Reparto para Da’Vine Joy Randolph) encienden una lucecita de esperanza. Cita imperdible en los cines nacionales desde el 25 de enero.