La idea surgió hace dos años cuando el productor del canal Pablo Cichilello contactó a Munir Ots, diseñador de juegos y promotor de eventos alrededor de esta temática, para hacerle una entrevista sobre su trabajo y al finalizar el encuentro nació la propuesta.

“En base a esta nota Pablo me propuso hacer un programa, él ya tenía ganas de hacer un programa al respecto, tenía una idea en la cabeza, y a partir de la nota le cerraron un montón de ideas y me propuso que lo ayude. Tuvimos un par de reuniones, le mostré juegos y le conté sobre juegos”, relató Ots para el Suplemento Universidad de Página/12. .

A partir de ese momento, Ots se convirtió en el conductor y coguionista de la propuesta, ya que Cichilello creyó que “la forma de expresarse sobre los juegos y su lenguaje técnico” lo hacían un engranaje fundamental para el funcionamiento de la máquina.

El proyecto arrancó con la premisa de entrevistar a distintos profesionales de la universidad, especialmente de la Facultad de Educación, para hablar sobre el “aspecto lúdico”, es decir “que los juegos fueron una excusa para que ellos hablaran de azar, de cooperativismo, de la gestión de recursos, el trabajo, la educación y demás aspectos que están vinculados y son intrínsecos de los juegos de mesa”, explicó el conductor.

De esta manera, Ots puso en marcha un proceso de selección de juegos de mesa que tuvieran relación con los temas a abordar en cada episodio, empezaron a escribir los guiones con ayuda de la editora especialista en género Julia López y a realizar las entrevistas con los docentes de la Facultad. Más tarde, se agregó la escenografía y el criterio estético con el que querían poner en marcha el programa. A finales del año pasado se realizaron las grabaciones y durante el 2023 se culminó con la edición que permitió que el producto saliera a la luz el 9 de noviembre en la Señal U, el canal universitario.

La importancia de este contenido en un programa universitario

Al consultarle sobre la necesidad de hablar sobre este tema en un programa de televisión Ots expresó: “Busco difundir los juegos porque me parecen algo fantástico, nos abren la cabeza y siento que todo el mundo necesita eso, pensar más, pensar mejor y nos permiten ver las cosas desde otro lado, que te activa el pensamiento lateral. Lamentablemente no todos juegan, entonces he estado dedicándome a intentar que más personas jueguen”.

Además, Munir Ots reflexionó sobre el aspecto académico e intelectual para estudiar, realizar y jugar con juegos de mesa y señaló: “Desde la perspectiva más lógica los juegos ayudan a ejercitar el pensamiento lateral y un montón de habilidades cognitivas que quizá las tenemos dormidas o por la naturaleza de los quehaceres cotidianos no los ejercitamos y el juego lo permite”.

Sin embargo, no sólo destacó que los juegos de mesa hacen estos aportes a las personas sino que además, el diseñador agregó una perspectiva social y humana de su utilización sobre la que “hay otra parte que no pasa por la lógica sino que pasa por la parte más humana”.

“Vivimos tiempos tan turbulentos y también tan tecnológicos que nos vamos alejando del compartir con un otre, del encontrarnos, de vernos cara a cara, sentir qué es lo que le pasa el otro y de a poco, siento que como sociedad nos deja de importar el otro”, sostuvo Ots.

El diseñador también reflexionó sobre el impacto de los nuevos juegos en la vida cotidiana. “Hay algo terrible en perder ese contacto humano y estos juegos modernos, que vinieron a plantear un paradigma nuevo, nos permiten reencontrarnos como personas y compartir arriba de una mesa, jugar, divertirnos y aprender un montón de cosas de estas capacidades cognitivas, pasar tiempo con el otro, sentirlo y verlo, practicar de una manera mucho más sencilla la empatía”, destacó.

Un claro ejemplo de su pensamiento es “Mendozen”, el proyecto personal de Ots en el que se encarga de garantizar espacios lúdicos libres y gratuitos y hacer actividades para que el juego llegue a distintas partes de la provincia andina.

Sobre la oportunidad de realizar un programa televisivo, el desarrollador de juegos de mesa sostuvo que fue “una muy buena oportunidad para difundirlos, con la posibilidad de llegar a otro público al que no tendría acceso”. Además, subrayó la importancia que “hacerlo como un contenido audiovisual para televisión” le permitió mostrarlos “de una manera distinta a como se presentan en internet”.

“Esto de hacerlo con tanta producción, escenografía, luces, a tres cámaras y guion a mí me gustó y lo que buscaba era eso, hacer un producto de calidad para llegar a otras personas y que conozcan los juegos de una manera distinta de la que ya existe”, agregó Ots al respecto.

Al realizarse en un canal a cargo de una universidad, los contenidos se presentan con una finalidad educativa y la intención de la producción de Señal U fue “generar contenidos académicos no tradicionales, sin un profesor delante de un pizarrón sino con un contexto más ameno y llamativo”. Otro de los objetivos de los creadores de los episodios fue “salir de la generación de contenidos locales y temporales” para pasar a producir sobre temáticas “que resistieran el paso del tiempo la localización”.

El programa se puede ver por el canal de la Universidad Nacional de Cuyo que en Mendoza se sintoniza por el canal 30 de la Televisión Digital Abierta, también por los prestadores pagos y por sus distintas repetidoras. Además, se va a estrenar en forma virtual a través de Youtube en el canal de Señal U y por el Instagram @aquejugamostv se puede visualizar el backup de la producción y el contenido de los episodios para que cualquier persona que quiera enseñar o poner un espacio dedicado a los juegos puedan usarlo y replicarlo.