Las medidas económicas promovidas por el presidente ultraderechista Javier Milei y anunciadas por su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, puso en guardia a los gremios estatales y centrales sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital denunció que la baja de los contratos en el Estado dejaría en la calle a miles de trabajadores incorporados en un contrato marco, muchos por cupos de discapacidad y travesti-trans, reclamo que el titular de la filial capital llevó a una reunión con el ministro del interior Guillermo Francos. En tanto, la CTA Autónoma se reunió de forma urgente para analizar las medidas y llamó a construir "la más amplia unidad de la clase trabajadora para resistir el ajuste de Javier Milei" y el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, sostuvo que los anuncios son “un plan brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al desempleo”.

El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, salió inmediatamente al cruce de Caputo que anunció que darán de baja los contratos laborales de 2023 en el Estado: "Esos no son contratos castas, porque en 2023 fueron cupos de travestis-trans y discapacidad, entonces van a dejar sin laburo a muchos compañeros y compañeras que pueden entrar por cupos y eso podría ser un error muy grosero”, dijo a PáginaI12.

"Nuestro rol es defender el trabajo estatal, no pensamos ceder en eso. El ajuste no lo pueden pagar los trabajadores", insistió ayer Catalano en la AM 750, antes de la reunión que mantuvo con Francos en Casa Rosada. Allí afirmó que el recorte sobre los contratos del último año "no mueven el amperímetro" y se trata de alrededor de 10 mil puestos de trabajo. Y advirtió que el universo afectado podría ser más grande por la precariedad laboral: "Lo otro que tenés es el cambio de contratación. Compañeros de muchos años que se los toma como contratados nuevos, contratos de un año de duración o de seis meses. Si eso lo toman como ingreso es un problema".

"No se puede decir que sean ñoquis o contratos políticos", sentenció Catalano sobre el universo de trabajadores con contratos de tan solo un año y agregó sobre los empleados estatales en general: "Nos hubiera encantado que nos hablen de empleo militante cuando estábamos en la primera línea en la pandemia salvando vidas".

Luego, Catalano confirmó que durante la reunión con Francos, el flamante ministro se comprometió “a tener una mesa para poder trabajar” sobre el tema y que se avanzará en ese sentido con el resto de los ministros y responsables políticos de las distintas reparticiones públicas. De todas formas, el titular de ATE Capital sostuvo que el gremio tomará "las medidas que correspondan" frente a las decisiones del gobierno de Javier Milei.

En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la ATE nacional, Rodolfo Aguiar, quien criticó los anuncios y señaló que "presentadas como medidas que buscan evitar una catástrofe, llevan a los argentinos al peor de los infiernos en pocas semanas". El dirigente además calificó de "extorsiva" la narrativa del gobierno de Javier Milei. "El aval electoral no fue para castigar al pueblo, sino a los privilegiados. Fue para resolver los problemas del pueblo que son la inflación y la pobreza, no para aumentarlos", lamentó Aguiar y denunció que "una devaluación del 118 por ciento sobre una remarcación indiscriminada y generalizada de precios durante las últimas semanas es un verdadero asalto a los trabajadores y jubilados".

Las CTAs llaman a resistir

"Es preciso fortalecer la capacidad de resistencia para que se escuche la voz de los sectores populares y reafirmar las propuestas de la central a fin de alcanzar la soberanía, el pleno trabajo, producción, justicia social y la profundización de la democracia", afirmó el secretario general de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy.

La conducción nacional de la CTAA se reunió ayer de forma urgente para analizar esas medidas y convocó a avanzar en "la unidad del campo popular para resistir el ajuste y elaborar propuestas para convencer, alertar y comprometer a la sociedad". El documento firmado por los secretarios general y adjunto, el estatal Hugo Godoy y el visitador médico Ricardo Peidro, sostiene que la central determinó el estado de deliberación permanente para construir "la más amplia unidad contra el ajuste" oficial.

"Esas medidas implicarán concentración económica para los grupos financieros y especulativos en contra de los salarios, la industria y las economías regionales. El invento de que el país atraviesa una situación similar al 'Rodrigazo' procura justificar una devaluación del 118 por ciento lo que multiplicará la pobreza en semanas", denunció luego Godoy en rueda de prensa.

Desde la CTAT, Yasky también advirtió sobre las consecuencias de las medidas anunciadas por Caputo, que calificó como “un plan brutalmente recesivo y regresivo que abre la puerta a la hiperinflación y al desempleo”, cuya resultante será “una transferencia fenomenal de riqueza de la enorme mayoría del pueblo a los oligopolios, los agroexportadores y el sector financiero”.

“Ahora descubrimos que la casta eran los jubilados, los empleados públicos, los trabajadores, en definitiva, el pueblo argentino. Estas medidas más la suspensión de la obra pública van a significar decenas de miles de despidos no solo en el sector público sino también en el privado por la caída estrepitosa del consumo y la actividad”, sentenció el dirigente docente, secretario general de la central y diputado nacional de Unión por la Patria.