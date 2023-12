El "mundo Boca" ya está listo para una de las elecciones de autoridades más apasionantes de sus 118 de años de historia. Este domingo 17 de diciembre, los socios elegirán quién será el nuevo presidente del club por los próximos cuatro años. La disputa entre Juan Román Riquelme-Jorge Amor Ameal y la dupla Andrés Ibarra-Mauricio Macri sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la agrupación "Soy Bostero", perteneciente al 10, lanzara un último video.

Con el latiguillo "mi deseo es..." como cabecera de un spot, el oficialismo enumera una serie de puntos altos que tuvo su gestión y para que continúen en el caso de que se impongan en las urnas.

Entre otros ítems, resaltan "seguir ganando campeonatos" (hasta ahora es el máximo ganador de los últimos años y líder del ranking nacional), "que sigan subiendo pibes a Primera" (caso Valentín Barco, "Equi" Fernández y Alan Varela como los más rutilantes), "que el club siga siendo de los socios" y "ganar la séptima Copa Libertadores", el logro que Riquelme como dirigente no pudo alcanzar en su primer mandato, pese a haber llegado a la final de la última edición frente a Fluminense.



Asimismo, en el video se destaca que el deseo del oficialismo "es que los vecinos vendan para agrandar la cancha", una de las propuestas de campaña de Román, quien dijo que al día siguiente de las elecciones iba a tocar la puerta de la casa de cada uno de los 129 propietarios para sentarse a tomar mate con ellos y tratar de convencerlos de ceder los terrenos. El plan sería construir una Bombonera 360°, cuya capacidad albergue más de 80 mil almas.



En este punto, el spot concluye apelando a tocar las fibras sensibles de los hinchas xeneizes: "Todos los bosteros deseamos lo mismo. Sigamos con el proyecto que empezamos hace cuatro años".



Inspecciones en La Bombonera

Por su parte, dirigentes de la lista opositora inspeccionaron las carpas que se instalaron en el campo de juego de La Bombonera y en las que el domingo se desarrollarán los comicios, al tiempo que revisaron las boletas y los alrededores del estadio para verificar la seguridad.

Están habilitados 94.188 socios mayores de 18 años y con su cuota social al día. Por primera vez, los comicios se desarrollarán en el campo de juego del estadio de Brandsen 805, donde están montadas las tres carpas, y se espera que haya un record de participación, superando los más de 36.000 votantes de 2019.



Para saber si el socio está empadronado o no tiene que ingresar a la web oficial de la institución (pestaña Soy Socio de Boca) y allí encontrará los datos para poder participar de las elecciones. La otra forma es directamente acercarse al hall central del estadio Alberto J. Armando, donde se encuentran los padrones oficiales.



Para sufragar el próximo domingo hay que contar con 2 años de antigüedad como socio hasta el 2 de noviembre de este año, tener 18 años o más y pertenecer a alguna de las siguientes categorías: vitalicio, activo, interior o exterior y no ser empleado del club. No se podrá entrar a votar con remeras o camisetas de Boca con el nombre de Riquelme o de alguno de los candidatos.



A la espera de quien será el presidente por cuatro años de mandato, Román y su Consejo de Fútbol son optimistas y se estuvieron moviendo para el armado del plantel, porque la pretemporada comienza el martes 26 y un mes después arranca la Copa de la Liga 2024.



Más allá de la gran posibilidad de que Diego Martínez se convierta en el nuevo entrenador y de la llegada de Carlos Bianchi como asesor, empiezan a sonar como posibles refuerzos el chileno Arturo Vidal, Ever Banega, Rubén Botta y el venezolano Yeferson Soteldo, que viene de descender con el Santos de Brasil.



El Beto va por Román

Alberto Márcico, campeón con Boca del Apertura 1992, dio su postura de cara a los comicios: "Me gusta el trabajo del Consejo. Si a Román le va bien, nos va bien a todos", confesó el ídolo xeneize en diálogo con Boca de Selección, y añadió: "Me gustaría que le den cuatro años más a la agrupación de Román, como se lo dieron a todos. Yo estoy por fuera de la grieta y quiero a Boca".

Asimismo, Márcico también dio su voto de confianza en lo que respecta al candidato a entrenador. "Entre (Martín) Palermo y Martínez, me quedo con Martínez porque me gusta el trabajo que hizo", concluyó.