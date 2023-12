El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se refirió a los anuncios realizados en materia económica realizados por el titular esa cartera nacional, Luis "Toto" Caputo. Bianco señaló que desde el gobierno que lidera Axel Kicillof no pueden ser oposición "porque somos oficialismo en la provincia de Buenos Aires y tenemos una obligación y una responsabilidad institucional que es defender los intereses del pueblo bonaerense". Agregó además que el mandato que les fue confiado tras la reelección es el de asegurar los derechos de quienes viven en ese distrito. Consultado sobre la posibilidad de emitir una moneda propia, una facultad que ostenta únicamente el Estado bonaerense, Bianco aseguró que, si bien la carta magna lo permite, se evaluará la necesidad de la medida en el futuro. "Veremos si es necesario. Hay que evaluar la oportunidad, los medios y la conveniencia. Nosotros por ahora no estamos avanzando en ese sentido, pero la Constitución lo habilita y consideramos que es una herramienta que puede paliar cierto déficit de liquidez o de crédito en la provincia de Buenos Aires y será evaluada como tal". Sin embargo fue tajante a la hora de ponerle una fecha a la medida: "Hoy por hoy, no", dijo.



La emisión monetaria es una facultad que la Provincia ostentaba antes de la unificación territorial del país y es por eso que fue conservada como tal. "Es algo que nos permite la constitución nacional, que nos permite la constitución provincial y que tiene que ver con los pactos preexistentes a la conformación del Estado nacional", aseguró Bianco. También reconoció que no solamente el Banco Provincia emitió monedas, en su momento, sino que la primera moneda de curso legal en nuestro país fue, justamente, emitida por el Banco Provincia. En ese sentido, el ministro admitió que "es una herramienta de la que puede disponer el gobierno provincial".



Respecto de las medidas anunciadas por Caputo, caracterizó al paquete como "un ajuste ortodoxo clásico y una devaluación de las más fuertes ha habido en la historia de la Argentina". Se refirió además al ajuste anunciado en 1975 por Celestino Rodrigo, entonces ministro de Economía, conocido como rodrigazo, y aseguró que se trata de "un ajuste todavía más potente, más brutal que aquella famosa devaluación con congelamiento de salarios y aumento de las tarifas". El funcionario reconoció que, si bien el ajuste fue algo anunciado durante la campaña, "también dijeron que no iba a caer sobre el pueblo, que iba a caer sobre la la clase política, la casta". Por último sintetizó: "Aumentó el precio de los fideos y el pueblo come fideos. Aumentó el precio de los combustibles y el pueblo utiliza los combustibles para movilizarse. Va a aumentar el precio del transporte público. Y la casta no anda en transporte público, el pueblo anda en transporte público".