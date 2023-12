LA JODITA ►La franquicia de esports del Kün Agüero y Lio Messi organizará la KRÜ Fest, con invitación a “celebrar la llegada del GOAT” y promesa de streamers, influencers, cultura gamer y música de Fer Palacio (16/12, Palacio Alsina). ►La fiesta Namunkurá despedirá el año con dress code sugerido de boxeo o fetiche deportivo y dj sets de Eddie Eddie, Raúl Escobar y Towahot (15/12, Requiem Club).

VIDEOS CON CREMA ►Peces Raros adelanta su nuevo disco con Óxido, clip hipnótico de mística urbana y flagrante invitación al baile, dirigido por Michel Hamonet. ►Doppel Gangs, alter ego de Simon Poxyran, soltó el video de Tron, pieza onírica, orgánica y colorida que anticipa el disco debut del nuevo proyecto del fundador de Perras on the Beach.



PANTALLAZOS ►Cortos experimentales sobre migrantes venezolanos arman el ciclo Cruzar la frontera (17/12 desde las 19, Casa del Bicentenario, gratis). ►La plataforma bonaerense Bafilma propone el especial Territorio Conurbano, con producciones especiales sobre cultura del Gran Buenos Aires, como la miniserie freestylera Retumbando la palabra, el docu cartográfico El conurbano es historia o la saga de culto de Pedro Saborido, Universo conurbano.



DAME TODO ►En un cumple: Capitanes de la Industria cumple 30 años y celebrará con show en Lalalá (16/12). ►Estamos en obra: un herrero y una actriz luchan y encuentran en un departamento en Escorpio, propuesta teatral dirigida por Julieta Otero (16 y 20/12 a las 20.30, Espacio Callejón). ►Sigue girando: Emilia anuncia su gira .mp3 Tour, que comenzará en el Movistar Arena (6/4) y sumará fechas en Salta, Rosario, Córdoba, Asunción del Paraguay y Montevideo.

DE VISITANTE ►El dj manchesteriano Carl Cox hará cata de tech house en pista (15/12, Autódromo de Rosario). ►El dúo británico Disclosure emprenderá su formato dj set para armar fiesta de deep house (9/2, C Complejo Art Media). ►Romy, guitarrista de The XX, llegará como solista para presentar su disco Mid Air (14/5, C Complejo Art Media).