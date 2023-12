Cuando parecía que Boca se encaminaba a votar este domingo sin mayores impedimentos luego de varias semanas de idas y vueltas, la oposición comandada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri volvió a meter la cola judicial. La dupla recurrió una vez más a la Justicia por los 13.364 socios y la jueza Alejandra Abrevaya -aquella de la suspensión inicial de los comicios- falló a su favor para que los hinchas en cuestión voten de manera separada, bajo el control de un veedor.

"La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza, dentro del último día hábil antes de las elecciones, solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar", respondió a través de sus canales de comunicación la conducción del club, que se presentará a elecciones con Juan Román Riquelme como candidato a presidente.

"Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del Club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y de todos los socios. Este domingo votamos todos porque es nuestro derecho", agregó el comunicado xeneize.



De acuerdo a la resolución de este viernes de la jueza Abrevaya, los socios objetados -la oposición considera que se asociaron de manera irregular durante la gestión oficialista- deberán votar en "un sector separado del resto para poder realizar, una vez terminado el horario de votación, un escrutinio separado e independiente de dichas mesas, con un conteo de votos que será paralelo al de las restantes mesas". El fallo incluso avaló que la parte actora incorpore "medios de filmación", previa notificación al veedor designado por la jueza, Silvio Freschi.

Los socios en cuestión son los que debían votar en las mesas que van de la 148 a 171, 217 a 223 y 278 a 285.



No es ningún secreto la motivación del nuevo pedido de la oposición: en caso de derrota final, podrán solicitar una impugnación para luego, si la Justicia lo dispone, realizar un conteo sin los votos de los socios cuestionados. Incluso Mauricio Macri lo dejó en claro en una entrevista televisiva que dio por la noche. "Si esos 13 mil votan parecido al resultado final de la elección; bueno, acá no pasó nada. Hicieron un disparate pero no pergeñando una trampa pero si en ese grupo está el famoso 95-5 del cual habla Riquelme todo el tiempo y en el resto la elección es mucha más pareja estaremos claramente ante un fraude. Y es la misma oscuridad por la cual no sabemos por qué se fue libre Izquierdoz", explicó el exPresidente de la Nación, cerrando con una comparación un tanto curiosa.

El pedido de la fórmula opositora llegó varios días después que la Cámara Civil dejara sin efecto -el lunes pasado- la resolución de la jueza de suspender las elecciones. Con la decisión de este viernes al cierre de la jornada judicial, las urnas de los socios en cuestión solamente podrán abrirse si la diferencia entre las listas es mayor a ese número, ya que no influirían en el ganador. Caso contrario, recién se contabilizarían cuando se resuelva la cuestión de fondo, sobre si esos socios se sumaron de forma legal o de manera irregular.

De todos modos, la conducción de Boca apeló la nueva resolución de Abrevaya con lo que la pelota quedó nuevamente en los pies de la Cámara Civil, que deberá definir cómo votan los 13.364 socios, decisión que podría llegar esta noche o el sábado.