"No se van a fugar los votos", que consiguió en las PASO cree la ex jueza Alejandra Rodenas, y migrarán el domingo a la lista que encabeza el ex ministro Agustín Rossi. La segunda candidata de la lista justicialista se entusiasma, observa un "frente movilizado" y cree que "es el momento de ponerse de pie y recuperar la provincia de cara al 2019". Rodenas trazó una convocatoria frentista a todos aquellos que tienen una "mirada crítica" contra "las políticas de ajuste" que promueve Cambiemos. Dejó afuera del llamado al Frente Progresista y duda de la "contundencia de las convicciones" que la coalición que gobierna la provincia.

‑¿Fue más sencillo de lo que pensaba la unidad con el sector que lidera Rossi?

‑Acá de lo de que se trata es de la unidad no de dos personas, sino de dos sectores. La unión del peronismo, en realidad, por voluntad y mandato popular. Eso tiene una génesis que fue el congreso de mayo de este año, por eso yo creo que el peronismo, que siempre fue juzgado como poco democrático, está dando una lección hacia afuera de lo que significa la democracia interna partidaria y, por otro lado, está generando una convocatoria frentista, amplia, donde se exhorta también a los sectores independientes para ponerle un límite y un freno a las políticas de ajuste de Macri. Es la unidad de los sectores, más que las personas. Sí, fue sencillo, yo marco permanentemente lo de la unidad en la diversidad, que la traíamos desde las internas porque hacíamos un diagnostico similar respecto del modelo conservador que expresa Cambiemos, y unidos no solo lo hemos reforzado sino que lo potenciamos. A los 17 puntos de Unidad Ciudadana les agregamos los cuatro puntos de Nuevo Espacio Santafesino, después una vez formulada la unidad empezamos a trabajar dos vectores, las reformas laboral y previsional. Nuestra preocupación hoy está centrada claramente en la reforma laboral que se viene y en algo que nosotros fuimos los primeros en advertir al electorado: lo que significaba la ley de reparación histórica, cuando no es de reparación ni es histórica y plantea claramente en su artículo 27 la palabra armonización, que para mí es una palabra tramposa, porque esconde este deseo del gobierno nacional de venir por las cajas provinciales. Es decir, sustraerlas del ejido provincial y con eso sustraer una conquista que ya en el 2005, en el gobierno de Obeid, había establecido la provincia, el 82 por ciento móvil. Hago un llamado a la reflexión a todos los empleados públicos de la provincia, porque realmente esto va a implicar que todos estos regímenes, sean especiales o no, se van a ver realmente afectados porque se van a perder derechos adquiridos.

‑¿Cuáles son los alcances de la convocatoria frentista que propone?

‑Implica a otros partidos, implica a otros sectores, a aquellos sectores que sienten que sus representantes no han estado a la altura de las circunstancias, que no han podido leer con claridad hacia dónde vamos y hacia dónde nos está llevando el gobierno, en esa nueva avanzada sobre derechos adquiridos. No quiero subestimar la voluntad popular, pero si en el 2015 los electores no pudieron leer claramente cuál era el proyecto de Macri y se quedaron con esta idea de un cambio banal, superficial, que escondía las verdaderas intenciones del gobierno, que eran el ajuste, el endeudamiento, la devaluación. Hubo una verdadera estafa electoral en 2015. El Frente Justicialista exhorta a la reflexión con respecto a esto, se están anunciando nuevos aumentos de tarifa, se aumentó el precio de la nafta, se está hablando de una reforma laboral, de ir por los convenios colectivos.

"La realidad nos indica que ahora es el momento de ponerse de pie y recuperar la provincia de cara al 2019".

‑¿El Frente Progresista tiene mirada crítica?

‑Yo creo que tiene una mirada que depende las circunstancias es crítica por momentos y no lo es por otros. Eso me hace dudar de la contundencia de las convicciones. Yo creo que el único frente que es capaz de ponerse de pie ante el modelo de ajuste de Macri es el Frente Justicialista.

‑¿Confía que todos sus votos irán a Rossi?

‑Yo creo que sí, nos sorprende la cantidad de apoyo que están sumando distintos sectores. El advertir la presencia de un frente movilizado, que ha transmitido claramente sus ideas, que ha superado la instancia de las internas, genera un estado de movilización como hace mucho no se veía en el peronismo. Y también en los sectores independientes, aquellos vinculados al desarrollismo, a la democracia cristiana, gente que se acerca y nos dice que ahora es el momento de ponerse de pie y recuperar la provincia de cara al 2019. No se van a fugar los votos.

‑El gran elector del PJ en 2015 fue Perotti, que en esta campaña hizo una tenue aparición con declaraciones sobre el momento del partido, ¿esperaba otra cosa?

‑Él lo ha dicho siempre, en estos últimos días ha hecho declaraciones, nos remitimos a esas declaraciones, ahí está expresada su voluntad.

‑¿Le parece poco?

‑No me parece ni poco ni mucho, fue lo que dijo que siempre iba a hacer, apoyar desde ese lugar y acaba de reiterar cuál es su posición.

‑Si bien falta mucho, usted cree, como dijo Rossi, que ¿Perotti es el mejor posicionado dentro del PJ para el 2019?

‑Eso lo va a tener que definir el electorado, de la misma manera que los congresales del partido decidieron ir a interna y después la gente respondió de la manera que respondió. La gran encuesta fue las PASO, ganamos las elecciones, con lo cual esto lo va a tener que volver a decir la sociedad santafesina, que es la que va a poner su foto.

‑¿Hay un sector que ya la quiere postular como gobernadora?

‑Yo tengo que ser legisladora, defender los intereses de la provincia, cumplir con el mandato popular, porque a eso es a lo que me someto. Las especulaciones son anticipadas y no están en este momento en mi cabeza. El año que viene el Poder Legislativo va a tener un protagonismo enorme. Quiero, que quede claro, que no voy a traicionar la propuesta de campaña, esos 21 puntos, y que no vamos a traicionar las convicciones del electorado- concluyó.