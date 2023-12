Después de tantas idas y vueltas, este domingo habrá elecciones a presidente de Boca Juniors. Por primera vez en su historia, se llevarán a cabo en el campo de juego de La Bombonera. Desde las 9 hasta las 18 horas estarán habilitados 94.188 socios para que voten en tres carpas ubicadas sobre el césped del estadio, que contienen mesas, sillas y 288 cuartos oscuros que consisten en un pequeño recinto de un metro cuadrado cada uno al que se ingresa por una cortina.

En el ingreso a cada una de las carpas, habrá molinetes donde los socios deberán presentar su DNI y carnet de club al día, únicamente son válidos los que fueron emitidos a partir de 2015. Una vez adentro, tendrán que buscar la mesa correspondiente cuyo número se puede chequear previamente a través de la web soysocio.bocajuniors.com.ar.

En las mesas disponibles, habrá dos autoridades que son empleados del club o de UTEDYC, acompañados por fiscales representando a las dos agrupaciones que compiten. El armado de esta iniciativa se realizó el 17 de noviembre y costó alrededor de 380 mil dólares. Además de las carpas, se montaron unas rampas hasta la parte superior de la platea L, para quienes necesiten una movilidad especial.

Las listas que se presentarán como candidato a presidente son dos: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y con Jorge Amor Ameal como vicepresidente, y la de la oposición liderada por Andrés Ibarra y con Mauricio Macri como vice.

El estatuto del club marca que los comicios deben realizarse en la primera quincena de diciembre. Por este motivo, desde el inicio se programó como primera fecha el sábado 2 de diciembre. Pero unos días antes, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 22 ordenó, a pedido del Fiscal Dr. Diego Espada, dejar sin efecto la designación del día elegido para la renovación de autoridades y fijó los comicios para el domingo 3, producto de una denuncia de miembros de la comunidad judía que elevaron para que la votación no se realice un sábado, ya que eso deja sin posibilidad de asistir a muchos socios que profesan esa religión y cuidan el rito del shabat.

Entonces, se pasó para el 3/12, pero nuevamente se volvieron a postergar por una denuncia de Ibarra. No se realizaron ese domingo porque la oposición hizo una presentación a la Justicia por anomalías en el padrón electoral, entre ellas, el pase a activos de más de 13 mil socios que habrían alcanzado esa condición sin respetar la prioridad de un par de años de antigüedad que establece el artículo 19 del estatuto.

A raíz de esa denuncia, en la última semana la Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya, que había ordenado la suspensión de los comicios pautados para el domingo 3. Acto seguido, aprobó que se lleven a cabo este domingo 17, ya que una semana antes era imposible por la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación.

Esta semana la directiva procedió a suspender la celebración del Día del Hincha organizada para el martes 12/12 en el Alberto J. Armando, con motivo del acondicionamiento de los accesos a plateas, sectores de esparcimiento, espacios dedicados a la gastronomía y otras cuestiones de logística que tienen que ver con la organización de las elecciones en el lugar donde se harán las votaciones.

Este viernes, hubo un capítulo más en la novela de las elecciones en Boca, de las cuales se habla desde hace más de 15 días. Cuando todo estaba encaminado para que se hagan con normalidad, la fórmula opositora presentó una medida cautelar y exigió que los 13.364 socios voten por separado y no en las mismas mesas que el resto. Producto de este pedido, la jueza Abrevaya hizo lugar a la cautelar para que esa cantidad de socios sufragará en urnas apartadas con la presencia de un veedor designado por la Inspección General de Justicia (IGJ), Silvio Freschi, quién controlará la transparencia del acto eleccionario. De esta manera, las mesas que estarán en la mira son las de socios activos 148 a 171, la de activas de 217 a 223 y del interior de 278 a 275 inclusive.

A raíz de esta decisión que tomó Abrevaya, en las últimas horas el oficialismo apeló el fallo y sacó un fuerte comunicado aduciendo que esta medida es para perjudicar el voto de los 13 mil socios. Además, en ese comunicado se lee que “la jueza demostró una clara connivencia con Ibarra y Macri”, y marca que "es de una gravedad institucional notable". A partir de ahora, será otra vez la Sala E de la Cámara Judicial la que defina si esta decisión de la magistrada es correcta o la anula. Si toma este último camino, votan todos juntos. Si confirma la resolución de Abrevaya, se vota en mesas separadas.

Si bien el club del barrio porteño de La Boca cuenta con alrededor de 350 mil socios, solo podrán elegir autoridades más de 94 mil entre activos con más de dos años de antigüedad, vitalicios, del interior y exterior. Los adherentes no pueden hacerlo. Los ingresos a la Bombonera será por las calles Brandsen e Irala, Brandsen y Palos y Martín Rodríguez y 20 de septiembre.

Un detalle para tener en cuenta es que los socios/socias tienen prohibido la concurrencia con vestimenta, accesorios, banderas o carteles que revelen su preferencia por alguna de las dos listas que participan de los sufragios. Este fue un punto que generó polémica en la última elección, en la que muchos fanáticos acudieron a la Bombonera con la camiseta puesta con el nombre de Riquelme. Si bien desalientan el uso de esta indumentaria para evitar inconvenientes, la camiseta azul y oro no sería motivo de exclusión.

Un dato no menor es que entre esos hinchas que pueden ir a votar se encuentra el Presidente de la Nación como socio número 76296. Milei se presentará en Brandsen 805 (ver aparte) acompañado de su seguridad personal y cumple con todos los requisitos para sufragar, al igual que su papá Norberto.

Por la expectativa que hay alrededor de las votaciones, se espera una convocatoria récord para la propia entidad y, también, en la historia de clubes de fútbol cuya marca más importante la tiene el Barcelona de España con más de 57.000 afiliados.

La mayor participación de socios boquenses en una elección a presidente se dio en el 2019 con el récord de 38.363 sufragios, de los cuales el 53 por ciento votó a favor de la fórmula Amor Ameal- Riquelme que hoy comanda la institución de la Ribera.

A partir del lunes, se conocerá la dirigencia que gobernará Boca hasta diciembre de 2027. E inmediatamente, el presidente electo tomará la primera decisión: anunciará al nuevo entrenador tras la salida de Mariano Herrón, que pasará a la Reserva. En caso de que la fórmula Riquelme-Ameal se adjudique la victoria, el entrenador elegido será Diego Martínez, quien renunció a su cargo en Huracán de Parque Patricios. Y con él llegarán las caras nuevas de futbolistas en este mercado de pases.

En cuanto a los refuerzos, la actual dirigencia entró en conversaciones con Ever Banega, que se desvinculó del Al Shabab de Arabia Saudita, y cuenta con grandes chances de ponerse por segunda vez la Azul y Oro. El ex mediocampista de la selección argentina manifestó su deseo internamente de regresar al club que lo formó y ya trabaja para cortar su vínculo con el conjunto árabe a pesar de que le quedan seis meses más de contrato.

Según pudo averiguar Página/12, el acuerdo está muy avanzado y son cuestiones legales con el equipo saudí lo que hace que se dilate un poco más su salida. En los últimos dos años, sumó 18 partidos -16 de titular- y marcó dos goles. El rosarino dejó un buen recuerdo en La Boca porque ganó la Libertadores 2007, la última que conquistó el Xeneize. La ultima vez que pisó el campo de juego del Alberto J. Armando fue en la despedida de Riquelme el pasado 25 de junio.

Por otra parte, el actual vicepresidente mantiene charlas a diario con el chileno Arturo Vidal, que se encuentra en Atlético Paranense recuperándose de una lesión. Al futbolista de la selección de Chile se le vence el contrato a fines de este mes. No obstante, en los últimos días desde el predio de Boca en Ezeiza, donde se encuentras las oficinas de Riquelme y compañía, levantaron el teléfono para llamar al Santos de Brasil para preguntar condiciones por Yeferson Soteldo. El venezolano descendió a la segunda categoría y vería con buenos ojos emigrar a la Argentina.

En el ámbito local, el consejo de fútbol pidió referencias por Rubén Botta, mediocampista ofensivo que descendió con Colón de Santa Fe al Nacional B. Y existe un interés por el mediocampista chileno Rodrigo Echeverría que se destaca en el conjunto de Parque Patricios. Pero antes de sumar refuerzos no argentinos, deberán resolver el problema de los cupos de extranjeros, ya que tienen ocupados cinco de los seis lugares permitidos. Ellos son Bruno Valdez, Luis Advincula, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, aunque Jorman Campuzano y Frank Fabra no cuentan porque están nacionalizados.

En lo que tiene que ver con ídolos que marcaron historia en Boca, Riquelme tiene pensado ofrecerle el cargo de Presidente Honorario a Carlos Bianchi, ganador de tres Copas Libertadores como entrenador en el 2000, 2001 y 2003, y dos Intercontinentales en el 2000 y 2003.

Por otro lado, si la dupla Ibarra-Macri es la ganadora de la elección, el lunes asumirá Martín Palermo como nuevo entrenador boquense. Es más, el "Loco" estará presente durante el día de votaciones para emitir su sufragio.

En tanto, la oposición ya movió sus fichas durante la última semana para comunicarse con el entorno de Banega para manifestarle su interés de contratarlo en caso de gobernar Brandsen 805. Además, Macri deslizó la posibilidad de ofrecerle el cargo de Manager Deportivo a Guillermo Barros Schelotto, quién fue el entrenador de la Primera hasta el 2018 inclusive.

En la última conferencia de prensa, el candidato a vicepresidente de la oposición se refirió a cómo la dirigencia actual se desprendió fácilmente de cierto futbolistas dejándolos en condición de libre, y nombró a Cristian Pavón, Eduardo Salvio, Agustín Rossi y Agustín Almendra. “No se puede maltratar a los ídolos del club. Hay una lista eterna que se fueron libres porque no se pusieron de acuerdo con Riquelme: Salvio, Pavón, De Rossi, Agustín Rossi y la lista no termina más", indicó el ex presidente que comandó el club de la Ribera entre 1995 y el 2007, y dos meses del 2008, comandando la dirigencia que ganó 16 títulos durante ese periodo.





El presidente Milei confirmó que votará





El presidente Javier Milei confirmó que asistirá a La Bombonera para emitir su voto en las elecciones de Boca Juniors, que enfrentará a la fórmula oficialista Juan Román Riquelme-Jorge Ameal con la opositora de Andrés Ibarra-Mauricio Macri.



El primer mandatario aseguró su presencia con una respuesta al periodista Martín Liberman en la red social X (exTwitter). "Acabo de escribirme con el presidente Milei y me confirmó que va a ir a votar mañana a La Bombonera. Ya ha manifestado que su sueño es volver a ver a Palermo en Boca. Sería casi un voto cantado de aquel que sueña que su club vuelva a ser lo que fue en la época de Mauricio Macri", escribió el Liberman.



A ese posteo, el presidente contestó con un lacónico: "yes", lo que ratifica su participación como había anticipado Macri en declaraciones periodísticas: "A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo".



Milei, socio activo número 76.296, votará en la mesa 20, luego de realizar durante la campaña distintas manifestaciones a favor de la fórmula Ibarra-Macri, que ya adelantó que consagrará a Palermo como nuevo DT en caso de derrotar a Riquelme.



Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, el presidente blanqueó en la red social X sus "ganas locas de volver" a La Bombonera si el "Titán" asume la conducción del equipo.



Milei es un confeso hincha de Boca, aunque admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.



"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. Cómo pueden traer a un cinco que no marque, Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.



Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.



Macri fue presidente de Boca entre 1995-2007, lapso en el que el club ganó 17 títulos, entre ellos, cuatro Copas Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007) y dos Copas Intercontinentales (2000 y 2003).