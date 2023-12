"Nos recibe una enorme bandera con la cara de Maradona. Barwa es un predio dividido de acuerdo a los grupos de la primera fase. Se supone que estamos en un barrio que estará conformado por argentinos, mexicanos, polacos y saudíes. Pero la mayoría de los compatriotas es abrumadora. Hay cumbia en la calle. Un pibe al que llaman El Mati Teclas toca y canta las canciones que vienen escuchándose en las calles y en los estadios desde el mes pasado. Ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. La gente baila. Hay un canguro inflable. Un hincha omaní cuenta por qué es fanático de Argentina desde el mundial de Francia 1998", escribe el periodista Diego Tomasi en su libro Los mundiales invisibles, editado por Lástima a nadie. Crónica muy recomendable para recordar el Mundial de Qatar a un año de su obtención, el 18 de diciembre de 2022.



Entre la larga lista de libros que se publicaron desde entonces, Tomasi no nos cuenta lo que vemos en videos o todavía atesoramos en la memoría. Al contrario, nos describe aquello que giró alrededor de tanta expectativa y emoción previas. Recorre las calles para sumergirse en la periferia del torneo, donde los obreros cobran poco y viven en condiciones lamentables. También recuerda las previas de los argentinos, como aquella en la que Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, se queda con ganas de tocar Ji ji Ji porque no encuentran una guitarra. La idea, advierte Tomasi, era hacer el pogo más grande del mundo en Qatar. O se maravilla de encontrar, en las calles o estadios, a figuras de su infancia como Lothar Matthäus, Hristo Stoichkov o Jorge Valdano.

Los mundiales invisibles es el tercero de los libros publicados por la editorial autogestiva Lástima a nadie en este año. Los otros son Ilusión eterna, una mirada de lo que fue el Mundial desde Argentina, y Semilleros (junto a ediciones Meta), en el que se cuentan las historias de los campeones del mundo en los clubes de barrio de los que surgieron.

Por estas horas acaba de publicarse Apuntes del Mundial (Grupo Editorial Sur), de Ariel Scher, periodista de larga trayectoria y uno de los máximos exponentes en lo que refiere a la literatura deportiva de calidad. Scher nos invita a través de cuentos y ensayos a recordar las emociones que tuvimos durante ese verano del que, aunque parezca increíble, ya pasó un año y que desembocó en una euforia nunca vista en el país. Nos cuenta sobre Messi, los amigos, las pasiones y la cultura popular. "Ariel Scher es capaz de contar historias con las entrañas como nadie lo puede hacer. Y acá lo hace sobre una Copa del Mundo que en la Argentina -por Messi en la cumbre, por todos los muchachos, por el cuerpo técnico- llevaremos en el alma para siempre", lo presenta su colega Alejandro Apo.

Una de las recientes novedades es Querido Gino: cartas para amar al fútbol, de una madre a un hijo (Fútbol Contado), de Ayel Pujol. Se trata de cartas y anotaciones dirigidas a su hijo que en octubre cumplió un año. Fueron escritas desde el momento en que supo que estaba embarazada. "Llevo un año como madre y desde que deseé quedar embarazada elegí la carta, un género casi en extinción y que nunca me convenció, para compartir con mi bebé -que no puede, no sabe todavía, hablar ni escribir- la historia de nuestro mundo. Un mundo también de fútbol", se lee en la contratapa. Y también: "Querido Gino es un libro de maternidad, de contradicciones, de amores y desamores. También de alegrías y angustias y de esperanzas y desencantos, pero sobre todo una ventana al fútbol, como un cuarto que da al potrero".

Una de las novedades inmediatas es Qatar 2022 - Una mirada desde la economía, de Francisco Mazzeo, que editará Club House y ya está en preventa. Promete contar "desde la riqueza de Qatar hasta los misterios de la obtención de figuritas". "Historias inéditas, como la crisis del 2001 en Argentina y la conexión entre el fútbol y la política migratoria en Francia", agregan de la editorial deportiva.

Qatar - Volver a vivir. Diario de un viaje alucinante (Grupo Octubre), de Juan José Panno, y La final de todos los tiempos (Libro Fútbol), de Adrián de Benedictis (junto a su colega Pablo Vignone), son los libros que salieron de la redacción de este diario. Panno y de Benedictis integran la sección deportiva de Página 12. En ambos títulos, los autores cuentan por igual la emoción de los partidos y la experiencia de caminar las calles de Qatar y dialogar con quienes viven en ese país. El lado humano continúa a través de excursiones y hasta charlas con amigos a la distancia a través de grupos de WhatsApp.

Quiero ser campeón mundial (Ovni Press) - como adelantamos en otra crónica posterior al Mundial, cuenta al seleccionado de Scaloni a través del género cómic. Un trabajo de gran calidad ilustrativa y de textos.

La periodista Carolina Salvini trabajó, junto a sus hijos, en dos libros para chicos: Mundialito tricampeón y Messimania, de reciente aparición. Ambos publicados por Planeta. Se componen de juegos y actividades para niños y niñas a los que se pueden sumar los adultos. "Siguiendo la dinámica de Mundialito Tricampeón, mis hijos me ayudaron con algunas de las actividades. Y fui probando con ellos si eran divertidas, difíciles o demasiado fáciles", le dice Salvini a este diario sobre el aporte fundamental de Simón (10 años) y Pedro (6). "Con Pedri fue genial hacer la actividad Unir con puntos. Él sabe contar hasta 30. Y con esa actividad ya reconoce a partir de ese número", indica Salvini.

Andrés Burgo contó en primera persona cómo vivió en Buenos Aires el título en Nuestro Mundial - Una historia íntima de cómo nos volvimos a enamorar de la Selección Argentina (Aguilar). En La tercera (Planeta) Gastón Edul y Alejandro Wall aprovecharon la euforia mundialista: salieron al ruedo al mes del título. Y la periodista mexicana radicada en Argentina Cecilia González eligió a 12 autores que publicaron sobre el seleccionado en distintos medios para dar forma a La fiesta más grande del mundo - Crónicas de la tercera estrella (editorial Marea). Entre los firmantes están Leila Guerriero, Juan José Becerra, Maia Debowicz, Victoria De Masi y la misma González.

Del periodista francés Florent Torchut se publicó El Rey Leo (Editorial Sudestada), con prólogo de Ángel Di María. Torchut, periodista de L’Équipe y France Football, incluye entrevistas que le hizo a Messi. El periodista argentino Sebastián Fest y su colega francés Alexandre Juillard actualizaron su libro Ni Rey ni D10s (Sudamericana, 2013); ahora lo titulan Messiánico. La felicidad de Qatar también está en Mundiales (Fútbol Contado), de Hernán Russo Zyseskind. Estadísticas para coleccionar.

Pocas veces un Mundial se prestó tanto como para ser contado y leído. Esta es una gran oportunidad de acercarse a una gran literatura.