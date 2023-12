En una larga secuencia del episodio que marca el regreso de Reacher, quien le da nombre a la ficción necesita una pistola que no sea rastreable. Se sabe, el hombre tiene la filosofía de viajar por todos los Estados Unidos solo con su cerebro y músculo como equipaje de mano. ¿Cómo resolver el dilema? Fácil. Ir hasta un barrio peligroso de Nueva York, dejar KO a un par de dealers, quitarles el arma de fuego, desechar la droga y donar el botín en la Iglesia donde le pasaron el dato. La deriva no tiene ninguna relevancia dentro de la trama a resolver, pero es completamente disfrutable y da en el meollo de la entrega creada por Nick Santora (Fubar, Scorpion). El nómade ama vagar y resolver los problemas a su modo. Prime Video acaba de estrenar los primeros tres capítulos de la segunda temporada, basada en la onceava novela de Lee Child conocida por estos pagos como Mala Suerte (los cinco restantes se irán alojando cada viernes en la plataforma de streaming).

Esta vez la trama comienza en un pueblito perdido de Arkansas. Jack Reacher (Alan Ritchson) sigue con su plan de trasladarse a la largo y ancho de su país -y repartir piñas cuando sea necesario- hasta que recibe un mensaje encriptado de Frances Neagley (Maria Sten). Uno de los miembros de "su" equipo de investigaciones especiales ha sido asesinado. Motivo más que suficiente para que se traslade hasta Nueva York y comience a investigar el homicidio junto a sus viejos excamaradas. ¿El problema? La propia unidad 110 del Ejército está en la mira de los asesinos por haber sido demasiado buena en lo suyo. Al final de "New York's Finest" el conteo de cuerpos habrá ascendido ostensiblemente. “Vienen por nosotros. Bien”, masculla Reacher.

A diferencia de la primera temporada, el escenario esta vez es mucho más urbano que rural. ¿Sus criaturas? Contratistas ligados a la venta ilegal de armas, terrorismo internacional y un grupo de parias del ejército que “se prepara, investiga y pone a los tipos malos tras las rejas”, tal como declara este vengador anónimo de un metro noventa. Como sucede con otras ficciones basadas en lobos esteparios armados, la diligencia del protagonista se antepone a la trama y a los personajes secundarios. Eso sí, es un placer culposo ver a Robert Patrick –el inoxidable T-1000- interpretando a un villano de manual y tirando algún que otro chiste sobre la saga Terminator. En definitiva, estamos ante una árida excursión por el thriller y el suspenso como abono para la acción.

El propio creador del personaje -quien también ficha como productor- dijo que la intención era explorar su lado más profesional más que su trasfondo identitario. “La unidad 110 fue el pico de su carrera militar”, explicó Child. Así es como en los primeros tres episodios se responden algunos de los enigmas sobre su vida de fajina. Incluso se traza un posible interés romántico del sujeto con Karla Dixon (Serinda Swan), una de sus dirigidas en el pasado. Sin embargo, el encanto de Reacher –del personaje y la serie- radica en el concepto detrás de este héroe: espinoso, hiperviolento y con una sagacidad asombrosa para descifrar problemas. Y un festival para el monumental protagonista. Capaz de hacer saltar el airbag de un auto de una patada y deja un tendal de rivales a su paso. “Es que no sé como golpear suave”, se excusa.

Programados

* Hacen emocionar a Hayao Miyazaki. El próximo miércoles Star+ estrenará Dragons of Wonderhatch. Peculiar híbrido de animé y live action con la historia de Nagi (Sena Nakajima), una estudiante de secundaria que se cruza con dos domadores de dragones del mundo animado de Upananta. El director de la entrega es Kentaro Hagiwara (Tokyo Ghoul).

* Larry David le dice adiós a Curb Your Enthusiasm. La longeva comedia del creador de Seinfeld termina oficialmente con su decimosegunda temporada. El primero de sus diez episodios se estrenará el próximo 4 de febrero. “A medida que Curb llegue a su fin, tendré la oportunidad de deshacerme finalmente de esta personalidad de “Larry David” y convertirme en la persona que Dios quiso que fuera: el ser humano reflexivo, amable, afectuoso y considerado que era hasta que llegué descarrilado al retratar a este personaje maligno. Y entonces “Larry David”, me despido de ti. Tu misantropía no se perderá”, dijo su responsable en un comunicado publicado en Variety. Fue “pretty, pretty, pretty good” mientras duró.

* Constellation empieza su cuenta regresiva. La inminente producción de Apple TV+ arribará al streaming el próximo 21 de febrero. La sueca Noomi Rapace (La chica del dragón tatuado, Alien: Covenant) vuelve a encarnar a una heroína doliente en esta saga acerca de una astronauta que vuelve a nuestro planeta tras un desastre en el espacio. Otro de los que tendrá un rol clave es Jonathan “Mike Ehrmantraut” Banks. Suspenso en el espacio, conspiparanoia y una verdad oculta en lo sideral.

El personaje

Hawkins Fuller de Compañeros de viaje (Matt Bomer). Dicen que el actor había sido elegido para interpretar a Ken en Barbie, pero optó por este otro muñeco: un chico en el clóset que trabaja para el Departamento de Estado norteamericano en plena era McCarthy. El protagonista de la miniserie anda en ese rollo complicado, con una doble o triple vida y el larguísimo romance con Tim Laughlin. El amorío tendrá sus idas y vueltas durante la guerra de Vietnam, el hedonismo de la época disco de los '70, hasta llegar a la crisis del SIDA en los ’80. “Siempre me las arreglé tratando de ser el chico bueno. Y Hawk llega a ser el chico malo”, señaló el interprete.