Los servicios ferroviarios de la Línea Roca entre Constitución y Quilmes se encuentran interrumpidos a raíz de un corte provocado por vecinos de la zona de Sarandí, que reclaman por la falta de luz en la zona.

El corte se registra sobre el paso a nivel de San Vicente, entre Sarandí y Villa Domínico, donde un grupo de vecinos cortó la circulación de las formaciones para protestar por la falta de energía eléctrica. Debido a esta situación, los servicios funcionan limitados entre Quilmes y La Plata y los servicios que van hacia Bosques, vía Quilmes, funcionan solamente entre Quilmes y Bosques, por lo que no hay servicio entre Constitución y La Plata, por el momento. Esta situación se inició alrededor de las 17,30 y aún las vías no han sido despejadas, por lo que desde Trenes indicaron que hasta tanto esto no ocurra, no podrán normalizarse los servicios.

Previamente, otro grupo de vecinos había interrumpido el funcionamiento del Tren a la altura de la estación Sarandí, también en reclamo por la falta de luz, pero la intervención de fuerzas federales enviadas por el Gobierno nacional derivó en el levantamiento de la medida alrededor de las 17,20.

“Despejados completamente los piquetes en las vías del tren Roca a la altura de Sarandí. Ley y orden”, había escrito la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en su cuenta de X. No obstante, minutos después, un nuevo grupo de vecinos volvió a cortar el servicio, esta vez en otro paso a nivel.