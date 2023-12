"Hola, me llamo Anastasía. Soy un avatar, es decir, estoy hecha con la ayuda de la Inteligencia Artificial", comienza diciendo la primera periodista creada con IA. Así fue presentada en un video en las redes sociales del sitio RT en Español, el primer canal de televisión ruso en idioma castellano con señal de alcance mundial.



"Acabo de integrarme en el equipo de RT. Debo decir que estoy un poco nerviosa. Les he preparado un informe sobre las rutas comerciales y todo el ruido que hay alrededor del tema. Además, haré videos para nuestras redes sociales, pues no necesito descansar como los humanos. Así que no se vayan, nos vemos en el próximo informativo", añade la presentadora virtual, en los 23 segundos que duró su bienvenida.

Según el canal de noticias de televisión por suscripción de origen ruso "aunque esta periodista virtual representa una integración tecnológica avanzada, los esfuerzos humanos son el núcleo de su funcionamiento".

Su propósito es ofrecer contenidos de alta relevancia, tales como noticias importantes e historias que despierten emociones, colaborando estrechamente con sus colegas, resalta la web de RT en Español.

Minutos más tarde, Anastasía hizo su debut televisivo al presentar un informe sobre las rutas comerciales. "El transporte marítimo mundial, además del mar Rojo, tiene otro punto débil: el canal de Panamá, donde una grave sequía dificulta el paso de buques", relata la IA para introducir el tema que desarrolló en su editado de un minuto y medio.

