El secretario de Agricultura, Fernando Vilella, aseguró que la fuerte suba que registró el precio de la carne vacuna en los últimos días no tiene relación con el paquete de medidas que anunció el gobierno. A su vez, el funcionario pronosticó que cuando la población ya no tenga dinero para convalidar los aumentos, los precios bajarán. “El precio que está hoy es un precio que difícilmente se sostenga. Me da la impresión que (la disminución de) el poder adquisitivo va a hacer que se deprima la demanda y esa depresión afectará los precios”, sostuvo.

Vilella confía en que los precios de la carne bajen cuando ya nadie los pueda pagar