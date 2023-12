Caputo: "Las empresas del Estado que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la prioridad del Gobierno es "ir a déficit cero" y repitió que las medidas de ajuste que anunció el martes pasado "fueron muy bien recibidas" .



"El ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de $360 a $800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Estaba $1100, se hubiera ido a $2000, $2500. Lejos de pasar eso, ha caído de $1100 a $980, y hoy estamos en la brecha más baja, del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019. Si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.



En lo que respecta al tema privatizaciones, el titular del Palacio de Hacienda dijo que "las empresas del Estado que se puedan privatizar, en el corto plazo se van a privatizar. Las que no se puedan privatizar, porque es más difícil, por razones técnicas, se va a tratar de mejorar sus cuentas".



"Toda empresa que sea ineficiente, que le cuesta plata al Estado, por definición estaría bueno privatizarla. Aerolíneas es un ejemplo. Hay un equipo hoy evaluando cada una y que se quiere ejecutar en el corto plazo lo que efectivamente sea posible", completó.