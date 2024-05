El aumento escalonado en el boleto de subte se empezará a aplicar desde el próximo viernes 17 de mayo, cuando el viaje pasará a costar 574 pesos, según precisó el Ejecutivo porteño en su Boletín Oficial. Se suma a la reciente suba del servicio de agua y los próximos incrementos sustanciales que se esperan en gas y electricidad. Asimismo, la Ciudad busca eliminar el límite establecido por ley para la actualización de las tarifas del servicio de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL).

Originalmente, el incremento del subte estaba estipulado que entraría en vigencia el 1° de mayo, pero finalmente se postergó hasta mediados del mes en curso. El 17 de este mes, la tarifa va a subir otro 359 por ciento, al pasar de los actuales 125 pesos a 574 pesos. En tanto, el Premetro costará 200,90 pesos.

De esta manera, los nuevo valores del subte desde el 17 de mayo serán los siguientes: de 1 a 20 viajes mensuales valdrá 574 pesos; de 21 a 30 viajes, 459,20 pesos; de 31 a 40 viajes, 401,80 pesos; y de 41 viajes en adelante 344,40 pesos.

Las otras subas predeterminadas empezarán a regir en junio y en agosto. En el comienzo del sexto mes del año, se aplicará el segundo tramo del aumento y el boleto pasará a costar 650 pesos para el subte y 227,5 pesos para el Premetro.

El tercer tramo de la actualización tarifaria se ejecutará desde el 1° de agosto y contará con un boleto diferenciado para los pasajeros que no tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre. Al respecto, desde la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) indicaron que "quienes tengan la tarjeta registrada pagarán 757 pesos el Subte y 264,95 pesos el Premetro. De lo contrario, abonarán 859,07 pesos y 300,67 pesos, respectivamente".

Asimismo, desde Sbase aclararon que "jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios seguirán viajando gratis" y aseguraron que "continuará la tarifa social y los descuentos por pasajero frecuente".

Otros aumentos

El aumento del subte no es el único que fue postergado en estos días. El Gobierno nacional decidió, para no seguir alimentando la inflación, posponer los incrementos en los servicios públicos de luz y de gas, que debían regir a partir del 1º de mayo. También se suspendió la corrección de los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL), para no presionar más sobre los precios de las naftas, que avanzaron este mes entre 4 y 5 por ciento.

Sin embargo, sí subió un 54 por ciento el boleto de tren en el Amba. El nuevo esquema tarifario afecta a las líneas Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa. El boleto pasó a valer 200 pesos con tarjeta SUBE registrada en la primera sección; 260 pesos en la segunda y 320 pesos en la tercera.

En el caso del sector privado, los colegios privados bonaerenses aplicaron un incremento del 6,7 por ciento en sus cuotas, al tiempo que las tarifas de internet, cable y telefonía sufrieron un ajuste de entre el 10 y el 20 por ciento.