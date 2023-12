Después de la convocatoria de Milei a sesiones extraordinarias, Federico Sturzenegger adelantó que se enviará al Congreso un paquete más “grande y sustancioso” de reformas. "Argentina tiene muchos problemas; esto no termina en el DNU”, dijo. Cruzó a la CGT y anticipó medidas para los medios públicos y el sector cultural.

Contra la CGT

El exfuncionario de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri aseguró en declaraciones radiales que “hay que elegir cuidadosamente los temas. La emergencia económica de la Argentina es evidente”.

Además, mostró su enojo con la CGT por la marcha que realizará el miércoles a Tribunales. "Verla a la CGT cuando va a marchar a la Corte Suprema me da bronca, me pregunto: ¿por qué no marcharon cuando Alberto Fernández encerró a los niños durante la pandemia por DNU?”.

Por otro lado se refirió a una de las grandes promesas de la campaña de Milei, “la casta”: “A la casta le dijimos que hay que competir. Nadie se animó a tocar eso desde Juan Carlos Onganía. Queremos que el individuo elija libremente”.

Impuestos

Sturzenegger también desmintió a algunos dirigentes kirchneristas que expresaron “falacias”, según él, en el último tiempo: “Hay una falacia muy grande. El gasto. ¿De dónde se financia? Del Banco Central. La inflación es un impuesto”.

El economista estimó que "cuando dicen que hay un impuestazo, es falso, hay una sustitución del impuesto. Estas son las falacias que al kirchnerismo le sirvió para dejarnos esta inflación”.

La puja judicial

En particular sobre las presentaciones judiciales que podrían presentarse en oposición a la norma, Sturzenegger afirmó que "hay que entender que amplía las libertades de la gente para hacer sus contratos para decidir qué comprar, cómo producir, y por otro lado va contra las castas".

Resaltó que "por ejemplo a los sindicatos no les decimos que no pueden tener obra social, les decimos que no pueden ser un peaje forzoso y cuando por otra parte decidimos abrir los cielos a las líneas aéreas es para estar en un entorno más competitivo, lo mismo lo de los medicamentos con los genéricos, queremos que el individuo elija que remedio comprar".

Las prepagas

Respecto del tema prepagas sostuvo, en diálogo con Radio Mitre: "Tenemos un proceso de inflación muy alto donde el kirchnerismo estaba pisando precios, no confundamos el sinceramiento de los precios que no viene del decreto. Lo mismo Precios Cuidados que no funciona. Vamos a las causas del problema. Dejemos que el mercado actúe libremente".

Sobre los derechos laborales, agregó que "no se afecta ninguno, lo mismo en los alquileres". Consideró que "en el trabajo hay varias cosas que se han hecho porque tenemos gran informalidad y una extraordinaria industria del juicio". Detalló que "las reformas apuntan a la industria del juicio y es para mejorar los recursos del trabajador", en tanto consideró que "una de las medidas más interesantes es que los trabajadores junto con sindicatos puedan acordar indemnizaciones y un ejemplo es la Uocra".

El ajuste en medios y cultura

Consultado sobre los medios públicos, recordó que la norma "establece que se transformen en sociedades anónimas".

"Una gran solución a muchos de estos temas según mi punto de vista personal, no sé si el Presidente lo decidió, es transferirle las empresas a los empleados. El control de la información por parte del Estado es contrario a una sociedad liberal y de pensamiento", apuntó.

Además, Sturzenegger adelantó que "el nuevo paquete de leyes que se viene tendrá también temas de salud, educación, cultura, blanqueos, moratoria, toda una estructura que necesita el Ministerio de Economía en lo fiscal y sigue avanzando en la desregulación de la economía, en la incorporación de más libertad".

Subrayó que "los organismos como el Incaa no van a cerrar pero hoy hay un enfoque militarístico (sic) y autoritario en lo cultural y el Estado cuando avanza con discrecionalidad contra la cultura mata a la cultura". En tal sentido, adujo que "hay que hacer mecanismos para que los organismos financien a la cultura sin que la política se pueda meter, dejar de ser propagandísticos, y darle independencia".

Crítica a La Cámpora

El asesor fustigó a La Cámpora en cuanto a los gastos en el área cultural. "Va a cambiar la manera en la que se dan los subsidios, a una manera más transparente. Los kirchneristas montaron una gran estructura de control de la cultura, no solo en el Incaa, de manera más oculta también en el Instituto del Teatro", afirmó .

Sostuvo que "cuando ellos sacaron la Ley de Medios hicieron una cosa que se llamó asignación específica, le cobraron un montón de impuestos a los medios para financiar al Instituto de Teatro y al Incaa".

En esa línea, expresó que "estos institutos reciben un montón de dinero, el Instituto del Teatro tiene un montón de seccionales, unidades básicas en todas las provincias desde la cual el kirchnerismo y La Cámpora repartían plata a la cultura. Ese es el punto de partida. Y como sociedad no sabemos cuánta plata era, porque era un chorro de guita que venía de estos impuestos que venía por un caño oculto y caía ahí".

Cerró con la idea de que "en cultura necesitamos que la asignación de fondos no tenga ninguna posibilidad de ser usada políticamente porque creemos en la libertad, en la libertad de expresión, en el rol contestario del arte. Y no queremos que los dineros que vayan a la cultura sean ocultos".